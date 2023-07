Vivía en un parque en Villa María del Triunfo, pese a tener más de 250 mil soles en su cuenta bancaria

Mendigo era el rostro de una organización criminal, sin saberlo.

De acuerdo a su declaración, Paul Mendoza Torres, indigente que dormía en un parque de Villa María del Triunfo, brindó su DNI y se dejó tomar una foto de frente y perfil, sin imaginar que usarían sus datos para abrir una cuenta bancaria, la cual sería usada por una red criminal dedicada a las estafas piramidales.

“Me han pedido mi DNI. Una vez una persona me dijo ‘tú no debes tener cuenta, por qué no te bancarizas para que pidas préstamo’. Me dijo que ponga el número de mi documento en una hoja y me tomó fotos. Si yo le daba todo eso me daba 400 soles”, contó a las autoridades.

Gracias a su cuenta, la organización acumuló solo en junio más de 250 mil soles. Su modus operandi era ofrecer supuestos trabajos ‘fáciles’ de hacer por celular a personas desempleadas. Las ofertas las hacían llegar a través de WhatsApp y, al inicio enviaban la rentabilidad, lo cual enganchaba a las víctimas y les daba la seguridad de seguir depositando.

“Les ofrecían el 20 % como ganancia, que es lo que enviaban. Una vez que la persona invertía sumas mayores, la red continuaba solicitando el dinero, argumentando que, de no hacerlo, perderán todo y, luego, los bloqueaban”, detalló Manuel Cruz, jefe de estafas de la Dirincri, a Punto Final.

Testimonios

Personas que fueron engañadas contaron cuánto perdieron por confiar en el trabajo fácil

“Un número, que no es peruano, me envió un mensaje a mí WhatsApp preguntándome si quería trabajar a medio tiempo, para ganar dinero de una forma más sencilla”; “Al momento de hacerles el último depósito, ellos vuelven a pedir más, ahí me di cuenta de que era una estafa, invertí más de 64 mil soles. No sé cómo voy a salir de esta situación”, fueron algunos de los testimonios por parte de las víctimas.

“Como las personas ven que les está llegando el dinero de las pequeñas inversiones que hacen, se entusiasman y ese es el caramelo. Hemos podido acreditar que él (Paul Mendoza) ha recibido un aproximado de más de 200 mil soles. [..] Ellos realizan actos de conversión a dólares, y de dólares a criptomonedas, para asegurarse que las ganancias ilícitas salgan del sistema financiero peruano”, detalló Cruz.

Cabe mencionar que, cada vez son más las personas que aseguran haber recibido un mensaje sospechoso ofreciéndoles trabajo, sobre todo, haciendo uso de códigos de distintos países como Pakistán, Indonesia o Sudáfrica, con códigos que inician con +92, +62 y +27.

“La mayoría de ellos se hace pasar por representantes de estas plataformas popularmente conocidas y les piden hacer supuestos pedidos virtuales en plataformas de compra para aumentar las ventas, realizar reseñas de los productos, o dar ‘me gusta’ a videos en YouTube, todo a cambio de dinero. Los estafadores hacen contacto empleando mensajes por WhatsApp, vía SMS o a través de redes sociales como Facebook o TikTok, donde les explica en qué consiste el trabajo y cómo comenzar a ganar dinero”, explicó Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Ejemplos de mensajes que buscan estafar a las personas.

¿Qué hacer si recibes una supuesta convocatoria de trabajo por WhatsApp?

En caso de que llegues a recibir este tipo de mensajes, ya sea desde una cuenta personal o de empresa, lo mejor es reportarlos. Si no sabes cómo hacerlo, solo tendrás que pulsar el ícono de tres puntos (ubicado en la esquina superior derecha de WhatsApp) y elegir reportar.

La aplicación de mensajería instantánea te mostrará un mensaje advirtiendo que revisarán los últimos cinco mensajes que te envió el remitente. Vale resaltar que, al reportar, también estarás bloqueando a este usuario.

Si crees que puedes “invertir” ciertos montos para recibir las ganancias iniciales, engañando a estas personas, te recordamos que antes de depositarte, los delincuentes van a pedir tus datos personales: nombre, número de documento de identidad, número de cuenta bancaria, entre otros; por lo que también estarías vulnerable a estafa, amenazas o hackeo de cuenta.