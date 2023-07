‘Maldito Cris’: Exasesor del Mininter responsabiliza a la Fiscalía de la liberación de sus cómplices

Maldito Cris: madre recoge su cuerpo.

El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior (Mininter) Luis Herrera explicó por qué el Ministerio Público es la entidad responsable de la liberación de los cómplices del sicario ‘Maldito Cris’, quienes fueron detenidos el pasado 16 de junio, pero salieron de la carceleta dos días después.

Sustentó por qué la Policía Nacional del Perú (PNP) no es la entidad responsable de la liberación de los delincuentes, sino la Fiscalía.

Según la Constitución Política, un ciudadano no puede permanecer detenido más de 48 horas, por lo que los criminales fueron liberados. Sin embargo, en el caso de los cómplices del sicario, esto no hubiese ocurrido si la Fiscalía se hubiese ceñido a la doctrina del nuevo Código Procesal Penal, implementada en 2004.

Herrera explicó que en aquel año se anunció que la reforma más importante de esta norma sería el liderazgo que el Ministerio Público tomaría al conducir jurídicamente las investigaciones fiscales, además de que la Policía Nacional del Perú (PNP) quedaría subordinada a esta entidad.

También se comunicó que el nuevo Código Procesal Penal aceleraría los procesos penales y permitiría que se garantice el respeto de los derechos de los investigados.

“El Ministerio Público le atribuye la responsabilidad a la PNP diciendo que los tuvieron detenidos más tiempo del que se permite antes de trasladarlos al Ministerio Público. (...) La gran pregunta 20 años después es ¿de quién defendemos más sus derechos, del ciudadano o del delincuente? Lo que dice el Ministerio Público de que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha demorado en ponerlos a disposición es un peloteo que no tiene sustento”, afirmó en entrevista con Canal N.

Fuente: Latina

Falta de coordinación

El exasesor del Mininter opinó que “hubo un relajo en el Ministerio Público”, ya que no estuvieron atentos a acelerar su labor para que los cómplices del ‘Maldito Cris’ no sean puestos en libertad tras permanecer 48 horas detenidos.

Lo que debió realizar la Fiscalía, según Herrera, es avisar a la PNP que ya se iba a cumplir el plazo.

“Todos hemos estado viendo en tiempo real la intervención policial. Todo el Perú sabía de la intervención ¿Cómo el Ministerio Público no va a saber de la intervención? La intervención del delincuente ‘Maldito Cris’ y de sus cómplices ha sido el 16 de junio. El plazo que la fiscal alega cayó el 18 de junio, el Día del Padre, día domingo”, explicó.

Alvin Daniel Vargas García, de 24 años, y Danny José Marcano Andrade, de 28 años, gozan de libertad desde el 18 de junio.

Luego, aclaró que durante las 48 horas de detención, los oficiales han realizado diligencias como someter a los delincuentes a exámenes médicos y exámenes de absorción, entre otras actividades.

“Entonces, es imposible que el Ministerio Público diga ‘nosotros no sabíamos’, ‘no se nos puso a disposición’. Eso no funciona así. Al contrario, se supone, se entiende, que la doctrina del Código Procesal penal es que deben trabajar en conjunto y eso no sucede”, añadió.

Recordemos que los ciudadanos venezolanos, identificados como Alvin Daniel Vargas García y Danny Marcano Andrade, fueron detenidos la noche en que ‘Maldito Cris’ fue abatido en San Martín de Porres. Ellos estuvieron presentes en la operación policial, donde cuatro efectivos quedaron heridos. Pero la Novena Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Norte dispuso que ambos sujetos queden libres.