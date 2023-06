Pamela Cabanillas, la “mommy Yankee“, pasó audiencia del PJ y espera ser trasladada a un penal en Lima

Pamela Cabanillas pasó por audiencia del PJ y espera pasar a un penal de Lima | Justicia TV

Luego de haber pasado la noche en la sede de Interpol Lima, ubicado en el distrito de Surco, la estafadora Pamela Cabanillas, apodada como la “mommy Yankee”, fue conducida a la sede Iquitos del Nuevo Código Procesal, donde se viene llevando a cabo la audiencia de control de identidad a cargo del Poder Judicial.

Según la transmisión de la audiencia en Justicia TV Perú, la investigada fue abordada con preguntas que prueben su identidad, como sus datos personales, vínculos familiares y algunas marcas de su cuerpo, como los tatuajes que muestra en sus brazos. Dicho proceso tomó solo unos pocos minutos.

Tras darse por finalizada la audiencia, Cabanillas fue nuevamente esposada y escoltada hasta a la salida de dicho lugar. Se supo que, previamente, las autoridades habían tomado su declaración y pasó por exámenes de médico legista.

La ciudadana peruana es acusada e investigada por estafar a miles de personas al vender boletos virtuales falsos para varios espectáculos en Lima, incluyendo conciertos de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Morat y Coldplay, regresó al Perú desde España la noche del jueves después de ser extraditada.

Así fue su llegada a Lima

La joven permaneció por varios meses en España tras abandonar sigilosamente el país un día antes de que su fechoría saltara a los medios de comunicación y las autoridades policiales y fiscales se decidieran en aprehenderla.

Luego de que se lograra su extradición a Perú, Pamela Cabanillas pisó suelo peruano y fue acompañada por agentes de la Policía en el aeropuerto Jorge Chávez. Llevaba la capucha de su sudadera cubriendo su cabeza. Mostró una actitud desafiante y realizó gestos obscenos frente a las cámaras de los medios de comunicación.

“Me van a golpear, cuidado. (Me he entregado por mi) voluntad, yo no he puesto fuerza”, señaló la detenida.

Así fue la llegada de Pamela Cabanillas al Perú luego de su extradición de España

¿Cuál será su futuro?

Ahora, Pamela Cabanillas deberá comparecer ante la justicia. Aunque presentó un documento de un hospital en España que afirma estar embarazada de cuatro meses, este hecho deberá ser verificado en Perú. Según el jefe de Interpol, el coronel Carlos López Aedo, esto no impedirá que sea procesada. Así lo manifestó a los medios de comunicación.

‘Mommy Yankee’ enfrenta una orden de prisión preventiva en Perú por un período de 18 meses y se enfrenta a una posible condena de hasta 15 años de cárcel por el delito de estafa. La joven empleaba las redes sociales como medio para vender boletos, afirmando falsamente que su padre tenía conexiones con la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).

Se estima que los timos que se hicieron entre marzo y octubre de 2022, acumula un total aproximado de S/ 85 957.

Por otro lado, la autoridad no descartó la posibilidad de ampliar la investigación hacia los posibles cómplices de Pamela en el futuro. Afirmó que esto dependerá de las declaraciones que la acusada proporcione durante el proceso.

En las próximas horas se examinará la condición de Pamela Cabanillas y se tomará una decisión sobre el centro penitenciario al que será trasladada.

Pamela Cabanillas se entregó

La decisión de Pamela Cabanillas de entregarse es un hito significativo en el progreso del caso, ya que le permitirá hacer frente a las acusaciones y contribuirá a aclarar los delitos relacionados con la clonación de la página de Teleticket y la creación de boletos virtuales falsos para varios eventos, incluyendo conciertos y partidos de fútbol importantes.