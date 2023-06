Usuarios reprochan la agresión de padre del futbolista Bryan Reyna a equipo de ‘Amor y Fuego’

Usuarios reprochan la agresión que sufrió el equipo de Rodrigo González por parte de Bryan Reyna y su padre.

Luego que se hiciera público las imágenes violentas donde se puede ver al padre de Bryan Reyna destruir con un bate la movilidad de un equipo de prensa de ‘Amor y Fuego’, los cibernautas comenzaron a criticar la actitud violenta del familiar del jugador de Alianza Lima.

Te puede interesar: Bryan Reyna se pronuncia por ataque de su padre al equipo de prensa de ‘Amor y Fuego’: “Pido disculpas”

En el video que ha publicado el programa de espectáculos de Willax TV se puede observar como el progenitor del futbolista llenó de ira, golpea las lunas de la camioneta negra sin importarle que en su interior estaba un reportero y el chofer.

Y no suficientemente con ello agredió físicamente al conductor de la movilidad de prensa a vista y paciencia del integrante de la selección peruana de fútbol, quien no se inmutó y tampoco detuvo a su padre.

Te puede interesar: Bryan Reyna salió despreocupado de la comisaría y se tomó fotos con los policías tras ataque a reporteros de ‘Amor y Fuego’

Debido al escándalo que realizaron en las calles de Breña, la policía se acercó y los llevó a todos a la comisaría de Breña para tomar sus declaraciones de lo sucedido.

Usuarios arremeten contra Bryan Reyna

Rápidamente, los usuarios comenzaron a expresar sus comentarios con respecto al episodio violento que protagonizó Bryan Reyna. Los usuarios arremetieron contra el futbolista por permitir que su padre, Luis Roberto Reyna Velásquez, agrediera a los reporteros de Rodrigo González.

Te puede interesar: Bryan Reyna y las imágenes de la brutal agresión de su padre contra equipo de ‘Amor y Fuego’

“Seguro Bryan Reyna y su padre pensaron que están por encima de la ley o que impera la ley de la selva en la calle. No hay delito en el trabajo periodístico por más pesado que este sea. Picaron el anzuelo y con flagrante violencia. Alianza debería sancionar a su jugador”, comentó un usuario en Twitter.

“Bryan Reyna enloda su carrera en el fútbol. ‘Amor y Fuego’ acosan y persiguen futbolistas, es cierto. Pero parar acoso con un bate y destrozar un auto es encender todo. La violencia siempre va a traer problemas, pudo hacer un conferencia y denunciar acoso del programa”, expresó otra internauta

Usuarios critican a Bryan Reyna por episodio violento.

Usuarios critican a Bryan Reyna por episodio violento.

Por otro lado, otros internautas salieron en su defensa. “A Bryan Reyna lo acosan, siguen y graban todos los días. También lo hacen con su actual pareja/saliente. En algún momento pidió que dejen de hostigar y les llegó al pinch*. A ese género de mierd* de la prensa rosa, mal llamada espectáculos aquí, hay que desterrarla así”.

“Bryan Reyna no hizo nada. La prensa no tiene carta libre para estar acosando a los jugadores. Es una practica muy común en este tipo de programas de chisme. Que lo hayamos normalizado no significa que esté correcto”, añadieron.

Usuarios apoyaron a Bryan Reyna y pidieron a 'Amor y Fuego' que no acose más al futbolista.

Asimismo, algunos usuarios de la cuenta de Instagram de ‘Amor y Fuego’ comentaron que los reportero de Rodrigo González debería denunciarlos por atentar contra su vida. “Rodrigo denuncien, eso no se puede quedar así, qué se cree ese payaso de Reyna. Un futbolista no puede apañar la violencia, cárcel para ese sujeto”

“Métanlo preso a ese sujeto que es el padre de Reyna”, “¡Qué le pasa a ese agresivo que se cree!, disculpen, pero ni el mismo Messi se porta así con la prensa, es un ridículo, que lo denuncien”, “Que se puede esperar de estos futbolistas que con las justas terminaron su secundaria”, escribieron otros.

Comentarios critican actitud de padre de Bryan Reyna. Amor y Fuego