La estafa del ‘giganteo’, del ‘maestro’ y del ‘like’ en WhatsApp: las modalidades digitales para robar miles de soles a incautos

210 personas denunciaron haber sido víctimas de estafa por WhatsApp | Panorama

Miles de peruanos se encuentran en situación precaria debido a la crisis económica que afronta el país desde hace más de un año. Esta situación es aprovechada por peligrosos delincuentes, quienes se esconden detrás de una computadora o un celular para estafar a incautos y desesperadas víctimas, ansiosos de ganar un sueldo de forma rápida para cumplir con sus obligaciones familiares o pagos bancarios.

Te puede interesar: Vivía en un parque en Villa María del Triunfo, pese a tener más de 250 mil soles en su cuenta bancaria

Un reportaje de Panorama evidenció cómo operan estas mafias de delincuentes que a través de mensajes de WhatsApp captan a sus víctimas ofreciéndoles cómodos trabajos online con el que podrían ganar enormes sumas de dinero, pero terminan cayendo en una peligrosa red de engaño donde pierden miles de soles y con grandes deudas monetarias.

El coronel PNP, José Cruz, jefe de la Investigación de Estafas, sostuvo que hasta el momento han recibido la denuncia de unas 210 personas, entre grupos familiares o amigos que han sido estafados. “El monto que teníamos hasta la semana pasada era de un millón 100 mil soles, pero ahora pasó a 2 millones 800 mil soles”.

Ciberdelincuentes usan whatsapp para ofrecer falsas ofertas de trabajo en Perú. Hay miles de víctimas

La estafa del giganteo

Una de las víctimas detalló que perdió 17 mil soles por culpa de la ‘estafa del giganteo’, una modalidad en el que se envían mensajes a números al azar haciéndose pasar como representantes de Amazon y ofrecen trabajos a tiempo parcial.

Te puede interesar: Sicarios utilizan WhatsApp y TikTok para comercializar armas de forma ilegal

“Nuestro trabajo diario es procesar pedidos de comerciantes de Amazon”, es el primer mensaje que reciben las víctimas, a quienes una vez que captan su atención les preguntan si quieren trabajar de manera parcial y con altas ganancias.

Paul Gallegos, casado, con cuatro hijos y con una deuda de miles de soles es una de las víctimas de la ‘estafa del giganteo’. “Yo confié, me convencieron que podía vender libros, sandalias, ropa, hasta joyas”, dijo lamentándose.

Te puede interesar: Perú emite alerta epidemiológica por alza de casos de síndrome de Guillain-Barré: qué regiones son las más afectadas

“Vendí los productos y a las dos horas tenía en mi cuenta 10 dólares y me dije ‘estuve más que 25 minutos y gané 10 dólares’ entonces puedo hacer más’”, explicó Paul sin imaginar que ese trabajo fácil se volvería una verdadera pesadilla.

Estafa del Giganteo por WhatsApp se ha apoderado de miles de soles de víctimas

Como le iba bien en el ‘trabajo’ pensó en dejar de hacer taxi y dedicarse por completo al comercio de ‘Giganteo’. Llamó a sus amigos y les dijo que era un gran negocio. Involuncró sus hermanos, se prestó dinero de su madre porque le hicieron creer que la recompensa era gigantesca. Todo era mentira.

“Después del cuarto a quinto día empezaron a llegar las comisiones más altas, de 100 dólares, de 500 dólares, 1500 dólares, 2500 dólares, pero cuando llegas a un monto grande ellos te dicen que tienes depositar 1400 dólares para que saques tu dinero. Entonces pregunté por qué, si yo ya vendí mis 30 productos, ahí me percaté que esto es una estafa”, dijo Paul.

Sospechando que había sido engañado, Paul llegó a la supuesta dirección de ‘Giganteo’ en Lince, pero ahí le dijeron que no operaba ninguna empresa.

Solo le pagaron 40 dólares, mientras él depositaba entre 500 y 5400 mil soles. En total depositó 18.100 soles.

Estafa del like

Odaibel Torres, contadora de profesión, es otra víctima de estafa bajo la modalidad del ‘like’. Su suplicio se inicia el 18 de mayo cuando recibe un mensaje en WhatsApp y piensa que es un cliente. La seducen con el cuento del trabajo tiempo parcial.

“Me dijero que con los likes ayudas a los youtubers a tener más seguidores, a ser más vistos y posicionarse. Tenía que ver el video cada 30 segundos y me pagaban 5 soles. Me transfirieron hasta yo haber acumulado 100 soles. Con eso tiendes a confiar y luego me dicen que me van a pasar a un grupo donde las tareas son un poco más complejas y más rápidas”, dijo Odaibel.

La supuesta mentora le dice para que invierta en criptomonedas y le mostró un falso certificado de alianza comercial con YouTube. “Entras en un tipo de competencia de quienes transfieren más rápido. Metí 1.400 soles, se cae la plataforma y nos dicen que tienen que volver a invertir. Entonces empiezas a sumar una cantidad de dinero y tu dices ‘yo no puedo perder ese dinero’”.

Víctima de estafa de WhatsApp dejó de comer por 'invertir' en aplicación

Cuando reclamo me dicen “mire señora, yo no tengo la culpa de que sea tan inútil y no tenga la capacidad de superación y por eso yo quiero darle la motivación de que le pida prestado a su familiares, sus amigos’. Obviamente juegan con tu necesidad con tu mente, tratando de intimiarte. Dejé de comer durante esos dos días para dar 200, 300, 400, 1000 y 2500 soles”, contó a Panorama.

En total depositó 6500 soles en cuatro cuentas bancarias diferentes. Por esa ‘inversión’ iba a recibir 18.490 soles, pero nada de eso sucedió.

Cuando denunció el caso la fiscalía le respondió que el caso se cerraba, porque no había nada que investigar y que ella tenía la culpa. “Me dijeron que yo tenía la capacidad para investigar en la situación que yo me estoy involucrando”.

Estafadores de Whatsapp se apoderan de miles de soles de víctimas | Panorama

Estafa del maestro

Bruno es otra de las personas engañadas por la ‘estafa del maestro’, otra modalidad que es usada por los delincuentes cibernéticos. “Hasta hoy les pido mi dinero porque me siento mal y me siento a morir y cuando les dije esto me dijeron ‘entonces muere’”.

“Me hicieron depositar 300 soles y luego 500, 1500, 3800 soles”, dijo arrepentido.

Bruno fue captado por un mensaje vía WhatsApp en el que se hicieron pasar por una empresa de Marketing. Recibió la oferta laboral desde un número del Vaticano. Le dijeron que se debe instruir por un ‘maestro de las inversiones’. “Nunca entendí, solo nos decían qué hacer, pedí explicaciones, pero no entendía. Solo era hacer click y pasar la captura de pantalla a través de WhatsApp”.

Según su testimonio, con la inversión que iba a hacer le tocaría recibir hasta 20 mil soles.

En el mensaje que le envían le indican que debe ‘prepagar’ 500 soles para obtener el 20% de ganancias, es decir, 600 soles. Si depositaba mil soles podría llegar a ganar 30% más de su inversión, es decir 1300 soles, pero si ‘prepagaba’ dos mil soles, iba a recibir 40% más de su inversión. Unos 2800 soles

“Mi inversión ha sido de 8700 soles”, toda su CTS.

Ahora, para recuperar su inversión ‘estafa a sus estafadores’, haciéndose pasar por una nueva víctima cada día. Recibe el anzuelo de 50 soles y se ‘esfuma’. Tiene esperanzas de recuperar toda su inversión.

“Hasta el día de hoy me siguen llegando mensajes en whastapp para caer en lo mismo”.

Joven es timado por whatsapp y pierde miles de soles bajo la modalidad de la 'estafa del maestro'

Así operan las mafias de estafadores de WhatsApp

1. Te envían mensajes a través de números de otros países con mensajes alentadores y con estilo profesional invitándote a formar parte del equipo de trabajo y ganar dinero solo trabajando online

2. Te pide dar click a un enlace para unirse al ‘grupo de tareas’ y le indican que por solo hacer una captura de pantalla le van a dar una comisión de 10 soles

3. La primera tarea es de las más sencillas y solo toman minutos en completarlas.

4. Te distribuirán 24 tareas por día y el pago se dará de la siguiente manera:

- 5 soles por completar 3 tareas

- 10 soles por completar las tareas 4,5,6

- 12 soles por completar las tareas 7,8,9

- 15 soles por completar las tareas 10,11,12

- 20 soles por completar las tareas 13,14,15

- 50 soles por completar las tareas 16,17,18

- 100 soles por completar las tareas 19,20,21

- 200 soles por completar las tareas 22,23,24.

Después de completar las ‘24 misiones’ puede obtener recompensas adicionales de 1500 soles.

5. Al completar todas las misiones designadas, los estafadores te agregan a un grupo ‘golden’ de Telegram donde hay peruanos completando ‘tareas’ en tiempo real, en el que están alrededor de dos mil peruanos invirtiendo