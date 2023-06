El vóley peruano tras Seúl 1988: los cambios que hubo y por qué no volvió a la élite mundial

Desde la obtención de la medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl 88, la selección peruana pasó por bastantes cambios. (Federación Peruana de Vóley)

La selección peruana de vóley vivió su momento más álgido en las Olimpiadas de Seúl 1998. En esa competición, la ‘bicolor’ obtuvo la medalla de plata tras perder en la final 3 sets a 2 ante la Unión Soviética. A partir de ese logro, el deporte de la net alta en nuestro país sufrió bastantes cambios y pasó diferentes periodos, tanto positivos como negativos.

En ese campeonato, Perú tuvo duros adversarios en la primera fase. Las dirigidas por el entrenador Man Bok Park integraron el grupo B junto a Brasil, China y Estados Unidos. El combinado patrio clasificó a la siguiente etapa tras vencer a los tres equipos con marcadores de 3-0, 3-2 y 3-2 respectivamente.

En las semifinales, la ‘bicolor’ se enfrentó a Japón, uno de los favoritos en ganar la presea de oro. El encuentro entre ambas selecciones duró cerca de dos horas y tuvo como ganador a Perú en cinco sets. Los dos primeros sets fueron para las ‘nipones’ por 15-9 y 16-6. Sin embargo, el combinado patrio pudo darle vuelva a la situación y ganaron los tres sets restantes con marcadores de 15-6, 15-10 y 15-13.

En la final, le tocó un duro rival como la Unión Soviética, que le ganó a China 3 sets a 0. El compromiso comenzó siendo favorable para Perú, ganando dos sets por 15-10 y 15-12. Lastimosamente, no pudo mantener el ritmo y cayó en los siguientes sets con parciales de 15-13, 15-7 y 17-15.

A pesar de no haber conseguido la presea de oro, las seleccionados bajo el mando de Man Bok Park fueron recibidas por una gran multitud. Cecilia Tait, Rosa García, Gabriela Pérez del Solar, Denisse Fajardo, Natalia Málaga, entre otras les hicieron hacer un recorrido por el antiguo Estadio Nacional en un vehículo para que reciban el cariño de los aficionados. Ese segundo puesto significo el logro más importante de la historia del vóley en nuestro país.

La selección peruana derrotó a Japón por 3-2 y clasificó a la final de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. (Perú Tv Blanco y Negro)

Los cambios que hubo después de Seúl 88

Después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, la selección peruana fue perdiendo nivel en los siguientes años debido a los cambios que sufrieron. La mala administración de diferentes gestiones generó que la ‘bicolor’ se estanque con referencia a otros equipos y tenga muchos problemas en el aspecto económico. En una entrevista para Infobae Perú, Ricardo Burga, periodista y director de Puro Vóley, habló de las modificaciones y los problemas de los directivos.

- A partir de Seúl 88, ¿Qué cambios hubo en el vóley peruano?

Desde Seúl hubo muchos cambios. Generacional, administrativo y hasta de reglamento. El vóley no es el mismo que el de hace 40 años. Se juega más rápido, más intenso y es mucha ciencia gracias al avance de la tecnología.

- ¿Crees que esos cambios perjudicaron al vóley peruano?

Los cambios antes mencionados son igual para todas las selecciones del mundo. A Perú le termina costando mucho más adecuarse a estos cambios. El proceso de adaptación es más lento y esto ha perjudicado el desarrollo de este deporte. Esta lentitud en gran parte ha sido un problema dirigencial que hasta la fecha no se adecuan a los nuevos tiempos del deporte. Las jugadoras también han ido mostrando un cierto nivel de conformismo. Prefieren quedarse jugando en Perú porque tienen a su familia, amigos, novios etc. Además, reciben sueldo todo el año. Y por ende se deciden a no ir a jugar al extranjero, lo que detiene el crecimiento profesional de cada jugadora.

La selección peruana participó en el Sudamericano juvenil de 1990. (Facebook: Manos Morenos del Vóley Peruano)

- ¿Por qué crees nos está costando volver a tener un equipo competitivo?

Nos cuesta volver a tener un equipo competitivo por la suma de muchos factores. A nivel dirigencial seguimos haciendo las cosas como se hacían hace 50 años y no entendemos que todo ya cambió, no hay desarrollo tecnológico. Las jugadoras deciden quedarse en Perú antes de pensar en el desarrollo personal y profesional de cada una. Falta profesionalización de este deporte. Que las jugadoras puedan tener un contrato profesional, cobertura de salud para posibles lesiones, etc. Además, falta que las empresas privadas decidan invertir en este deporte. Sin dinero, el avance se sigue haciendo mucho más lento y todos los países de la región nos siguen sacando ventaja.

- ¿Por qué ocurrió la suspensión de la FPV en el 2001?

La suspensión del 2001 se dio por un lio entre dos listas que pugnaban la presidencia de la FPV. Ambas directivas decidieron inscribirse como la lista que había ganado elecciones y se inscribieron como tales. Tuvimos dos directivas en simultáneo. La FIVB en estos casos decide siempre suspender a la federación en cuestión y no meterse. Deja que la federación nacional resuelva sus problemas de manera interna y hasta que se resuelva se le suspende. Fue lo que sucedió en ese tiempo. Una vez que ambas directivas llegaron a un acuerdo, la FIVB levantó el castigo. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Dos años sin torneos internacionales.

La selección peruana tuvo sus primeros partidos después de su suspensión de dos años.

Tras superar esa sanción, el 2003 Perú volvió a participar en torneos internacionales. Poco a poco se fue evidenciando una mejora en el juego. Es así que la ‘bicolor’ tuvo un gran desempeño en el campeonato Mundial de Japón 2006. A ese torneo consiguieron su pase tras quedar en el segundo lugar del Sudamericano 2006 organizado en Bolivia. Si bien solo le ganaron a Egipto, se compitió de igual ante grandes equipos como Serbia, Turquía y Cuba.

Desde la gestión de Juan Castro, la selección peruana continuó un camino de mejoraría. Tanto el equipo de categoría de mayores como las juveniles y menores lograron resultados positivos. Uno de ellos fue la obtención del Sudamericano de Menores 2012, en donde vencieron en la final a Brasil 3 sets a 2. Bajo la dirección técnica de Natalia Málaga, la ‘bicolor’ tuvo grandes figuras como Angela Leiva, Rosa Valiente, Maguilaura Frías, Shiamara Almeida, Andrea Urrutia, entre otras.

La selección peruana salió campeón en el Sudamericano de Menores 2012 tras vencer en la final a Brasil.

Actualidad del vóley peruano

En estos últimos años, el equipo patrio no ha estado pasando por un buen momento, en especial por lo dirigencial. Los cambios constantes del directorio en la Federación Peruana de Voleibol (FPV) generó inestabilidad para el trabajo de las selecciones en diferentes categorías. Las deudas económicas y la falta de un proyecto a largo plazo hicieron que el nivel de la ‘bicolor’ se estanque y nos superen países como Colombia.

Una luz de esperanza fueron los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, en donde la selección peruana tuvo una destacada participación. Las dirigidas por el entrenador Francisco Hervás consiguieron la medalla de plata tras caer en un reñido encuentro ante Brasil.

En la primera etapa del torneo le tocó integrar el grupo B junto a la selección brasileña, República Dominicana y Puerto Rico. A pesar que la ‘bicolor’ solo le ganó a las ‘reinas del Caribe’ por 3-0, consiguió su pase a las semifinales al obtener cinco unidades. El motivo fue que perdieron en cinco sets ante sus otros dos rivales, lo que les dio un punto por cada compromiso.

La selección peruana venció 3-1 a Colombia en las semifinales y clasificó a la final de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 (Facebook: Voleylover)

El siguiente rival de Perú fue Colombia, que quedó en el primer lugar del grupo A. El partido quedó 3 sets a 1 para el elenco nacional. Las pupilas del estratega español comenzaron ganado el primer set por 25-20. El segundo fue para las ‘cafeteras’ por 25-19. Los otros dos sets restantes quedaron 25-23 y 25-20 para la ‘bicolor’.

En la final, nuevamente se enfrentaron a Brasil, quien dejó en el camino a Argentina por un 3-1. Al igual que el juego por fase de grupos, Perú cayó 3 sets a 2. A pesar que las dirigidas por Hervás lograron reponerse de un 2-0 en contra, no les bastó para quedarse con la medalla de oro.

En este año, la selección peruana se prepara para disputar el Sudamericano de mayores, que da dos cupos para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino. La competición se realizará del 17 de agosto al 17 de septiembre. La ‘bicolor’ también participará en el Preolímpico Vóley 2023 en búsqueda de un cupo para Paris 2024: Las fechas serán del 16 al 24 de septiembre en Japón.