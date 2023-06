Paolo Guerrero recriminó a Christian Cueva tras segundo gol de Japón ante Perú

Reclamo de Paolo Guerrero a Christian Cueva tras el segundo gol de Japón | América TV

Mientras Karou Mitoma celebraba el 2-0 de Japón, Paolo Guerrero se le acercó a Christian Cueva y le dijo de todo. Esto porque los ‘nopines’ empezaron su ataque por el lado de ‘Aladino’, quien no supo cortar la jugada para evitar la anotación. Tras ello, el ‘Depredador’ no dudó en increparle a su compañero. Ese momento no pasó desapercibido y se convirtió en lo más comentado en el primer tiempo del encuentro.

Te puede interesar: Percy Olivares sostiene a Paolo Guerrero como titular ante Japón: “La selección peruana juega mejor con él”

Minuto 37, la selección japonesa salió desde el fondo y cuando pasó por el lado del volante nacional, tuvo una floja marca y pasaron como si nada. Cueva frenó un poco y se quedó mirando cómo el rival llegaba al arco de Pedro Gallese. Mitoma no perdonó y celebró el segundo de su equipo.

Noticia en desarrollo....