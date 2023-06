Gisela Valcárcel dejará la conducción este 2023: “Este año no estaré frente a cámaras”

Gisela Valcárcel no conducirá su próximo programa. (Instagram)

Gisela Valcárcel dejó a más de uno sorprendido al anunciar que este 2023 no estará frente a la televisión. La popular ‘Señito’ utilizó sus redes sociales para contar que no será la conductora de su nuevo programa. Si bien, Adolfo Aguilar fue confirmado como el presentador del próximo espacio de América TV, muchos creyeron que la rubia presentadora estaría junto a él.

Te puede interesar: Adolfo Aguilar es confirmado como nuevo conductor para América TV: “Estoy feliz de ser parte de este formato maravilloso”

Tras los fuertes rumores de su regreso a la pantalla chica, la mamá de Ethel Pozo confesó en su cuenta oficial de Instagram que este año estará detrás de cámaras. Como se recuerda, la última vez que la dueña de GV Producciones estuvo a cargo de la conducción de un programa fue en 2022 con ‘El Artista del Año’. Desde entonces, se ha mantenido muy activa en sus plataformas digitales y lejos de los reflectores.

“Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses y no encontraba el momento exacto para decirles que este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión porque uno nunca deja lo que ama, pero, no estaré al frente”, se lee en las primeras líneas de su extenso texto.

Gisela Valcárcel no será la conductora de su nuevo programa. (Instagram)

Asimismo, recordó sus inicios con los realities de baile, como la primera vez que condujo “Bailando por un Sueño” hace 15 años. “Había conducido también por 15 años “Aló Gisela” pero un día dije: ¿Por qué no hacer algo distinto? ¿Por qué no conocer al público que está en las noches? Y ustedes me dijeron: Entra con el show cada sábado a mi vida y así lo he hecho, así he sentido cada fin de semana que nos reuníamos para armar la fiesta”.

Te puede interesar: Ricardo Rondón aparecerá en programa de cocina de Ethel Pozo tras ganar ‘El Gran Chef Famosos’

Finalmente, Gisela Valcárcel aseguró que todavía quedan más novedades por anunciar y señaló que está muy agradecida por el cariño recibido durante su carrera artística. Además, le envió un contundente mensaje a quien sería la dupla de Adolfo Aguilar en su nuevo programa sabatino, el cual aún no tiene fecha de estreno.

“Ahora ... te toca a ti (tú sabes que a ti me refiero) aquí me tienes para celebrarte y abrazarte. Te toca hacer disfrutar a cada persona que vía América televisión te regale su tiempo. ¡Vamos por más siempre!”, sentenció.

Gisela Valcárcel no conducirá su próximo programa. (Instagram)

En cuestión de minutos, su publicación generó múltiples reacciones por parte de los usuarios. Mientras que unos lamentaban su alejamiento de la pantalla chica, otros señalaban que es tiempo de darle la oportunidad a otros talentos para la conducción de TV.

Te puede interesar: Gabriela Herrera, su paso por los realitys entre polémicas y su fuerte enfrentamiento con Sergio George

“Se te va a extrañar tanto este año en la TV, tu presencia a muchos nos genera compañía”, “Gracias por no aparecer en la televisión, ya era hora que no estés y dejes a otros que refresquen la pantalla”, “Siempre seguiré esperándote mi Gisse bonita”, “Si ya aburrias todos los sábados con tu programa”, “Gise hermosa siempre serás la reina de la TV se te va a extrañar mucho, se te quiere”, fueron algunos de los comentarios.

¿De qué se trata el nuevo programa de Gisela Valcárcel?

El influencer Ric La Torre, dio más detalles del nuevo programa de Gisela Valcárcel. Según el tiktoker, la popular ‘Señito’ estaría optando por un formato mexicano y que busca cambiar la perspectiva de los televidentes, luego del éxito de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Es el formato mexicano llamado ‘¿Cuál es el bueno?’. En México, el programa fue conducido por Facundo y la verdad no ha tenido mucho éxito; sin embargo, necesitaban un formato para cambiar la vista y la perspectiva del público, ya que todo el mundo quiere cocinar. ¿En quién pensó Gisela para conducirlo? Pues en Adolfo Aguilar. En unas semanas veremos que este programa dará luz”, reveló.