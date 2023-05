Karen Schwarz y Ezio Oliva, un romance con un inicio conflictivo, el nacimiento de dos niñas y tres bodas

La historia de amor de Karen Schwarz y Ezio Oliva. (Instagram)

Karen Schwarz y Ezio Oliva son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Se conocieron en 2011, cuando el cantante fue como invitado al fenecido programa “El último pasajero” de Latina Televisión y donde ella era azafata del equipo rojo. Sin imaginarlo, ese encuentro sería el inicio de su historia de amor.

El intérprete de Siempre has sido tú quedó flechado por la belleza de la conductora y en su afán de seguir conquistándola, la banda Ádammo la contrató para que fuera una de las modelos de su videoclip. Luego de tantas insistencias por parte del artista nacional, en 2012 se dio la primera cita. Ambos se vieron en la casa de la madre de la presentadora y conversaron toda la noche.

Con el tiempo, nacieron los sentimientos y prefirieron mantener su romance en privado hasta que en noviembre de 2013 un ampay en la revista de Magaly Medina hizo público su relación sentimental. Karen Schwarz y Ezio Oliva continuaron fortaleciendo su vínculo amoroso. Sin embargo, poco después, una decisión del compositor dejó en shock a la modelo y pudo haberle puesto fin a su historia de amor.

Karen Schwarz y Ezio Oliva llevan juntos 10 años.

Cuando Karen Schwarz pensaba que su relación iba viento en popa, Ezio Oliva le confesó que extrañaba a su expareja. El cantante terminó con ella y se alejó. Esta decisión le cayó de sorpresa a la exreina de belleza y sufrió por varias semanas, pues estaba muy ilusionada de haber encontrado “al amor de su vida”.

“Me dijo que extrañaba a una persona y que hasta ahí nomás. No saben cómo sufrí. Yo me ilusioné y de pronto él me dejó. Ese día le dije que se fuera de mi casa. Yo lo veía en las redes y me dolía. Más que perderlo a él, me dolía por mi propio ego (...) Hacía el programa, llegaba a mi casa y lloraba. No entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala, mirando el foco, llorando y comiendo KFC”, contó en una entrevista con Verónica Linares.

Las cosas cambiaron luego de una intensa conversación que tuvieron en las escaleras del departamento de la modelo. Si bien, empezaron a hablar nuevamente, la confianza no era la misma. Karen Schwarz intentaba sacarle celos porque no quería ponerle las cosas fáciles. Sin embargo, durante un viaje por el sur del país, Ezio Oliva le pidió una segunda oportunidad. Desde entonces, no se han vuelto a separar y consolidaron su amor en tres matrimonios: una boda simbólica, una civil y otra religiosa.

Karen Schwarz contó lo que sufrió cuando Ezio Oliva terminó con ella. (YouTube)

El nacimiento de sus dos hijas

Fruto de su amor, Karen Schwarz y Ezio Oliva tuvieron a su primera hija a la que llamaron Antonia. En 2017, la pareja anunció con emoción la llegada de su bebé. A través de las redes sociales compartieron la noticia con sus fieles seguidores y esperaron con ansias los nueve meses para tenerla en brazos.

Durante una entrevista, la exMiss Perú contó que tuvo que someterse a un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada porque a los quince años le quitaron dos quistes de un ovario y el doctor le dijo que sería difícil concebir. Con paciencia y visitas a diferentes ginecólogos, pudo cumplir su sueño de convertirse en madre.

Tres años después, Karen Schwarz sorprendió al contar que estaba nuevamente en la dulce espera. “Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. Seré mamá por segunda vez”, publicó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su avanzado embarazo.

Es así como en 2020, le dieron la bienvenida a su segunda primogénita. Cayetana fue el nombre escogido para su pequeña que nació en medio de la pandemia por la Covid-19. En más de una ocasión, la conductora de televisión ha expresado lo maravilloso que es ser madre y que está viviendo los mejores años de su vida.

Karen Schwarz y Ezio Oliva junto a sus hijas. (Instagram)

Boda simbólica

En octubre del 2015, Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron organizar una boda simbólica en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos. La pareja viajó hasta Punta Cana, en República Dominicana, para casarse en una íntima ceremonia donde estuvieron algunas figuras del espectáculo como Magaly Medina, Maricarmen Marín y otros personajes.

La exmodelo lució el clásico vestido blanco diseñado por el peruano Noe Bernacelli, mientras que el músico escogió por algo más casual como una camisa blanca y un pantalón beige.

Karen Schwarz y Ezio Oliva en su boda simbólica en 2015. (Instagram)

Boda civil

Karen Schwarz y Ezio Oliva quisieron pasar a la fila de los casados oficialmente con su boda civil. Un sábado 14 de mayo de 2016. Celebraron su matrimonio en una residencia del distrito de San Isidro en compañía de sus familiares, amigos cercanos y personajes del espectáculo como Maju Mantilla, Sofía Franco, Maricarmen Marín, Ricardo Morán, Adolfo Aguilar, Carlos ‘Tomate’ Barraza, Magaly Medina, entre otros.

“Gracias por haber venido. No he podido salir, pero como los escuché, salí un ratito. No estoy nerviosa, estoy ansiosa, quiero decirle sí nuevamente a (Ezio)”, comentó la modelo a los medios de comunicación minutos antes de dar el sí.

Karen Schwarz y Ezio Oliva en su boda civil en 2016. (Instagram)

Boda religiosa

Para terminar de consolidar su amor, Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron casarse por religioso. Ambos contrajeron matrimonio por tercera vez el sábado 13 de mayo de 2023. La conductora contó que esta última boda sería la más especial de todas, pues sus dos hijas estarían presentes para celebrarlo.

La ceremonia se llevó a cabo en una iglesia del Cercado de Lima y, a comparación de sus otros matrimonios, diversos medios de comunicación acudieron a la parroquia para cubrir cada detalle. Asimismo, acapararon las portadas de la prensa nacional y causó revuelo en redes sociales, pues los usuarios no se perdieron ningún momento.