Mauricio López, el futbolista que le dio el título de la Copa Libertadores Sub 20 a Universitario y se retiró a los 25 años por inédita razón

Mauricio López, quien anotó el último penal para que Universitario gane el título de la Copa Libertadores Sub 20, decidió retirarse del fútbol con tan solo 25 años.

El 26 de junio del 2011 es una fecha histórica para los hinchas de Universitario de Deportes. Ese día, con más de 80 mil almas en el estadio Monumental, un grupo de jóvenes liderado por Javier Chirinos levantó la Copa Libertadores Sub 20 tras superar al favorito, Boca Juniors, en una definición por penales de infarto.

En los 90 minutos quedaron igualados 1-1, por lo que se fueron a los disparos desde los doce pasos. Urein inauguró la tanda errando. Ninguno de la ‘U’ falló en los primeros dos remates. Achucarro estrelló el balón al travesaño. Incertidumbre en los rostros de los argentinos. Los ‘merengues’ estaban cerca de acariciar la gloria.

Era el turno del cuarto futbolista de Universitario. Mauricio López Torino, lateral izquierdo con el dorsal 14 en la espalda, recorrió uno de los caminos más difíciles de este deporte, acomodó la redonda, retrocedió algunos pasos, siempre con la mirada al piso, remató al primer palo, el arquero se arrojó al otro lado, la pelota besó las redes y desató la euforia y las lágrimas en el coloso de Ate.

Los ‘merengues’ habían escrito una de las páginas benditas del fútbol peruano. Ganarle a un equipo como Boca y conquistar la primera edición de un torneo de Conmebol no es algo que pase todos los años, sobre todo en nuestro país. Es más, fue el último logro a nivel de clubes de esa magnitud.

Universitario es el único club peruano que logró ganar la Copa Libertadores Sub 20. (Universitario)

Algunos jugadores de esa plantilla campeona lograron dar el salto a la primera división e incluso formar parte de la selección peruana, como es el caso de Edison Flores y Andy Polo. Mauricio López, autor del último penal, también vistió la camiseta de Universitario en la máxima categoría, pero tomó la difícil decisión de colgar los botines con tan solo 25 años.

‘Mauri’, como lo conocen sus amigos, habló en exclusiva con Infobae Perú y dio detalles de su remate desde los doce pasos y el título de la Copa Libertadores Sub 20. Asimismo, reveló por qué se retiró del fútbol profesional a temprana edad y a qué se dedica actualmente.

El campeonato histórico en la Copa Libertadores Sub 20

- ¿Cuándo y cómo se dio tu llegada a Universitario?

Llegué con 17 años. En el 2009, terminé el colegio y era el momento de decidir si estudiaba una carrera o intentaba una última oportunidad en el fútbol porque no estaba en ningún club. Tuve que ir a la VIDU y me probé junto a centenares. En febrero me dicen que me quedo en la Sub 18.

- ¿Cómo se armó el plantel campeón de la Copa Libertadores Sub 20?

Tenían que seleccionar entre 22 y 23 jugadores, nos dijeron que iban a integrar algunos futbolistas del primer equipo para fortalecer, las oportunidades no eran muy fáciles, gracias a Dios el profesor Chirinos me incluyó en la lista. De hecho en el primer partido no arranqué, a partir del segundo me da más minutos y demuestro.

- En ese equipo estaban Andy Polo, Edison Flores, William Mymbela, ¿Qué otro futbolista podrías mencionar?

Cáceda en ese momento era el mejor arquero; Schuler y Duarte eran dos centrales que te daban mucha seguridad, no había mejores que ellos; Ampuero era muy técnico; Romero y Vargas dos perros en la media cancha; adelante Conde y La Torre; y obviamente Polo y Flores que eran los diferentes, los especiales porque le daban al equipo esa magia.

Parados: Werner Schuler, Néstor Duarte, Joyce Conde, Alvaro Ampuero y Carlos Cáceda. Abajo: Cristian Dávila, Mauricio López, Edison Flores, Josimar Vargas y Andy Polo. (Universitario)

- ¿Qué recuerdas del técnico Javier Chirinos?

Siempre había mucha comunicación con el equipo, toda esa preparación física y mental porque comenzamos a jugar bajo presión fue muy importante. La unión del equipo fue gracias a él y su preocupación por todos los detalles.

- ¿Te esperabas el penal? ¿Ya tenías definido dónde rematar?

No, no me lo esperaba ni en mis mejores sueños. He soñado con jugar en la ‘U’, en lograr cosas importantes, pero meter gol en una final de Copa Libertadores no. Había presión, pero yo estaba preparado y con confianza. Es más un partido antes le dije al profe que me dé la fe para patear porque sino no me iba poner en la lista, no me tenía pateando penales. Tuve que alzar la mano y decirle, de esa forma, en la final ya no fue muy complicado. Yo me puse cuarto para asegurar, no para definir. Tuve un poco de nervios, pero dije ‘por algo el de arriba me puso en este momento’. Exactamente no tenía un lugar fijo donde pegarle, pero cuando le veo la cara al arquero, me doy cuenta que él estaba más nervioso que yo, y cuando voy a rematar, el portero ya se estaba tirando. Ahí fue cuando digo ‘ya sé a qué palo definir’, agarro y no le pego cruzado, sino al primer poste.

- ¿Qué te dijeron tus compañeros antes del penal?

Recuerdo que me dijeron ‘Mauri, tú mismo eres’. Me arengaron. Por más que todos quieren meter el gol, en ese momento le dije a alguien ‘puedes ir tú a pegarle’ y me dijeron que no. No era fácil, todos me motivaron y me llenaron de confianza.

- ¿Por qué celebraste corriendo por toda la cancha del estadio Monumental?

Tenía una celebración preparada, era ir hacia mi palco y dedicarle el gol toda mi familia. Había tanta adrenalina que no la podía controlar, que simplemente no paré de correr, es más corrí mucho más que en todo el partido.

- ¿Dónde fueron a celebrar? ¿Recibieron algún premio económico?

Todos los jugadores fuimos a un chifa de Petit Thouars que estaba muy cerca a mi casa. El premio no fue un monto que esperábamos, fue muy chico, pero eso era lo de menos. No jugaba mucho por dinero, jugaba porque era hincha. Ahora, el fútbol ha cambiado, es un negocio.

Universitario venció a Boca Juniors en penales y se coronó campeón de la primera edición de la Copa Libertadores Sub 20 2011.

El amistoso Perú vs España y su admiración por Christian Cueva

- Fuiste convocado a la selección peruana sub 20 para afrontar un amistoso ante España por la inauguración del Estadio Nacional...

Justo ese 2011 termina la remodelación del Estadio Nacional con los palcos, entonces nos dicen ‘Ustedes los que campeonaron en la Copa Libertadores tienen que estar en la selección’. Me convocan, el profesor fue Javier Chirinos, me hace jugar un tiempo contra España, el estadio estaba lleno.

- En esa selección compartiste vestuario con Christian Cueva, ¿qué recuerdas de él?

A ‘Cuevita’ lo vi en los entrenamientos, él era la figura, ahí me di cuenta por qué le decían ‘Aladino’, no solamente jugaba bien, sino como persona era toda una figura, él era Cristiano Ronaldo en ese momento.

- Jugaste contra Isco, Koke y otras figuras del balompié mundial..

Parecían de otro planeta, no sé cómo empatamos, digo que fue suerte, creo que no querían meter gol y dejarnos mal por la inauguración y ser una fecha especial, pero no la vimos, en el partido no la vimos.

Mauricio López junto a Joyce Conde con el uniforme de la selección peruana (izquierda). Y Christian Cueva disputando el balón con Isco (derecha).

Su retiro del fútbol

- En 2016 luego de lograr el ascenso con Municipal, regresas a la ‘U’ y decides retirarte del fútbol con tan solo 25 años, ¿qué pasó?

Vuelvo a Universitario con Chale (Roberto), me quieren prestar a otro equipo, pero en el único equipo en donde me veía era la ‘U’ porque ya me sentía preparado. Solo quería jugar en la ‘U’. Entonces cuando me dicen que ya no tenía chances, que me querían prestar, ya no quise seguir jugando, no me veía en provincia, solo me veía en la ‘U’.

- ¿Chale te comunicó la decisión? o ¿cómo se dio?

Con Chale no tuve ese tipo de conversaciones, pero algunos dirigentes me comunicaron eso. El tema pasó por el lado dirigencial, pero obviamente el comando técnico les había dado la lista de jugadores.

¿No tuviste ofertas de otros clubes?

Sí claro, me llegan bastantes ofertas de provincia y de Liga 2 (segunda división) porque tuve técnicos de la ‘U’ y ‘Muni’ que me dijeron ‘ven intégrate acá, vas a tener oportunidad, vuelve a jugar’. Pero ya había decidido continuar con mi carrera. No me veía jugando Liga 2 porque ya lo había hecho en ‘Muni’. Sabía que esas experiencias solo se viven una vez y uno busca superarse y no repetirlas.

Mauricio López ascendió a primera con Deportivo Municipal en 2014. (El Comercio)

- ¿Entonces decides retirarte?

Sí, decido continuar con mi carrera profesional porque tenía una beca importante y tenía que ver que quería hacer a corto plazo.

- Si hubieras tenido espacio en Universitario, tu carrera como futbolista continuaría hasta el día de hoy...

Sí, yo te voy a decir la verdad, si bien no tuve minutos, en ese 2016 me sentía mucho mejor jugador que cualquiera de los años anteriores, la gente me decía ‘oye loco este tiene que ser tu año’. Tal vez me apresuré. Pero, puedo decir que he estado en planteles que han logrado cosas importantes y si he estado ahí es porque he hecho méritos. Prefiero quedarme con el recuerdo de una etapa linda, que sea lo contrario.

Mauricio López tuvo tres períodos en Universitario: El primero fue 2011 donde conquistó la Copa Libertadores Sub 20. El segundo fue en 2012-2013 en el cual ganó la Primera División. Y el último fue en 2016.

Su vida después del fútbol

- ¿Qué tan cierto es que sufriste derrame cerebral?

No fue eso, nunca fue un derrame, me operaron de la cabeza, fue un quiste, no fue un tumor tampoco, nada de magnitud, no fue intervención tan delicada.

- Los jugadores de la ‘U’ utilizaron polos que decía ‘Fuerza Mauri’, ¿qué sentiste al ver eso?

Fue increíble, yo en ese momento estaba tan sedado que no me di cuenta, yo recién lo vi cuando salí de la operación. Eso fue una de las cosas que hicieron que la operación sea pasajera. Fue increíble que todos salgan con la camiseta y me manden buenas energías.

Jugadores de Universitario mandaron mensajes de aliento a Mauricio López por su operación a la cabeza. (Universitario)

- ¿A qué te dedicas actualmente?

Estoy en Embajadur con exjugadores como Rainer Torres, ‘Negro’ Galván, Carlos Orejuela, todos hinchas ‘cremas’. Me encargo del área comercial, ayudo a que la gente se una a la causa, que es recaudar fondos para la ‘U’. También veo servicios visuales corporativos (medición de vista, lentes, monturas, lentes de contactos) y seguros (vehiculares, salud, soat y empresas).