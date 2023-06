Jackson Mora es expuesto por su Community Manager: se encargaba de publicar dedicatorias románticas a Tilsa Lozano

Los post de amor de Jackson Mora a Tilsa Lozano, habría sido escritos por su Community Manager.

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de Magaly TV La Firme compartió la denuncia pública que hizo un joven periodista y extrabajador de Jackson Mora que cumplía las funciones de su Community Manager. El joven de nombre Claren Anderson dio testimonio de que él era el responsable de hacer las famosas publicaciones de amor para la modelo Tilsa Lozano por encargo del deportista.

Para probar ello, el comunicador compartió con el reportero de Magaly Medina las conversaciones de WhatsApp donde el boxeador le pedía ayuda para escribirle una dedicatoria romántica a la ‘exVengadora’ por su cumpleaños y también por su reciente aniversario de matrimonio.

Todo iba bien en la relación laboral, hasta que un día, Claren confesó que su relación con el esposo de la popular ‘Tili’ se resquebrajó luego de trabajar ocho años para él y no le habría reconocido sus beneficios. La situación llegó a niveles de violencia verbal cuando le pidió que le pague sus derechos laborales.

“Me pidió hacer unas dedicatorias que eran para su mujer, para su esposa, claro no le escribía él, lo hacía yo”, sostuvo el joven periodista, una de ellas fue el mensaje por el tercer aniversario de la exmodelo con su ahora esposo.

“Desde hace tres años que nuestros caminos se juntaron, todos los días se volvieron especiales y únicos a tu lado. Pero hoy 31 de octubre quiero tomar la palabra para saludarte y dedicarte unas líneas, porque hoy es otro cumpleaños que pasamos juntos. Este será el último como soltera, ya que en tan solo días uniremos nuestras vidas para siempre. Y quiero que sepas que estoy inconmensurablemente emocionado, ansioso, tonto y enamorado por verte en el altar. Te quiero por tu nobleza, por tu apoyo incondicional y por ese amor que me das, y te admiro por tu inteligencia, por tu perseverancia y el gran ejemplo que eres como mujer y sobre todo como madre. Estar a tu lado me hizo entender lo bonito que es el amor. Que Dios te llene de bendiciones y te dé muchos años más de vida. ¡¡¡Feliz cumpleaños, mi amor!!!”, fue una de las publicaciones

Según el periodista, le compartió a Jackson en cuatro oportunidades el texto para sus publicaciones, solamente para que corte y pegue en las redes sociales.

¿Qué decía Tilsa Lozano de la publicación a Jackson Mora?

Lo lamentable de la situación es que Tilsa Lozano se mostraba muy enamorada de los escritos que supuestamente los hacía su esposo y hasta lo felicitaba. La modelo destacó de que escribía mucho mejor de lo que hablaba.

“Me hiciste moquear, cómo haces para escribir tan bonito mi amor, te juro que no sabes cómo siento en mi corazón cada palabra que escribes Ya me di cuenta de que escribes mucho mejor de lo que hablas. Esa es tu forma de comunicación, escríbeme mejor”, dice en un inicio Tilsa.

La modelo más que sorprendida le pedía que no lo dejara de hacer. “Escríbeme siempre, nunca dejes de hacerlo porque lo siento dentro mío, en mi alma”, acotó el mensaje que le mostraba el peleador al comunicador.

Jackson Mora se defiende

Por su parte, el boxeador Jackson Mora se defendió de las acusaciones de malos tratos e incumplimiento de pagos por parte de Claren Anderson, el community mánager. El deportista habló con la prensa de Magaly TV La Firme.

“Eso es totalmente falso, lo que sí le pedí es que me lo edite porque el chico escribe bien. Él es periodista, entonces necesitaba ayuda con el tema de la ortografía y todo eso. No lo veo como algo malo, ya que es una persona de confianza. Y sobre sus pagos, yo he cumplido con él durante ocho años, tengo los recibos y demás”, aclaró.