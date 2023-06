Zoraida Ávalos: ¿Cómo el Congreso alcanzó los votos para inhabilitar a la exfiscal de la Nación?

Zoraida Ávalos no podrá ejercer ningún cargo público por un periodo de 5 años. (Congreso)

El último miércoles, el Pleno del Congreso inhabilitó cinco años a la exfiscal de la Nación y fiscal suprema, Zoraida Ávalos, por presunta infracción constitucional por supuestamente no investigar al expresidente Pedro Castillo, pese a que cambió el criterio jurídico del Ministerio Público de no investigar a mandatarios en funciones.

Para alcanzar los votos necesarios para destituir a Ávalos Rivera, no solo se desplegó el lobby desde el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según fuentes de Infobae Perú, los congresistas también hicieron lo suyo para sancionar arbitrariamente a la fiscal suprema.

De acuerdo con informantes del Congreso, un congresista del Bloque Magisterial “estaba molesto” con Zoraida Ávalos debido a una investigación que se inició durante la gestión de la exfiscal de la Nación. Por ello, “hizo campaña” en el Parlamento para captar votos a favor de la inhabilitación por cinco años.

Zoraida Ávalos fue inhabilitada por cinco años en la función pública. Canal N

“El caso (investigación en su contra) estaba controlado”, habría dicho el parlamentario a sus colegas para convencerlos. En el pleno, todo el Bloque Magisterial respaldó la embestida contra la autonomía de la Fiscalía, a excepción de Pasión Dávila y Lucinda Vásquez.

Los Niños

Desde la Fiscalía informan que uno de los congresistas incluidos en la investigación del caso Los Niños —grupo de parlamentarios que habrían beneficiado, a través de sus votos, al expresidente Pedro Castillo a cambio de obras públicas y poder en ministerios— buscó reunirse con Zoraida Ávalos en la sede del Ministerio Público días antes del debate y la votación de la acusación constitucional.

Las mismas fuentes narran que la propuesta de reunión llegó a través de uno de los tantos sindicatos del Ministerio Público; sin embargo, la exfiscal de la Nación no accedió a reunirse con ningún congresista investigado.

De los 18 congresistas sindicados como Los Niños, 12 votaron a favor de inhabilitar a Zoraida Ávalos:

Raúl Doroteo (Acción Popular): Abstención

Elvis Vergara (Acción Popular): No vota por ser integrante de la Comisión Permanente

Jorge Flores (Acción Popular): Abstención

Luis Aragón (Acción Popular): A favor

José Arriola (Acción Popular): Licencia médica

Américo Gonza Castillo (Perú Libre): A favor

Silvia Monteza Facho (Acción Popular): A favor

Carlos Zeballos (Podemos): A favor

Marleny Portero (Acción Popular): A favor

Wilson Soto (Acción Popular): No vota por ser integrante de la Comisión Permanente

Germán Tacuri (Bloque Magisterial): A favor

Pasión Dávila (Bloque Magisterial): En contra

Francis Paredes (Bloque Magisterial): A favor

Óscar Zea (Bloque Magisterial): A favor

Katy Ugarte (No agrupada): A favor

Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial): A favor

Segundo Quiroz (Bloque Magisterial): A favor

Edwin Martínez (Acción Popular): A favor

Zoraida Ávalos califica como una venganza política su pedido de inhabilitación en el cargo de fiscal suprema. Canal N

Zoraida Ávalos recurrirá a instancias internacionales

Una vez que el Congreso aprobó la inhabilitación por 5 años en su contra, Zoraida Ávalos calificó el acto como un “nuevo atropello jurídico e institucional” y anunció que apelará “en las instancias correspondientes hasta que prevalezca la verdad”.

“Estoy evaluando acudir a organismos internacionales. El día de hoy ha salido un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que justamente le dice (al Congreso) que tenga mucho cuidado. Tengo fe que impere (la ley). Me están denunciando por una infracción constitucional que no existió. Debe ser alguna revancha política o vendetta por las 43 denuncias constitucionales que yo he presentado contra altos funcionarios”, declaró Ávalos a la prensa.

En efecto, la CIDH expresó su preocupación por el caso de Zoraida Ávalos y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

“Conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales”, recordó la CIDH en un comunicado de prensa.