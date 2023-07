Secuestro en Los Olivos: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra los implicados

Secuestro en Los Olivos: Fiscalía pide 36 meses contra los implicados. Foto: Fiscalía de la Nación/PNP

El último jueves 22 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró frustrar el secuestro de una empresaria cuando iba a dejar a su hijo a su colegio en San Martín de Porres. Luego de más de una semana, la Fiscalía Penal de Lima Norte ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra los capturados en flagrancia esa mañana, el cuatro cómplice logró escapar.

De esta manera, Franyer Silva Romero, Anderson Méndez Tovar y Willie Alfonso Palacios son acusados por el delito de secuestro agravado. El fiscal provincial Yoel Valverde Silva logró formalizar la investigación. Asimismo, el Ministerio Público informó que existiría un sujeto que se comunicaba vía telefónico en el momento del terror episodio.

Esa mañana, Lizett Cusqui Luis fue a dejar a sus hijos a su institución, pero fue sorprendida por estos delincuentes, quienes la retiraron de su auto y se la llevaron. Sin embargo, un vecino reportó al 105, por lo que ayudó a que el plan se active de inmediato.

Secuestro en Los Olivos

Al igual que se recogió los testimonios de las víctimas, análisis de la escena de crimen, las cámaras de seguridad, pericias balísticas que se encontraron en los sujetos detenidos.

Más investigación

No será el único delito por el que serán investigados. También, se les acusará por tentativa de homicidio calificado contra la seguridad de la empresaria Alexis Ramírez Sipán, quien recibió impactos de bala al momento del secuestro.

Mientras que el cuarto implicado sigue siendo buscado por las autoridades, todos pertenecerían a una banda criminal. Para ello, estaría trabajando la PNP y continuar identificar al conductor, quien se escapó al ser cerrado.

La empresaria contó los momentos de terror que vivió en el interior del vehículo. Es ahí donde la amenazaban que si los efectivos policiales disparan, ellos también lo iban a hacer contra ella. De todas maneras, les rogaba que no le hagan daño, porque tenía un hijo.

Víctima de secuestro en Los Olivos revela las amenazas y el terror que vivió antes de su rescate. (Canal N)

En uno de los materiales audiovisuales que se compartió fue cuando Cusqui Luis abrazó al efectivo policial por salvarle. Sus pantalones estaban manchados de sangre tras el impacto que recibió uno de los delincuentes.

José Alfonso aseguró que no quiso su plan no era el secuestro, sino robar la camioneta blanca de la empresaria. “(No sé) porque le dispararon a la seguridad. Si ven el video yo no tengo nada que ver en eso”, afirmó a Latina. Al igual que negó pertenecer a la banda criminal ‘Los Gallegos’.

La empresaria también precisó que sospecha del padre de su hijo, quien no tiene comunicación por una orden de alejamiento. Sin embargo, en esta lista podrían estar sus amigos o familiares.

Además, indicó que espera que la investigación continúe para que se esclarezca los hechos. Por ello, pidió justicia contra la persona que estuvo detrás de este secuestro.

Persona herida

Marta Flores Fierro quedó en el suelo luego de caerle una bala, por lo que fue trasladada de inmediato a la Clínica Jesús del Norte. Es así como tuvo que ser operada, pero la PNP no le habría atendido a tiempo y tampoco informó.

“Mi mamá está grave, los doctores no le dan mucha esperanza porque se ha desangrado. Los policías le han dejado botada después de la balacera. Hemos esperado mucho para traerla acá”, mencionó en ese entonces.