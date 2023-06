Periodista despedida de Tv Perú contó cómo gobierno de Dina Boluarte pidió su expulsión

IRTP que preside la exjefa de prensa de Dina Boluarte no renovó contrato a periodista Ximena Carrasco luego de que consultara a la mandataria sobre el informe de HRW, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”.

La periodista Ximena Carrasco, quien fue despedida luego de realizar incómodas preguntas a Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, contó detalles sobre cómo el actual gobierno pidió que fuera separada del equipo de prensa de Tv Perú.

En entrevista con ‘Al Estilo de Juliana’, la reportera dijo la actual jefa de Estado la tuvo en la mira desde la segunda semana de marzo, cuando realizó una pregunta incómoda al primer ministro Alberto Otárola. Carrasco venía laborando como periodista de Tv Perú, pero el Poder Ejecutivo pidió que se traslade personal de prensa a Palacio de Gobierno, por lo que empezaría a laborar allí.

Cuando se concretó su traspase, personal de Palacio de Gobierno le informó que los ministros de Defensa y Economía, junto al primer ministro Otárola, se iban a pronunciar sobre las medidas que iban a implementar en el marco del ciclón Yaku. Por esto, se requería una cobertura especial, en la que ella debía reportar y realizarles preguntas.

“Dije ‘ok, hay que hacerlo’. Entonces, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Consejo de Ministros me dice que sí se puede hacer preguntas, yo dije ‘ok’. Voy al micro y hago las preguntas correspondientes. (...) Pero justo ese día Pedro Castillo, luego de varias semanas, se había pronunciado y en una audiencia acusa al jefe de Gabinete de estar detrás de la prisión preventiva y era una pregunta que cualquier periodista lo haría. Lo hice y se dan unas miradas (los ministros)”, narró.

Cuando la transmisión concluyó, una funcionaria de Palacio de Gobierno se le acercó y le dijo que no iba a pedirle que no realice preguntas, pero que ella, Ximena Carrasco, laboraba allí.

“Le dije ‘¿te incomodó alguna de mis preguntas?’, me dijo ‘ya no trabajas allá (en Tv Perú), tú trabajas aquí, no te voy a decir que no preguntes’. Le dije ‘dime qué pregunta les incomodó’ y me dijo ‘no te voy a decir qué preguntar, pero politizaste el tema’”, agregó.

El mismo día en que Carrasco realizó la pregunta sobre su supuesto pedido para que dicten prisión preventiva contra Castillo, le informaron que debía reportarse con el área de prensa porque había perdido la confianza de Palacio de Gobierno.

La reportera preguntó por qué. Le respondieron que no había razones, solo que no tenía la confianza y que lo mejor era que regresara a Tv Perú.

Desde entonces, ya no la llamaron para cubrir actividades en Palacio de Gobierno.

Tiempo después, en otra reciente conferencia de prensa, Carrasco pidió descargos a Dina Boluarte sobre la conclusión del informe de Human Rights Watch, que señalaba que durante su gobierno se asesinaron a personas en el marco de protestas que pedían su salida de la presidencia.

“Ahí es donde le piden a Jesús Solari, entonces presidente de IRTP (Instituto de Radio y Televisión de Perú), que me saquen. Él hace ese pedido a la reciente gerenta de prensa que asumía, Mónica Vargas. Mónica desde que ingresó al canal tuvo una reunión con todo prensa y siempre nos dio la libertad de preguntar”, indicó.

Precisamente, esta gerenta había solicitado la renovación de contrato de Ximena Carrasco, pero desde Palacio de Gobierno le dijeron que se revierta la decisión y expulsen a la periodista del canal del Estado. Lo mismo ocurrió con el reportero Jorge Ballón, quien recién había criticado a la ministra de Cultura vía su cuenta de Twitter.

“El cuestionamiento no es por no renovar la orden de servicio, el tema es que hay antecedentes y es suspicaz. Yo llevo trabajando 2 años y 4 meses. Se dice que yo fui contratada en la época de Castillo y no es así yo entré cuando estaba Francisco Sagasti”, aclaró Carrasco.