Karen Schwarz reveló conflicto con Bolivia en el Miss Universo 2009: “Decían que me copiaba de su cultura”

Karen Schwarz reveló conflicto con Bolivia en el Miss Universo 2009. América Hoy / América TV

Aunque ya está alejada de los certámenes de belleza, Karen Schwarz aún sigue recordando su comentado paso por el Miss Universo 2009, donde participó en representación de nuestro país. En ‘América Hoy’, la exconductora de TV reveló que tuvo un enfrentamiento con Bolivia por el traje típico que usó en la gala preliminar del concurso internacional.

Te puede interesar: Susan León habló sobre su paso por ‘El Gran Chef Famosos’: “No sentí ninguna envidia”

El 23 de agosto de 2009, Karen Schwarz apareció sobre el escenario vistiendo un imponente traje de la Diablada, lo que enojó a bolivianos, quienes se adjudicaban como suya la danza andina. Esto ocasionó que el Gobierno boliviano, representado por Evo Morales, pidiera la expulsión de la modelo del Miss Universo.

“Bolivia mandó una carta al Miss Universo para que me saquen del concurso, decían que me estaba copiando la cultura boliviana y yo salí a defender el traje de la Diablada”, señaló la empresaria en el magazine de América TV, donde afirmó también que no tuvo rencillas con las participantes del certamen.

Karen Schwarz recordó su conflicto con Bolivia por un traje típico.

Cabe resaltar que dicho conflicto con Bolivia se llegó a solucionar después de un tenso debate entre ambas naciones. Luego que los vecinos bolivianos acusaran a Karen Schwarz de “apropiación de patrimonio cultural”, el Gobierno de Perú salió en defensa de la entonces reina de belleza.

Te puede interesar: Reggaetón Lima Festival 3: fecha de preventa de entradas y qué artistas se presentarán en el Estadio San Marcos

El Instituto Nacional de Cultura argumentó que la Diablada “es parte del patrimonio cultural del altiplano de Perú, Bolivia y Chile, y que en territorio peruano es el acto central de la festividad de la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno -fronteriza con Bolivia-”.

Pese a ello, el Gobierno boliviano pidió una respectiva sanción, pero el Miss Universo hizo caso omiso al reclamo. Karen Schwarz permaneció en el certamen.

Así lucía el traje típico que usó Karen Schwarz en el Miss Universo 2009.

¿En qué puesto quedó Karen Schwarz en el Miss Universo 2009?

Karen Schwarz viajó hasta la Isla Paradise, en Bahamas, para representar al Perú en el Miss Universo 2009. Aunque fue voceada como una de las favoritas, la exreina de belleza no impresionó al jurado y quedó fuera del Top 15.

Te puede interesar: Liam Payne viene a Lima por primera vez como solista: Fecha de venta de entradas, precios y dónde comprarlas

Al final, la ganadora del concurso de belleza fue Stefanía Fernández, de Venezuela.

Karen Schwarz en traje de baño, en el Miss Universo 2009.

Tras su paso por el concurso de belleza, Karen Schwarz debutó en TV como la azafa del equipo rojo de ‘El Último Pasajero’ y luego fue copresentadora en ‘Yo Soy’. También ha tenido programas propios, pero ya está alejada de la TV. Actualmente, es dueña de su propia marca de ropa, llamada Valente. En el lado sentimental, está casada con el cantante Ezio Oliva y tiene dos hijas con él.

Mala experiencia en el Miss Perú

En marzo de 2023, Karen Schwarz indicó que no la pasó muy bien cuando participó en el Miss Perú 2009, pues las amigas que hizo en el certamen se alejaron de ella cuando los especialistas la perfilaban como la ganadora.

“Empezaron a aparecer comentarios hacia mí que yo no entendía. Decían ‘Karen va a ganar la corona por tal cosa’. Me empezaron a alejar del grupo en estos viajes que hacíamos con las demás candidatas”, sostuvo en el espacio de entrevistas de Lizbeth Cueva.

Karen Schwarz fue la ganadora del Miss Perú 2009.

Asimismo, la esposa de Ezio Oliva recordó que rompió en llanto cuando ganó la corona del Miss Perú 2009. No eran lágrimas de felicidad, sino de confusión y tristeza porque no entendía “por qué la gente no podía alegrarse del triunfo de las demás personas”.

“Yo lo veía así porque yo sí lo hubiera hecho (alegrarse por los demás). La gente piensa que eso es irreal, que eso no existe, que es fantasioso y que es hipocresía pura, pero no. Me dolió mucho porque creo que no le hice daño a nadie. Gané la corona no sé por qué, supongo porque vieron algo en mí”, acotó.