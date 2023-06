Maricielo Effio denuncia al Dr. Fong por mala praxis: se sometió a mini abdominoplastia y el resultado fue desastroso

Maricielo Effio apareció en el programa ‘América Hoy’ para hacer una grave denuncian contra el doctor Víctor Fong tras someterse a una mini abdominoplastia. La pesadilla de la actriz inició hace casi un año, cuando recurrió al reconocido cirujano que ya ha operado a figuras de la farándula en otras ocasiones.

Pese a ser una mujer deportista, Maricielo Effio cuenta que decidió operarse por primera vez porque había un exceso de grasa que no podía desaparecer a causa del embarazo. Nunca imaginó cuál sería el resultado.

La actriz y bailarina cuenta que siguió con todas las medidas pertinentes para tener una buena recuperación. Sin embargo, al ver que su barriga se estaba deformando, se comunicó con Víctor Fong, para preguntarle qué estaba ocurriendo. Es ahí cuando el cirujano le asegura que fue una mala reacción de su cuerpo y le propone hacerle una segunda intervención, indicando que todo se solucionará. Maricielo decidió confiar una vez más.

Segunda intervención

Lejos de mejorar, la actriz se veía igual o hasta peor, creando en ella frustración e inseguridad. Maricielo contó a América Hoy que, aun así, apeló a la conversación con el doctor porque quería una solución.

Viajó a Miami desesperada

Maricielo viajó a Miami para buscar una segunda opinión, mientras que el doctor Fong, según reveló la actriz, se comprometió a costear los gastos que impliquen la reconstrucción de su barriga. Es en Estados Unidos donde le dijeron que el desastroso resultado no fue a causa de una mala reacción de su cuerpo, como en un principio le hicieron creer, sino de una mala praxis, teniendo que someterse a una costosísima operación si quería ser la de antes.

Al indicar al doctor Fong lo que le costaría la reconstrucción, la actriz cuenta que el galeno tuvo una determinante negativa. Desde ese momento, no le atiende las llamadas ni los mensajes.

Muestra pruebas

Maricielo Effio mostró en América Hoy una serie de fotos, donde se ve cómo quedó un abdomen después de esta operación. Sin bien es cierto, el daño emocional no podrá repararlo, lo que pide la actriz es una indemnización por todo lo que le está haciendo pasar el Dr Fong, a quien no dudó en llamar “carnicero” e “insensible”.

Maricielo Effio muestra pruebas de lo mal que quedó su operación.

Afectada psicológicamente

Maricielo Effio asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para obtener justicia. No solo se encuentra con ayuda legal, sino también con apoyo psicológico para poder superar esta terrible experiencia.

“Emocionalmente, no estoy bien, para mí ha sido muy difícil este tema. Me veo y digo, cuándo mi barriga va a estar bien. Estoy agotando todas las posibilidades económicas para hacerme la operación aquí, y pueda hacer mi vida como cualquier mujer y no tener que ocultarme”, indicó una afectada Maricielo, quien alertó a las demás mujeres para que no se atiendan con este galeno.