Fiestas Patrias: ¿Por qué la escarapela no es un símbolo patrio?

Escarapela un elemento distintivo en las Fiestas Patrias (GOB.PE)

Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina y al empezar el mes de julio muchos de los peruanos empezamos a desempolvar los símbolos patrios y todo lo relacionado a la conmemoración de la fecha de la independencia.

Una de los objetos que representa el patriotismo es la escarapela que va ubicada al lado izquierdo de las prendas que utilizamos, algunos de manera obligatoria ya sea por el colegio o el trabajo. Pero, ¿Qué es la escarapela?

Según el diccionario de la lengua española nos dice que la escarapela es una “divisa compuesta de cintas por lo general de varios colores, fruncidas o formando lazadas alrededor de un punto, que se usa como distintivo, colocada en el sombrero, morrión, etc., o como adorno”

¿Por qué la escarapela no es considerada un símbolo patrio?

Aunque muchos peruanos la consideran como parte de los símbolos patrios, esto no es correcto, ya que la constitución no la reconoce como un elemento oficial. No obstante, la escarapela tiene un significado especial para los peruanos como distintivo nacional.

Según la historia, el 25 de febrero de 1825, Simón Bolívar reconoció la importancia de la escarapela, junto con otros símbolos patrios como el escudo nacional, el gran sello del Estado, el estandarte, la bandera nacional y el pabellón.

Sin embargo, en 1979, la nueva Constitución oficialmente retiró a la escarapela, así como al estandarte y al gran sello, como símbolos patrios. Desde entonces, los únicos elementos patrios reconocidos oficialmente son la Bandera, el escudo y el Himno Nacional.

“Artículo 85.- La bandera de franjas verticales, con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecidos por ley son símbolos de la Patria”

Algunos lo usan de manera obligatoria. (GOB.PE)

¿Dónde se coloca la escarapela?

A lo largo del mes de julio, las instituciones públicas y algunas instituciones privadas suelen conmemorar las Fiestas Patrias colocando la escarapela a modo de insignia encima del corazón en el lado izquierdo del pecho.

¿Cuáles son los colores de la escarapela?

Los colores de la escarapela están relacionados con los colores de la bandera peruana, destacando el rojo y el blanco. Es de tamaño pequeño, pero para la decoración de ambientes existe algún cartón o material similar que se puede colocar en la ventana, pared o puerta.

¿Cuánto cuesta la escarapela en Perú?

En las librerías el costo de este elemento puede variar entre S/ 1.50 a S/ 2.50; el monto a pagar dependerá del material que se elija. Mientras que sus versiones en cartón (para decorar) puede llegar a costar entre S/ 4.00 a S/ 10.00.

¿Cuáles son los tipos de escarapela que existen?

Escarapela de metal

Escarapela de tela

Escarapela de plástico

Escarapela de cartón

Escarapela. (GOB.PE)

¿En qué otras fiestas se utiliza la escarapela?

Otra celebración cívica es la reincorporación anual de Tacna en Perú el 28 de agosto, y la escarapela es el símbolo distintivo principal de este importante evento. Asimismo, en varias partes del Perú, para cada aniversario regional en la región andina, las insignias son parte integral del festival.

¿A qué se le denomina símbolo patrio?

La RAE define como un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. La bandera es símbolo de la patria.

Artículo 49° de la Constitución Política del Perú, “son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley”.

Desde tiempos remotos, el símbolo ha sido de suma importancia en la existencia de los seres humanos y las comunidades. Los Estados y las sociedades requieren de representaciones convencionales que los distingan y los identifiquen en su interacción con otros.