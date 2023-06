Keiko Fujimori se pronuncia sobre los tiktoks de Mark Vito: “Decidí no seguirlo”

Keiko Fujimori habló sobre la faceta de tiktoker de Mark Vito.

Por primera vez, Keiko Fujimori se refirió sobre la nueva faceta del padre de sus hijas, Mark Vito Villanella, quien hoy en día se ha convertido en uno de los tiktokers más populares del medio, pese a su reciente incursión.

Te puede interesar: María Pía Copello a través de las generaciones: animadora infantil, conductora de ‘Esto es Guerra’ y una de las influencers más populares

En poco a tiempo, el exesposo de Keiko Fujimori ha logrado gran aceptación del público, contando con más de 407 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

La excongresista fue consultada por un medio local sobre este gran paso que ha dado el padre de sus hijas. “Yo he decidido no seguir a Mark (en TikTok), para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte...”, indicó a Trome.

¿Cuánto gana Mark Vito por sus videos en TikTok? La expareja de Keiko Fujimori viene causando furor con su contenido en redes. América Hoy.

Descarta reconciliación con Mark Vito

Respecto a su separación, fue bastante clara al indicar que descarta regresar con él.

Te puede interesar: Lesly Reyna, ex Miss Perú, inició una nueva vida y trabaja como mesera en Estados Unidos

“Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. (¿Tú lo dejaste o él te dejó?) Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Kiara y Kaori”, acotó.

“Puedo decir que ambos firmamos el acta de conciliación, participamos en todo el proceso y lo hemos hecho con mucho respeto y sobre todo con mucha discreción pensando en nuestras hijas”, acotó

Te puede interesar: “La mejor candidata a la presidencia del Perú es Keiko Fujimori”, asegura Hernando Guerra García

Keiko Fujimori negó también de forma tajante que tenga nueva pareja, pero no descartó que esto se haga realidad más adelante.

“Falso, ja, ja. Siempre van a haber especulaciones al respecto y creo que a las mujeres nos gusta y aspiramos a tener también una vida privada y en pareja. Sí (estoy soltera). Yo no busco a nadie, tampoco descarto la posibilidad hacia el futuro. Yo no le cierro las puertas al amor”, dijo a Trome.

La ruptura entre Mark Vito y Keiko Fujumori

Mark Vito y Keiko Fujumori anunciaron el fin de su relación en el 2022. A través de sus redes sociales, lideresa de Fuerza Popular confirmó su separación, sin embargo, resaltó que tanto su expareja como ella continuarán con su “compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas”.

“Después de una amplia reflexión, les comunicamos que Mark y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Lo estamos haciendo en los mejores términos y reafirmando nuestro compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas”, escribió en Twitter.

“Por ellas vamos a guardar estricta reserva sobre este tema y no haremos ningún comentario adicional. Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo”, continuó Fujimori Higuchi, quien se casó con Mark Vito Villanella en el 2004.

Fotografía de archivo de Mark Vito Villanella quien acompaña a su esposa Keiko Fujimori Higuchi. | REUTERS/Sebastian Castaneda

La pareja se conoció en Estados Unidos. Tras casarse, Villanella acompañó a Keiko en su carrera política. Desde hace varios años es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Cócteles. De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Mark Vito utilizó la empresa que tenía para lavar el dinero de la financiación de la campaña presidencial de su exesposa.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional ordenó 36 meses de impedimento de salida del país contra el hoy tiktoker y padre de dos hijas.