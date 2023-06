Luciana Fuster y todo lo que dijo en la entrevista con los jurados previo a la final del Miss Grand Perú. (YouTube)

Cada vez falta menos para la gala final del ‘Miss Perú Grand’, donde Luciana Fuster se figura como una de las favoritas a ganar la tan ansiada corona. La chica reality se enfrentará a 12 postulantes que quieren ser la representante peruana en el certamen de belleza internacional, que se llevará a cabo en Vietnam este 2023.

Previo a la gran final, que será este jueves 22 de junio en ‘Esto es Guerra’, las candidatas se sometieron a una ronda de preguntas frente a cuatro miembros del jurado. El odontólogo Polo, Cassandra Sánchez De Lamadrid, la exMiss Perú Prissila Howard y la exMiss Perú Grand Andrea Moberg fueron los encargados de entrevistar a las modelos.

Luciana Fuster fue de las últimas reinas de belleza en sentarse frente a los jueces y comenzó hablando sobre su experiencia en el concurso nacional. La influencer resaltó que haber entrado a la organización del Miss Perú “ha sido un cambio totalmente radical” y que desde niña le han gustado todo acerca de los certámenes de belleza.

Asimismo, le tocó describirse como si nadie la conociera como figura pública. La joven de 24 años destacó los valores que aprendió en su hogar y se señaló que le gusta que las personas conozcan el lado que no enseña en televisión.

“Es una chica de su casa. Es una niña como cualquiera. Una hija, para mí, ejemplar. Siento que siempre he tenido muy buenos valores, en mi familia me han educado demasiado bien. Soy una persona bastante honesta, sincera y humilde. Eso me gusta transmitir y sentir que la gente conecte conmigo, que sepa la esencia que tiene una persona detrás”, expresó.

Luciana Fuster y todo lo que dijo previo a la final del Miss Grand Perú. (Captura)

En otro momento, señaló que el haber trabajado desde muy joven en la pantalla chica y, al mismo tiempo, participar en los concursos de belleza, le ha ayudado a ser más responsable y obtener más criterio para hacer las cosas. Incluso, indicó que “lo que vengo haciendo hasta ahora me demuestra a mí como persona que estoy haciendo bien”, refirió.

Su responsabilidad como “cabeza de familia”

Luciana Fuster fue consultada sobre la motivación que tiene para preocuparse bastante por el bienestar de su familia. Como se recuerda, en otras oportunidades, la modelo ha hablado sobre la responsabilidad que tiene con sus seres queridos.

“Es la realidad de mucha gente, de muchas familias y de muchas personas. Yo estudié hasta la mitad de mi carrera y por cosas de la vida comencé a trabajar. Yo he seguido trabajando para ayudar, no solamente como ‘esto me llegó'. He seguido preparándome, trabajando y es algo que me gusta. Mi mamá y mi hermana son lo más importante que tengo. Si ellas la pasan mal, yo también. Me gusta ayudar a mi familia”, acotó.

Luciana Fuster en la presentación como candidata al Miss Grand Perú. Instagram

Con respecto a la opción de quedarse a vivir en el extranjero de ganar el Miss Grand International 2023, Luciana Fuster dejó en claro que tiene las ideas claras y que le encantaría, pues es bueno cambiar de ambiente de vez en cuando. “Tal vez es el paso que necesito dar. Estoy preparada, soy bastante determinada y cualquier cosa que venga en el camino que yo decida hacer, la voy a poder tomar de la mejor forma”.

Luciana Fuster habló de su mayor debilidad

La integrante de ‘Esto es Guerra’ considera que su principal debilidad es ser demasiado sensible. “Soy extremadamente sensible. Siento mucho y eso me gusta. En algún momento podría ser demasiado, pero sé controlarlo. En un caso social, se me desmorona el corazón, y pienso que de eso, encuentro la forma de buscar la fortaleza dentro de la debilidad. Intento transformarla”.

Finalmente, fue consultada sobre el manejo que ha aprendido de estar en el ojo público. “Es duro. Es verdad que ser una persona conocida siempre va a tener críticas y comentarios positivos. Lo importante es saber quién es una, trabajar para ti, esforzarte y seguir avanzando. Una persona nos e define por lo que escucha del resto. Se aprende de las cosas que uno se va equivocando”.