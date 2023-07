Catarata se mantiene como mayor causa de ceguera en el país, pese a que es reversible

La catarata, una enfermedad que deteriora el cristalino, se mantiene como la primera causa de ceguera a nivel nacional, pese a que es un mal reversible y “más del 80% de quienes lo padecen pueden tener solución con una cirugía”, señala la oftalmóloga Patricia Lira, especialista en cirugía de retina y mácula.

Te puede interesar: Terror en Gamarra: así fue el espectacular asalto de casi S/ 150 mil a cambistas, a punta de pistola y bomba lacrimógena

Según la experta, el último estudio realizado al respecto data de 2017 y arrojó que esta enfermedad —que consiste en la progresiva opacidad del cristalino que impide el paso de la luz— tiene una incidencia del 15.5% de la población en general.

“En otros países, la causa de la ceguera son los errores refractivos, glaucoma, degeneración de mácula. La catarata deja de ser una causa principal de la ceguera porque tienen el factor económico a su favor y la cultura de ir a su médico al menos una vez al año y tratarla a tiempo”, señaló Lira.

De hecho, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) había advertido que, aunque las cataratas se pueden extirpar quirúrgicamente mediante una sencilla operación, la prevención integral de su desarrollo no se conoce todavía.

Patricia Lira, experta en tratamiento de retina y mácula

La operación consiste en la extracción del cristalino (lente natural del ojo) que es reemplazado por un lente intraocular. Se realizan en no más de 20 minutos, por lo que el paciente puede regresar a su casa el mismo día de realizada la cirugía.

Te puede interesar: Lotería Nacional: resultados de La Tinka del 25 de junio

“El factor socioeconómico es muy importante. La cirugía no tiene alto costo. Las políticas del desarrollo en Perú están atrasadas. No tenemos doctores o especialistas en regiones. Hay mucha dejadez de las personas para acceder a la consulta porque prevalecen otras cosas. Otra cuestión es el tema educativo, pues se ha visto en estadísticas que la padecen personas que no han tenido acceso a la primaria, por ejemplo”, refiere la especialista.

“A más edad, mayores causas. Antes se pensaba que, mientras más avance la catarata, era mejor operar. Ahora no. Mientras más pronto se opere, la recuperación visual será óptima. No es lo mismo operar a un paciente de 55 o 60 años que un paciente de 80, cuando puede haber complicaciones mayores”, abundó.

A la catarata, como primera causa de ceguera en el mundo, le siguen el glaucoma, tracoma, la retinopatía diabética, ceguera infantil y los defectos refractivos no corregidos.

Te puede interesar: Pronóstico del clima en Lima para antes de salir de casa este 26 de junio

Las cataratas se forman cuando las proteínas del cristalino del ojo se agrupan y hacen hace que el cristalino se nuble. Los médicos e investigadores están aún estudiando exactamente por qué se producen, aunque han encontrado factores más allá del envejecimiento que aumentan la probabilidad de desarrollar cataratas como el historial familiar, la diabetes o una lesión ocular grave.

Los signos incluyen una visión tenue, aumento de la dificultad con la visión por la noche, sensibilidad a la luz y al resplandor o la visión doble en un solo ojo, así como dolor ocular repentino o dolor de cabeza inusual.

Según cifras oficiales, en el país hay al menos 300 mil personas con discapacidad visual severa y 160 mil con ceguera completa, de los cuales solo un tercio cuenta con algún tipo de seguro.Temas Relacionados