Perú Bicentenario confirma que evalúa postulación a la Mesa Directiva con todas las bancadas, menos con Fuerza Popular

Legislador también se refirió a la presunta alianza entre el fujimorismo y bancada de Vladimir Cerrón. | Congreso

El vocero de Perú Bicentenario, Víctor Cutipa, reveló que no descartan presentar una lista para Mesa Directiva de la próxima legislatura junto a bancadas de izquierda, centro y derecha, a excepción de la agrupación parlamentaria Fuerza Popular.

Como se recuerda, el próximo 26 de julio, el Congreso de la República deberá decidir quiénes serán los legisladores que dirigirán la tercera legislatura, por lo que los interesados tendrán hasta el día anterior para presentar sus listas.

“Somos seis (parlamentarios en la bancada de Perú Bicentenario). Tenemos que ver cómo es que logramos hacer un bloque que permita renovar la Mesa Directiva, todos sabemos que las anteriores legislaturas han sido dirigidas por Fuerza Popular”, declaró para Infobae Perú.

“Hay que darle un nuevo aire a la directiva para que sea más democrática, para que tengan un trato similar al de los demás. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos para evaluar la conformación de una lista. (¿Con FP también?) Con todos menos con ellos”, agregó.

Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, líderes de Fuerza Popular y Perú Libre, respectivamente, siempre se han mostrado contrarios.

Consultado sobre los rumores de una postulación conjunta entre Perú Libre y Fuerza Popular, el parlamentario por Moquegua no solo adelantó que no sería una opción para él, sino que esa decisión perjudicaría a ambas bancadas, al punto de no conseguir los votos necesarios.

“Hasta donde yo he conversado con mis excompañeros, no es cierto que haya una posible lista entre ambos, pero es una decisión que tomaran como bancada. Yo no creo que (ir juntos) sea beneficioso para ninguno, ni siquiera para que logren ganar la Mesa Directiva”, opinó.

“Desde el punto de vista político y cómo se muestran al electorado no creo que sea bueno.[...] Waldemar Cerrón, en lo personal, siempre ha respetado mis decisiones cuando he estado en la bancada, pero, si le soy sincero, no está en mis alternativas votar por una lista donde esté Fuerza Popular”, agregó.

Si bien la conformación de una lista entre las bancadas de Keiko Fujimori y Perú Libre —aún— están en el supuesto, cada vez son más los guiños. Mientras distintos parlamentarios fujimoristas como Hernando Guerra García, Patricia Juárez, Arturo Alegría y Tania Ramírez han tenido palabras de reconocimiento hacia Waldemar Cerrón, candidato ratificado por amplia mayoría del CEN, secretarios generales y congresistas, el perulibrista tampoco ha descartado entablar conversaciones con la agrupación naranja.

Parlamentario no se mostró en contra de trabajar junto al partido de Keiko Fujimori.

“[¿No hay ningún problema que esté presente FP para PL?] No hay ningún problema porque eso lo decide el pleno del Congreso. Eso no lo decide Perú Libre. Si el pleno decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque (Magisterial), es una decisión del pleno”, enfatizó.

“No se va a poder tener una mesa más democrática que sea de izquierda, derecha y centroizquierda. [...] No hay que crear estas discrepancias en nuestro país”, señaló a RPP tras precisar que conformar una lista con el fujimorismo no hace que uno sea de derecha.

No obstante, las opiniones al interior de la agrupación izquierdista están totalmente divididas, pues el vocero Flavio Cruz ratificó su desacuerdo en trabajar junto a FP. “Sí me incomodaría porque somos contrarios. Acá no hay unidad de contrarios con Fuerza Popular. Recuerden que estamos en un gobierno prácticamente fujimorista, un gobierno autoritario que le ha hecho mucho daño a Puno”, indicó el congresista a RPP Noticias.

Pese al aparente desencuentro y oposición, lo cierto es que tanto FP como PL coincidieron en situaciones claves. Entre ellas, las votaciones para otorgar la confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; apoyo al dictamen que debilitó la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), suspensión de las elecciones primarias y selección de los magistrados del Tribunal Constitucional.