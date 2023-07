Ica: exigen justicia por hombre que murió en accidente. ATV

El pasado 29 de junio, David Miguel Enciso Ramírez (47) corría por la vía que se dirige a Huacachina en Ica en la mañana, pero su vida fue interrumpida. Un conductor que tenía su licencia suspendida lo atropelló cuando se pasó a la otra vía por la espalda.

El chofer fue identificado como Mario Gamboa Quintana de 65 años, quien a pesar de las acusaciones fue dejado en libertad por la Fiscalía de la Nación. De esta manera, la familia se siente indignada por no encontrar justicia a pesar de la infracción que cometió.

La licencia de Gamboa Quintana se habría suspendido porque hace dos años se le intervino en estado etílico. A pesar de ello, ha continuado manejando como si nada hubiera pasado. La liberación de este hombre habría sido por su edad.

“[Manejó] en excesiva velocidad, invadió el carril contrario, se ha despistado haciendo una maniobra, él ha atropellado por la espalda [...] era una persona muy cautelosa, porque corrió por el sentido contrario para ver los autos”, declaró su prima a Al Estilo Juliana.

Ica: deportista muere atropellado por chofer que tenía licencia retenida. Foto: Al Estilo Jualiana

En tanto, indicó que conductor había declarado que estaba apurado para recoger a algunos turistas. Solo tenía licencia de categoría AI, pero estaba retenida hasta el 2024.

“Pido justicia a las autoridades que se hagan cargo las autoridades. Ellos como familia se pongan en la mano en el pecho, esto no puede quedar así”, declaró la esposa al citado medio y exigió detener al involucrado.

Tiene agencia turística

De acuerdo con la información de la familia, este sujeto tiene una agencia de turismo donde trabajaba a pesar de la suspensión de su licencia. De esta manera, expondría a otros ciudadanos que llegan a la región para conocer los atractivos turísticos.

El fiscal a cargo de su investigación fue Carlos Luigi Guillermo Yalle. La familia informa que también al no encontrarlo en estado de ebriedad lo liberaron, por lo que estaría no habido. “Le ha puesto como calidad de citado y no como investigado. Hay personas que lo conocen y dicen que transportaba a turistas a velocidad excesiva”, contó.

Los amigos y familiares piden prisión preventiva por su ser querido, quien deja en la orfandad a sus hijos y esposa. Asimismo, indican que han presentado pruebas y fotografías del accidente para que pueda ayudar en la investigación, pero no se habría tomado en cuenta.

El deportista estuvo corriendo en dirección a la Huacachina Foto: Nestor Ticona

“Justicia para David”, es la frase que se vocifera en la ciudad iqueña para pedir que realice las diligencias correspondientes.

Cifras de accidentes de tránsito

En el 2022, se registró 41 mil accidentes de tránsito en el primer semestre en el Perú. Una situación que debería preocupar a las autoridades, porque entre las cifras hay víctimas mortales.

Cifras mayores a los que se reporta en el 2020 y 2021. En estos datos se conoció que son 1.573 personas fallecidas en un siniestro. Mientras que en heridos se registró un total de 26 569 casos. La Defensoría del Pueblo solicitó a las entidades públicas a intervenir para que tomen acciones.

Al igual que solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a realizar auditoría en los sistemas de licencia de conducir, sanciones y otros. Es así como se pide que los requisitos para la renovación de este documento o sacar uno nuevo sean más exigente.

Los siniestros suceden en su mayoría por excesiva velocidad o imprudencia del conductor, por lo que se solicita una mayor supervisión o sanción.

En este sentido, los poderes Ejecutivo y Legislativo deberían abordar estos temas con prioridad para que no se continúe cobrando más víctimas por imprudencias. Estrategias que deberán ser analizadas desde el punto técnico.