Jackson Mora se defiende tras ser expuesto por community manager: “Necesitaba ayuda con la ortografía, no lo veo como algo malo”

Los post de amor de Jackson Mora a Tilsa Lozano, habría sido escritos por su Community Manager.

No se quedó callado. El boxeador Jackson Mora se defendió fuerte y claro de las acusaciones de su extrabajor, Claren Anderson. Como se recuerda, el periodista de profesión confesó a Magaly TV La Firme que las dedicatorias de amor que hacía público el deportista en redes sociales para su esposa Tilsa Lozano no serían de su autoría, sino de él.

Te puede interesar: Jackson Mora es expuesto por su Community Manager: se encargaba de publicar dedicatorias románticas a Tilsa Lozano

En un informe del programa de Magaly Medina compartió la denuncia pública que hizo un joven periodista y extrabajador de Mora que cumplía las funciones de su Community Manager. Anderson dio testimonio de que él era el responsable de hacer las famosas publicaciones de amor para la modelo por encargo del deportista, en fechas muy importantes, como su cumpleaños y hasta su reciente aniversario.

“Desde hace tres años que nuestros caminos se juntaron, todos los días se volvieron especiales y únicos a tu lado. Pero hoy 31 de octubre quiero tomar la palabra para saludarte y dedicarte unas líneas, porque hoy es otro cumpleaños que pasamos juntos. Este será el último como soltera, ya que en tan solo días uniremos nuestras vidas para siempre. Y quiero que sepas que estoy inconmensurablemente emocionado, ansioso, tonto y enamorado por verte en el altar. Te quiero por tu nobleza, por tu apoyo incondicional y por ese amor que me das, y te admiro por tu inteligencia, por tu perseverancia y el gran ejemplo que eres como mujer y sobre todo como madre. Estar a tu lado me hizo entender lo bonito que es el amor. Que Dios te llene de bendiciones y te dé muchos años más de vida. ¡¡¡Feliz cumpleaños, mi amor!!!”, habría sido una de las publicaciones que hizo Claren.

¿Qué dijo Jackson Mora sobre las acusaciones de su extrabajador?

Al respecto, el deportista Jackson Mora salió al frente a defenderse y manifestó que lo dicho por Claren Anderson es falso, pues en ningún momento fue el autor de las publicaciones, sino todo lo contrario, él es el creador y que solo le pidió ayuda en la ortografía. Según el esposo de Tilsa Lozano ‘eso no lo ve malo’.

Te puede interesar: Alfredo Benavides sobre una futura relación: “No me gustaría que mi pareja sea poliamorosa”

“Eso es totalmente falso, lo que sí le pedí es que me lo edite porque el chico escribe bien. Él es periodista, entonces necesitaba ayuda con el tema de la ortografía y todo eso. No lo veo como algo malo, ya que es una persona de confianza. Y sobre sus pagos, yo he cumplido con él durante ocho años, tengo los recibos y demás”, argumentó el famoso boxeador.

Sobre los pagos, Jackson mencionó que tiene todas las boletas que puedan asegurar que cumplió con los pagos por su trabajo. “Le he pagado Durante los 8 años y le he pagado muy bien y tengo todos los recibos y todo”, sentenció el deportista que asegura no haberlo tratado mal verbalmente.

Te puede interesar: Richard Dulanto muestra contenido explícito sin restricciones en las redes sociales y a la vez enseña a niños en su escuela de modelaje

“Pero no lo he insultado brother, no lo he insultado. Mira Claren ha sido mi amigo, ha habido un trato así mutuo. No, yo también tengo mensajes de él, pero yo no me voy a poner a presentarte ningún mensaje ni nada”, finalizó.

Magaly Medina no cree en Jackson Mora

Por su parte, Magaly Medina al escuchar la defensa de Jackson Mora dejó entrever que no le creía sobre el supuesto arreglo ortográfico que le solicitaba al exCommunity Manager.

“Él no sabe lo que es edición, en lo que vemos la secuencia del WhatsApp no se ve que le manda un texto así sea con faltas ortográficas y que él le diga: ‘Oye corrígemelo’, no, no vemos. No mientas, pues no nos vas a engañar a nosotros. Ay por favor imagínate, además no va a interpretar tus sentimientos hacia otra persona porque para eso está uno para hablar de sus sentimientos como lo debe de ser”, sentenció la comunicadora.