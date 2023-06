Mamá del ‘Maldito Cris’ lanza amenaza en redes sociales y pide no compartir fotos ni videos de su hijo abatido

Maldito Cris: madre recoge su cuerpo.

Desde de que un grupo de valerosos policías abatieron a Christopher Fuentes Gonzáles alias “Maldito Cris”, su madre llegó hasta las instalaciones de la Morgue Central de Lima para solicitar los restos del sicario que era buscado por las fuerzas del orden tras cometer diversos delitos, incluso, acabar con la vida de un sereno y un efectivo policial.

Te puede interesar: Tres de los policías que lograron abatir a ‘Maldito Cris’ están fuera de peligro, informó la PNP

La policía especulaba que el delincuente venezolano no contaba con algún familiar, ya que, desde aquel momento, nadie iba a recoger los muertos del temible sicario. Además, no se descartaba de que su cuerpo vaya a la fosa común.

Según información del general PNP, Jorge Ángulo, expresó que no iban a permitir ningún tipo de velorio ni fiestas donde se le vea al “Maldito Cris” como un mártir. “Jamás vamos a permitir ningún tipo de velorio que tenga algún tipo de culto, tenemos controlado todo el tema. Nosotros tenemos efectivos para enfrentarse con organizaciones criminales”, expresó para los medios de comunicación. Además, aseguró que están detrás de los demás integrantes de la banda “Los Llaneros”.

Te puede interesar: Casa con piscina, paseos en yate y joyas de oro: la vida de lujos que le daba el Maldito Cris a Wanda con la extorsión

Además, la policía reveló que tanto la madre de “Maldito Cris” como su pareja “Wanda” tienen antecedentes criminales, por lo que no se esperaron que ninguna de ellas se presente en la morgue para reclamar el cuerpo del delincuente abatido en San Martín de Porres durante el enfrentamiento con la Policía Nacional.

Mensajes de amenaza de la madre del maldito Cris.

Madre del Maldito Cris lo despide por redes sociales

Pese a que Christopher Fuentes Gózales, alias “Maldito Cris” fue el causante de muchas desgracias y que era un delincuente bastante ranqueado, su madre no dudó en despedirlo y asegurar que su hijo ha sido “la historia de amor más bonita que ha tenido”. Además, no dudó en asegurar que el sicario extranjero “murió con los guantes puestos”.

Te puede interesar: “Me alegro de que haya recibido su merecido”, dijo Carlos Bruce sobre la muerte del ‘Maldito Cris’

“Gracias por todo el amor que me diste. Como tu madre voy a ser fuerte porque cumpliste la promesa: morirte con los guantes puestos. Me repetiste una y mil veces que sea fuerte porque preso no voy más. Me voy a matar con ellos. Mi amor aquí estoy fuerte. Eres y serás la historia más bonita de mi vida, mi amor. Dios te bendiga, vida mía. Te amo, mi Fifo”, escribió la madre del abatido sicario.

mensajes de la madre del maldito Cris.

Amenazas contra quien difunda fotos del “Maldito Cris”

Algo que también compartió la madre y amigos del delincuente, conocido como “Maldito Cris”, es que prohibieron compartir imágenes donde se vea abatido al venezolano. Aseguraron que quien sea capaz de compartir dichas imágenes se enfrentará al mundo del hampa.

“No se presta esos videos donde graben al brother en el piso y subiéndolo para el estado. Estamos todos claros. Fotos y videos donde el hermano se vea bien, como él era: alta hampa. El que se vea con una foto del brother en el piso será abordado. Atentamente, el hampa”, fue el mensaje que se compartió en redes sociales.

Mensajes de amenaza de Wanda, pareja del maldito Cris.

Wanda sigue siendo buscada por la PNP

Otras de las mujeres cercanas al “Maldito Cris” es su pareja, Wanda del Valle, quien está siendo buscada por la PNP, ya que, dentro de la organización criminal y delictiva, esta mujer conocida como la “bebecita del Tiktok” era quien se encargaba de reclutar armas, motos lineales, recaudar el dinero de las extorsiones para que ella y el sicario venezolano se den la gran vida viviendo del hampa.

Según el director de Investigación de la PNP, Luis Flores Solís, reveló que Wanda del Valle Bermúdez, pareja de ‘Maldito Cris’, ha realizado amenazas de muerte contra los agentes de la Policía Nacional. Estas amenazas surgieron después de que Christopher Fuentes fuera abatido por los efectivos en un enfrentamiento durante una intervención policial que buscaba su captura.

“Esta señorita tuvo la osadía de amenazar a la PNP. Nosotros trabajamos siempre bajo el amparo de la ley y ella va a ser uno de nuestros próximos objetivos”. Asimismo, existe una amenaza directa en contra del jefe de Homicidios, coronel Víctor Revoredo.