Jorge Luna y la vez que estuvo en ‘De Vuelta al Barrio’: cuánto le pagaron por su aparición

Jorge Luna apareció en De Vuelta Al Barrio | América TV

Jorge Luna ha ganado gran popularidad gracias al éxito de su show ‘Hablando Huevadas’ en la que trabaja junto a su par Ricardo Mendoza. Su trabajo les ha generado gran cantidad de ingresos, además de que han podido conocer el mundo con sus giras internacionales.

Pero, antes de todo lo bueno que ahora le pasa, tuvo un tiempo en el que la crisis económica lo afectó y no dudó en hacer de todo para conseguir un poco de dinero que pueda llevar a casa. Como él mismo lo ha dicho, en más de una ocasión ha tenido escasez, pero no se ha rendido.

Recientemente, en TikTok se ha comenzado a viralizar el video en el que se ve a Jorge Luna siendo un extra en la exitosa telenovela peruana ‘De Vuelta Al Barrio’. Uno de los detalles que ha llamado más la atención de esta aparición es que se dejó ver sin su peculiar gorra la que, actualmente, no se saca.

En el clip, se le ve en una escena que comparte con Erick Elera. Jorge Luna se encuentra en una mesa del que parece ser un restaurante y entra el actor con su personaje de Oliveiro junto a una guapa señorita. En ese momento, Luna no deja de aplaudir.

Jorge Luna en De Vuelta al Barrio. (América TV)

Rápidamente, los usuarios no dudaron en reaccionar ante este video y mencionaron que pese a que aún no era una persona conocida, no se inmutó en dar lo mejor en este trabajo.

“Jorge sin gorra, pidan un deseo”, “Y aun como NN daba lo mejor de sí”, “Momentos que mantienen humilde a Jorge Luna”, “Los únicos momentos donde se le puede ver sin gorro”, “Ideal para el papel”, “No se podía hacer nada, es un evento canónico”, escribieron algunos usuarios.

Usuarios reaccionan al ver a Jorge Luna en De Vuelta Al Barrio. (TikTok)

¿Cuánto cobró Jorge Luna por esta aparición?

En una reciente entrevista de Jorge Luna y Ricardo Mendoza con Verónica Linares, los comediantes revelaron algunos detalles desconocidos de sus vidas y entre tanto se habló de este momento. La periodista le recordó que solo una vez en su vida había visto al integrante de Hablando Huevadas sin gorra, pues hasta el día de hoy se niega a quitársela y es parte de su sello personal.

Ante ello, Luna mencionó que este suceso se dio muchos años antes, incluso antes de que ingrese al mundo de la comedia, cuando ni siquiera era un estudiante. “Antes de que yo esté en la comedia, antes de que lo llame a él (Ricardo Mendoza)”, expresó.

Tras ello, confesó como fue que llegó hasta ese lugar. Según contó, estaba en una situación económica complicada por lo que buscaba maneras rápidas de conseguir dinero. Una de ellas era donar sangre, pero en medio de la búsqueda de algo más, encontró que había la oportunidad de hacer una aparición como extra en la que iba a recibir un pago. El total por las horas de grabación era de 70 soles.

Jorge Luna cuenta cuánto le pagaron en De Vuelta Al Barrio | YouTube

“Yo estaba donando sangre por plata y en el mismo grupo de Facebook salía a 70 soles una hora y 70 soles dos horas. El de una hora era donar sangre y el de dos horas era el cameo en De Vuelta al Barrio. Estaba en momento muy difícil, yo no sabía que iba a grabar la novela con Erick Elera”, señaló dejando sorprendidos a todos.

Allí, comentó que ese día ganó un total de 140 soles dividiendo su trabajo en mañana y tarde. Sin embargo, señaló que su intención nunca fue estar en la televisión, pero el destino lo llevó hasta allí. “En la mañana gané setenta donando sangre y luego gane 70 en el otro. No era mi intención ni entrar a esa novela, ni estar en la tele ni nada”, sentenció.