Andrés Vílchez fue el siguiente eliminado del Gran Chef Famosos: Rondón, Karina y Susan pasan a la semifinal

Se sintió la tensión en el ambiente. En la reciente entrega del reality culinario, ‘Gran chef Famosos’ de Latina, se vivió el pasado lunes 19 de junio, una nueva eliminación de uno de sus integrantes y que acerca a la gran final. ¿De quién se trata?, pues nada menos que el actor Andrés Vílchez, quien al escuchar su nombre junto a Karina Calmet, se le corrieron las lágrimas.

Te puede interesar: Susan León habló sobre su paso por ‘El Gran Chef Famosos’: “No sentí ninguna envidia”

Uno de los momentos más complicados para Andrés, se vivió antes de su eliminación, pues el recordado actor de ‘Maricucha‘ mostró su lado de frustración durante uno de los retos de la competencia que fue la preparación de lomo. Sin embargo, el joven actor contó con el apoyo y aliento de la influencer Nelly Rossinelli para superar este desafío culinario.

No obstante, Vílchez fue el siguiente eliminado de El Gran Chef Famosos y la actriz Karina Calmet, Ricardo Rondón y Susan León pasaron directo a la semifinal de este martes 20 de junio. Ante ello, la gran final de esta primera temporada del Gran Chef Famosos, que se ha robado los corazones de sus seguidores, se disputará este miércoles 21 y el jueves 22 comenzará la segunda temporada con nuevos talentos que te sorprenderán, de este programa que va ganando la preferencia de los peruanos.

El Gran Chef Famosos: resumen del programa del 19 de junio.

Antes de despedirse, Andrés Vílchez no dudó en dedicar algunas palabras a los señores del jurado: “Gracias Giacomo por todo, por tus consejos, eres un maestro, me llevo todo lo aprendido. Gracias Nelly por permitirme ser un pericotito, por tu sonrisa, qué literal, irradia todo el programa. Siempre estás con una sonrisa, es imposible que se te vaya de tu rostro. Gracias Javier, porque sé que en el fondo no es lo que ve el público en sus casas, eres una persona increíble y de buen corazón. Que también sabe mucho, detrás de cámaras, eres una persona sumamente alegre”, fueron las palabras del actor.

Te puede interesar: Milett Figueroa volvió a ‘El Gran Chef Famosos’ y la reacción de Karina Calmet se hizo viral en redes sociales

Eso no quedó ahí, pues en el confesionario, Vílchez también brindó algunas declaraciones sobre la experiencia de haber participado en el reality culinario. El actor en todo momento se mostró emocionado y muy agradecido por la oportunidad: “Los voy a extrañar, muchas gracias por abrirme sus corazones, por permitirme conocerlos un poco más de lo que vi en televisión, les tengo mucho cariño, estoy muy feliz de haber pertenecido a esta primera temporada”.

¿Cuáles fueron los participantes de la primera temporada del Gran Chef Famosos?

Milett Figueroa (Eliminado)

Ricardo Rondón (En competencia)

Korina Rivadeneira (Eliminado)

Andrés Vilchez (Eliminado)

Susan León (En competencia)

Patricio Suárez-Vértiz (Eliminado)

Karina Calmet (En competencia)

Jorge Henderson (Eliminado)

Fiorella Rodríguez (Eliminado)

Miguel Vergara (Eliminado)

Patricia Portocarrero (Eliminado)

Natalia Málaga (Eliminado)

Nico Ponce (Eliminado)

¿Qué participantes pasan a la semifinal de Gran Chef Famosos?

El programa de Latina, ‘Gran Chef Famosos’ sigue ganando más adeptos y están al pendiente de las recientes eliminaciones, uno de los posibles ganadores y sobre la segunda temporada que está a punto de iniciar el próximo miércoles 21 de junio. Como se sabe, Milett Figueroa regresó al reality culinario a pedido del público, Korina Rivadeneira fue la siguiente eliminada junto al actor Andrés Vílchez.

Te puede interesar: Ricardo Rondón lloró al ser sorprendido por su hermana en ‘El Gran Chef Famosos’ y usuarios se conmueven

Solo quedan tres participantes que se debatirán la final del reality de Latina y esto son: la actriz Karina Calmet, el conductor Ricardo Rondón y la actriz Susan León. ¿Quién ganará?.