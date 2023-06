Ducelia Echevarría rompió en llanto cuando le consultaron de su romance con Raúl Carpena: “No puedo defenderme”. | Amor y Fuego.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió hace unos días un ampay de Ducelia Echevarría y Raúl Carpena, donde se los puede observar besándose apasionadamente. A raíz de la difusión de estas imágenes, una verdadera polémica se viene viviendo en ‘Esto es Guerra’.

Antes que se diera a conocer esta nueva relación, se sabía que la rubia tuvo un fugaz romance con Piero Arenas. Lo que nunca imaginó es que luego de este ampay, este modelo terminaría enfrentado a su nuevo saliente, acusándolo de no tener códigos, además de asegurar que ambos eran amigos.

Aunque Raúl Carpena intentó calmar las aguas indicando que no eran tan cercanos, su examigo le recordó, fue él quien le dijo para postular al casting nacional del reality de competencias, incluso viajaron juntos a Lima cuando fueron convocados por ‘Esto es Guerra’.

Ducelia Echevarría y Raúl Carpena juntos en Máncora.

“Me siento traicionado, decepcionado, ya que en Chiclayo yo fui uno que les dijo para venir acá a este sueño. Le conté mis cosas y sabe lo que pasé con Ducelia. Se respeta y nada solo decirle que su felicidad es mi felicidad, al igual que Ducelia”, dijo Piero Arenas.

Luego de esta revelación, las críticas contra Ducelia Echevarría y Raúl Carpena no se hicieron esperar, por lo que cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ la abordó a ella, la excompetidora no pudo evitar romper en llanto, indicando que se encontraba afectada por la situación.

“Yo entiendo su trabajo, pero no puedo declarar. No me siento bien. No me pregunten más, estoy muy afectada con todo esto. No es como lo están viendo ustedes, no puedo defenderme ahorita”, dijo entre lágrimas.

Ducelia Echevarría y Raúl Cárpena son protagonistas de ampay de 'Amor y Fuego'.

Además, antes de ingresar a su departamento, Ducelia Echevarría dejó en claro que nunca mantuvo una relación seria con Piero Arenas, pues ambos solo estaban saliendo y nunca formalizaron nada.

Rodrigo González y Gigi Mitre se burlan

Como era de esperarse, Rodrigo González se burló de la situación de Ducelia Echevarría, indicando que no creía en nada de lo que decía, además que aunque intentó llorar frente a sus cámaras, nunca lo logró, pues no se vio que derramara alguna lágrima.

“Me voy a ir al infierno de frente, pero me da risa... no puedo evitar reírme”, comentó entre risas el popular ‘Peluchín’ al referirse a lo que viene atravesando la exchica reality.

De otro lado, Gigi Mitre señaló que es muy probable que la modelo se encuentre afectada por este ampay debido a que su imagen queda mal, pues hace solo dos meses estaba con una persona de EEG y al poco tiempo lo cambió por otro de este mismo reality.

Aunque la conductora de ‘Amor y Fuego’ consideró que la rubia no había hecho nada malo, pues se sabía que estaba soltera, ella sí sentiría vergüenza. “Creo que sí le da roche porque ella es mamá... aunque no está haciendo nada malo”, agregó.