‘Miss Grand Perú 2023’: Dónde y cuándo se podrá ver el certamen de belleza donde participa Luciana Fuster

‘Miss Grand Perú 2023’: Dónde y cuándo se podrá el certamen de belleza donde participará Luciana Fuster

Jessica Newton es la directora de la Organización del Miss Perú y tiene a su cargo la realización del Miss Grand Perú 2023. Son once las señoritas que demostrarán todo su talento y desenvolvimiento en el escenario para demostrar que son merecedoras de la corona del concurso de belleza.

Además, se podrá conocer, quien será la sucesora de Janet Leyva actual Miss Grand Perú 2022 y podrá representarnos en el Miss Grand Internacional 2023 que se llevará a cabo el 25 de octubre en Vietnam.

Y de repente repetir el logro de la peruana María José Lora, quien se coronó como la Miss Grand Internacional 2017. Fue la primera sudamericana y la única peruana que hasta el momento ha logrado obtener la corona del ‘Mis Grand Internacional’.

¿Cuándo será el concurso de belleza?

De acuerdo a las publicaciones de la directora Jessica Newton, se realizará este jueves 22 de junio por la señal de América Televisión.

Jessica Newton informa sobre la fecha y lugar del Miss Grand Perú. Instagram

¿Dónde se podrá ver el certamen?

En primer momento, la madre de Casandra Sánchez De Lamadrid comentó que el concurso se realizará en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’, así como se hizo en ‘Miss Perú 2023, el pasado 18 de mayo; sin embargo, tuvo varias críticas por el poco tiempo que le dedicaron al certamen de belleza.

Y en menos de una semana, Jessica Newton ha comunicado mediante su cuenta de Instagram que la final del concurso será trasmitido en el magazine ‘Mande quien Mande’ que tiene como conductores a María Pía Copello y a Carlos Vílchez en su personaje de ‘La Carlota’ y se trasmite a las 13:50 hasta las 15:00 horas.

Pero toda la gala se podrá ver mediante la plataforma de Youtube del Miss Grand International mediante un video en vivo.

¿Quiénes son las candidatas?

- Zuliet Seminario

- Michelle Choque

- Anahy de la Colina Sosa

- Alejandra Espino

- Sheyla Zuñiga

- Nicolle Tassara

- Carla Ramos

- Fairús Oré

- Pía Requejo

- Brenda Serpa

- Luciana Fuster

Estas son todas las bellas candidatas que competirán para obtener la corona del ‘Miss Grand Perú’. Instagram

Luciana Fuster y todo lo que dijo en la entrevista con los jurados del ‘Miss Grand Perú’

Luciana Fuster se figura como una de las favoritas a ganar la tan ansiada corona del ‘Miss Grand Perú’. La chica reality se enfrentará a 11 postulantes que quieren ser la representante peruana en el certamen de belleza internacional, que se llevará a cabo en Vietnam este 2023.

Previo a la gran final, que será este jueves 22 de junio, las candidatas se sometieron a una ronda de preguntas frente a cuatro miembros del jurado. El odontólogo Polo, Cassandra Sánchez De Lamadrid, la exMiss Perú Prissila Howard y la exMiss Perú Grand Andrea Moberg fueron los encargados de entrevistar a las modelos.

La novia de Patricio Parodi fue de las últimas reinas de belleza en sentarse frente a los jueces y comenzó hablando sobre su experiencia en el concurso nacional. La influencer resaltó que haber entrado a la organización del Miss Perú “ha sido un cambio totalmente radical” y que desde niña le han gustado todo acerca de los certámenes de belleza.

Asimismo, le tocó describirse como si nadie la conociera como figura pública. La joven de 24 años destacó los valores que aprendió en su hogar y se señaló que le gusta que las personas conozcan el lado que no enseña en televisión.

“Es una chica de su casa. Es una niña como cualquiera. Una hija, para mí, ejemplar. Siento que siempre he tenido muy buenos valores, en mi familia me han educado demasiado bien. Soy una persona bastante honesta, sincera y humilde. Eso me gusta transmitir y sentir que la gente conecte conmigo, que sepa la esencia que tiene una persona detrás”, expresó.

En otro momento, señaló que el haber trabajado desde muy joven en la pantalla chica y, al mismo tiempo, participar en los concursos de belleza, le ha ayudado a ser más responsable y obtener más criterio para hacer las cosas. Incluso, indicó que “lo que vengo haciendo hasta ahora me demuestra a mí como persona que estoy haciendo bien”, refirió.