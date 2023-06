Productor del nuevo programa de Gisela Valcárcel habla acerca del formato: “Habrán varios actores”

Miguel Zuloaga habla del nuevo programa de Gisela Valcárcel. (Instagram)

El nuevo programa de Gisela Valcárcel sigue dando mucho de qué hablar. Desde que la popular ’Señito’ anunció que está trabajando en el estreno de su próximo proyecto televisivo, poco a poco se han ido revelando más detalles, como el conductor que estará a cargo de este espacio que se trasmitirá todos los sábados.

Adolfo Aguilar fue confirmado como el presentador de América TV. “He esperado esta oportunidad por mucho tiempo, y estoy feliz de ser parte de este nuevo formato, es algo maravilloso, fresco, sé que les va a encantar”, expresó el presentador muy emocionado por retornar a la pantalla chica.

Adolfo Aguilar es confirmado como nuevo conductor en América TV.

Ahora, el productor Miguel Zuloaga, ha brindado más información acerca del nuevo programa en el que trabajará al junto a Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la rubia empresaria compartió muy contenta en sus redes sociales que tendrá al experto en entretenimiento a su lado para producir el “programa es lo que todos los peruanos están esperando”.

“A penas Gisela me comenta del proyecto, mi respuesta fue casi inmediata, “Quiero hacerlo, no tengo dudas de que este programa es lo que todos los peruanos están esperando”. Estoy contento y muy agradecido con Gisela por la confianza que me ha otorgado en el nuevo proyecto de GV Producciones”, señaló.

Asimismo, contó que el espacio sabatino tendrá como invitados a múltiples figuras del espectáculo peruano y que podrán verlo personas de todas las edades. Además, confesó que los televidentes podrán participar en distintas dinámicas, ya sea que estén en familia o en solitario.

“Es que es un programa innovador, diferente y divertido. Además, contaremos con muchísimos actores, siendo esta una de las cosas que más me gusta. Es un programa para todas las edades y, sobre todo, hará que desde sus casas también puedan jugar y pasarla bien, en familia, con amigos o, si estás solo, también podrás participar. El público siempre nos pide cosas nuevas y aquí les ofreceremos un producto de calidad donde, sin duda, podrán disfrutar”, expresó.

Gisela Valcárcel anuncia nuevo programa que se emitirá los sábados. (Instagram)

Miguel Zuloaga se mostró muy agradecido con el equipo de GV Producciones por recibirlo con mucho cariño y recordó que sus inicios en la TV se dieron en ‘Aló Gisela’, a fines de los 90′s. Finalmente, dio a entender que el nuevo formato no competirá con ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina Televisión, el cual ha comenzado a transmitirse los sábados a partir de las 20:30 horas.

“Las cosas no son siempre como se creen, por ejemplo, no vamos a competir con quien se dice que vamos a competir, ya sabrán más”, indicó el productor.

¿De qué se trata el nuevo programa de Gisela Valcárcel?

El influencer Ric La Torre, dio más detalles del nuevo programa de Gisela Valcárcel. Según el tiktoker, la popular ‘Señito’ estaría optando por un formato mexicano y que busca cambiar la perspectiva de los televidentes, luego del éxito de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Es el formato mexicano llamado ‘¿Cuál es el bueno?’. En México, el programa fue conducido por Facundo y la verdad no ha tenido mucho éxito; sin embargo, necesitaban un formato para cambiar la vista y la perspectiva del público, ya que todo el mundo quiere cocinar. ¿En quién pensó Gisela para conducirlo? Pues en Adolfo Aguilar. En unas semanas veremos que este programa dará luz”, reveló.

Hasta el momento, Gisela Valcárcel no ha contado más sobre su nuevo proyecto televisivo. Asimismo, no se sabe si ella también estará frente a la pantalla chica o dejará solo a Adolfo Aguilar.