Fiscalía incauta y allana la casa de Alejandro Sánchez en Cañete por caso ‘Gabinete en las sombras’

Fiscalía allana vivienda de Alejandro Sánchez por el caso de 'Gabinete en la sombra' | Canal N

El Ministerio Público informó que la mañana de este jueves dispuso la incautación, allanamiento, descerraje y desposesión de la residencia que el hoy prófugo empresario Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, tiene en el balneario de Asia, ubicado en el distrito de Cañete, luego de recibir la autorización del juez Víctor Zuñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

La diligencia tendrá una duración de 72 horas y es llevada a cabo por los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderada por la fiscal superior Marita Barreto, en el marco del caso ‘Gabinete en las sombras’. También teléfones celulares, memorias ucv, equipos de computo, y otros de almacenamiento serán decomisados.

Según el colaborador eficaz CE-03-2022, Sánchez fue una suerte de ‘testaferro’ del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado y por graves actos de corrupción que ocurrieron durante su gobierno.

El exmandatario le habría pedido a Sánchez que compre y construya una casa al sur de Lima para que los miembros de la presunta organización criminal liderada por él se puedan reunir para coordinar la repartición de obras y sobornos en diferentes instituciones públicas. De otro lado, también le solicitó que adquiera una vivienda en Cajamarca, la tierra natal de Castillo Terrones.

Diligencia de la Fiscalía en la casa del empresario Alejandro Sánchez en el balneario de Asia (Cañete).

“Tengo conocimiento que habría comprado un terreno o casa en el sur chico, donde él [Alejandro Sánchez] sería el testaferro, porque esa casa sería del [ex] presidente Pedro Castillo, además sería el encargado de dirigir la construcción de una casa de campo en la provincia de Chota (Cajamarca), que también es del presidente”, refirió el testigo protegido por la Fiscalía de acuerdo a un documento obtenido por el diario El Comercio.

No es la primera vez que la casa de Asia de Alejandro Sánchez es intervenida por las autoridades. En julio del año pasado, el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien estaba a cargo en ese momento de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), y dos fiscales del equipo especial llegaron a este lugar para buscar a Fray Vásquez, sobrino del expresidente Castillo que sigue prófugo de la justicia.

Las autoridades habían recibido el relato de un informante que reveló que vio a Vásquez en la casa y que camionetas de Aldalab Perú S.A.C., una de las empresas de Sánchez, transitaban por la zona con bastante reguralidad. Por ello, el inmueble fue allanado por primera vez.

Entre los hallazgos es que se percataron que alguien estuvo en el lugar -aparentemente Fray Vásquez- y escapó ante la inminente llegada de la policía y los fiscales.

Fray Vásquez Castillo, sobrino prófugo del expresidente Pedro Castillo. | Imagen: Redes Sociales

No responde a la justicia

Alejandro Sánchez Sánchez está como no habido de la justicia desde el 17 de noviembre del 2022 cuando el Poder Judicial dispuso que tenga 30 meses de prisión preventiva por el caso ‘Gabinete en las sombras’.

Al exsocio de Pedro Castillo se le imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Se ha pedido la ubicación y orden de captura a nivel internacional e internacional contra el imputado. El Ministerio del Interior dispuso una recompensa de 30 mil soles para saber sobre su paradero.

Sin embargo, Sánchez buscó anular la orden judicial ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, pero no tuvo éxito porque su recurso fue declarado infundado. En una de sus últimas apariciones públicas, mencionó que no se iba a entregar porque, a su juicio, no cometió ningún delito.

“Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación”, apuntó.