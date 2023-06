Gisela Valcárcel saca cara por Sergio George y promete poner un abogado a Farik Grippa

Gisela Valcárcel no toleró que Daniela Darcourt criticara a Sergio George y dijera que jugaba con los sueños de los artistas. Bastante incómoda, se comunicó con la producción de América Hoy y decidió hablar en vivo, señalando que no se puede hacer tal afirmación a la ligera.

La cantante salsera brindó estas declaraciones a uno de los reporteros del programa. Aquí, Daniela Darcourt indicó que no trabajaría con Sergio George y mostró su respaldo a Farik Grippa, quien viene arremetiendo contra el estadounidense y la productora Chim Pum Music por supuesto incumplimiento de contrato.

La defenda de Gisela Valcárcel

Gisela Valcáncel se comunicó con América Hoy para asegurar que le consta que Sergio George no juega con los sueños de los artistas, pues sigue trabajando de la mano con él.

“Durante este tiempo me he mantenido lo más alejada de cámaras, pero si ingreso hoy es por lo que acabo de escuchar. Estoy en desacuerdo con lo dicho por Daniela Darcourt, ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de nosotros, quiero decirles algo, a las 6:00 a.m. de hoy (lunes 26 de junio) yo aprobaba lo último que ha hecho durante la noche de ayer el señor Sergio, me refiero al videoclip que mañana se grabará con las ganadoras de ‘La Gran Estrella’”, inició Gisela Valcárcel.

La madre de Ethel Pozo dejó en claro que no cree que Sergio George se ha burlado de algún peruano porque ella es testigo de que está cumpliendo con lo prometido, en este caso, sus ganadoras de ‘La Gran Estrella’.

“No creo que se haya burlado de los sueños, no lo defiendo. Hay dos personas que tienen un sueño y Sergio les está cumpliendo”, señaló.

Gisela Valcárcel defiende a Sergio George y responde a Daniela Darcourt.

Ayudará a Farik Gripa

En otro momento, resaltó que lo que se debe hacer es tener la declaración de ambas partes, y no solo criticar a uno, pues perjudica su imagen. Ethel Pozo no dudó en hacer un alto y explicar que sí intentaron comunicarse con Sergio George, pero éste ha preferido no declarar, a diferencia de Farik Grippa.

Tras escuchar ello, Gisela Valcárcel señaló que no dudará en intervenir para que este problema con el cantante de salsa se solucione de una vez. Incluso, indicó que si es necesario, ayudará a Farik con un abogado.

Respecto a las supuestas pruebas que Daniela Darcourt tendría contra Sergio George, donde demuestra que el productor cuenta con otras denuncias en el extranjero; Gisela Valcárcel señaló que no tiene información de ello.

“Yo no las conozco, solo estoy hablando de esta parte, así como Daniela tiene pruebas, yo también”, resaltó la rubia.

Gisela Valcárcel indicó que siempre velará para que los artistas cumplan sus sueños y nadie se burle de ellos, pero en este caso, no puede permitir que se hable mal de Sergio George, pues sigue trabajando de la mano con él. Es por ello que se comprometió a hablar con el estadounidense este mismo lunes 26 de junio para buscar una solución.

“Seguramente mañana (martes 27 de junio) les diré en qué queda esto. Creo que lo debemos hacer es solucionar”, concluyó.