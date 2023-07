Presidente de Sporting Cristal explotó por expulsión de Yoshimar Yotún: “Te hace pensar que hay favoritismos”

El presidente de Sporting Cristal señaló que "hay favoritismos" en la Liga 1 luego de la expulsión de Yoshimar Yotún ante Unión Comercio. (Movistar Deportes)

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló sobre la expulsión de Yoshimar Yotún por un codazo en el rostro de Christian Neira en el triunfo ante Unión Comercio. Asimismo, cuestionó el criterio de los jueces del partido por la fecha 2 del Torneo Clausura y afirmó que hay “favoritismos” en la Liga 1 2023.

Te puede interesar: Yoshimar Yotún fue expulsado por codazo en Sporting Cristal vs Unión Comercio y no jugará el partido ante Alianza Lima

“Es frustrante esta situación porque el VAR evidentemente debe ser una herramienta para ayudar la toma de decisiones. No solo el árbitro, sino hay una serie de profesionales en el VAR con cabeza fría y contextualizados de la situación. Que le pidan al árbitro que vaya al VAR es porque ya evaluaron la jugada, entonces no hay excusas para los criterios que se están utilizando para tomar decisiones”, inició el directivo ‘celeste’.

“Uno por más que no quiera pensar en las injusticias y en que hay ciertos favoritismos, definitivamente te hace pensar. Lamentablemente es lo último que queremos poner un pretexto como este, pero qué nos queda después de ver todo lo que hemos visto”, continuó el mandamás en su salida del estadio Alberto Gallardo.

Te puede interesar: Gol de Alejandro Hohberg tras gran asistencia de Jhilmar Lora en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Liga 1

Por último, Raffo anunció que presentarán su queja, sin embargo, cree que la sanción contra ‘Yoshi’ no podrá ser revertida. “Vamos a apelar, a hacer reclamo correspondiente, pero también dejar claro que el reglamento es el reglamento y no permite cambiar lo que pasó en la cancha o lo que definieron los árbitros. Ya no hay opción a cambio”.

El reclamo de Tiago Nunes

El presidente de Sporting Cristal no fue el único que se refirió al accionar del VAR, sino también el técnico Tiago Nunes en conferencia de prensa. El brasileño no criticó la tecnología, todo lo contrario, señaló que los fallos son parte de la reciente incorporación.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Unión Comercio 3-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por el Torneo Clausura

“Esta vez no voy a hablar del arbitraje, porque si no voy a perder el respeto que algunos me tienen. El VAR es una realidad, no hay como cambiarlo. Está presente en todos los torneos del mundo y me parece una gran herramienta. Entonces, quiero creer que estamos pagando un precio normal de errores que son normales dentro de un proceso de adaptación”, expresó.

Tiago Nunes dirigió su partido 20 en la Liga 1, de los cuales ganó 11, empató 8 y perdió 1.

La jugada polémica de la roja a Yotún

Sucedió a los 39 minutos del primer tiempo de la victoria de Sporting Cristal ante Unión Comercio. Yoshimar Yotún recibió el balón, superó a un jugador e intentó eludir a otro con una ruleta. En pleno giro impactó con su codo en el rostro de Christian Neira, haciéndolo caer y sangrar en la nariz.

El árbitro Pablo López, en primera instancia, le mostró cartulina amarilla. Sin embargo, instantes después, conversó con el VAR y fue a revisar la jugada. Luego de ver la repetición, cambió su decisión y expulsó al capitán rimense, desatando los reclamos por parte de los locales.

Yoshimar Yotún fue expulsado por codazo en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Liga 1.

Yotún se pierde el Sporting Cristal vs Alianza Lima

Tal y como manifestó Joel Raffo es imposible que la sanción contra Yoshimar Yotún cambie, por lo que no participará en el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 3 del Torneo Clausura, el cual se llevará a cabo el sábado 8 de julio a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.