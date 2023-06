Extrabajador de Magaly Ruíz habló del blindaje y ratifica su denuncia por ‘mocha sueldo’: “Han tomado represalias contra mi persona”

Carlos Marina Puscán, extrabajador de la congresista Magaly Ruiz, reafirma su denuncia. Video: Infobae Perú

En los últimos meses, los congresistas empezaron a estar en la mira luego de revelarse que al menos nueve estarían involucrados en casos de recorte de sueldo de sus trabajadores. No se ha descartado que más legisladores forme parte de esta larga lista que enfrentan procesos legales y administrativos. Sin embargo, esta semana, la Comisión de Ética decidió blindar a dos parlamentarias y variar su suspensión por un descuento de 30 días de su remuneración.

Te puede interesar: Caso ‘mocha sueldos’: Extrabajador de Magaly Ruíz decepcionado con blindaje e irá por la vía penal

Se trata de Heidy Juárez y Magaly Ruíz, quienes solo pagarán esta multa. Precisamente, la última parlamentaria en mención fue uno de los primeros que se revelaba, por lo que al día siguiente salió a desmentir cualquier vínculo. No solo es uno, sino dos trabajadores que han denunciado, la última persona que se sumó y pidió garantías para su vida fue Cecilia Vásquez.

Infobae Perú conversó con Carlos Marina Puscán, el primer trabajador que denuncia a la congresista Ruíz por el caso ‘mocha sueldo’, quien a través de su asesor Johnny Romero Nima habrían solicitado un porcentaje de su remuneración para cubrir gastos “benéficos”. No obstante, el también comunicador sospechó que este dinero estaría dirigido a la legisladora.

Carlos Marina Puscán, extrabajador de la congresista Magaly Ruiz, reafirma su denuncia. Foto: Infobae

A Marina Puscán no le sorprende este blindaje, porque señala que existirían otros parlamentarios que estarían recortando el sueldo o alguna vez lo hicieron. Es decir, solo sería ‘un favor’ entre ellos, en caso se vayan revelando más de estos mismos episodios.

“Todo me daba luz de que efectivamente se iba a blindar a la congresista Magaly Ruíz, y mucho más, porque pasó lo mismo con Heidy Juaréz. [Cómo] no voy a blindar si hay un rabo de paja bastante que puede comprometer e inclusive a los mismos congresistas que han botado”, declaró.

Depósitos de hasta cuatro veces

En su intervención, la congresista aseguró que Marina Puscán no le informó sobre estos recortes de sueldo. Es así como indicó que solo serían “dichos y no pruebas”. No obstante, un chat que muestra el extrabajador se visualiza que le escribe a Ruiz para brindarle detalles de lo que sucedió.

Te puede interesar: Comisión de Ética investigará a Hilda Portero y José Arriola por presuntamente recortar los sueldos de sus trabajadores

El 26 de agosto a la 13:21 p.m. le hace mención del caso y a la 13:24 la parlamentaria le realiza una llamada por WhatsApp. Solo pasó unos minutos para que sea bloqueado. Esto se evidencia en la conversación que envió el denunciante.

“Ella sí conocía de la situación que no hizo nada, esto lo han tomado como sustento para darle una amonestación. Sin embargo, a alguien se le amonesta precisamente porque hay pruebas que ha pasado ahí. [...] A la congresista solo le acusan de negligente”, refirió.

Chat de conversación de Carlos Marina con la congresista Magaly Ruiz.

El excolaborador señala que se le ‘mochó el sueldo’ hasta en cuatro oportunidades, pero fue en un mes que no se le habría entregado en un “sobre” como normalmente asegura que lo hacían. Esta vez, Romero Nima pidió que le depositaran a su cuenta bancaria del Banco de Crédito del Perú (BCP), tal y como muestra en un voucher.

Te puede interesar: Magaly Ruiz fue blindada en la Comisión de Ética por ‘mocha sueldo’ y modifican suspensión por pago de una multa

No obstante, el entonces asesor negó todo lo dicho por Marina e indicó “que no recuerda bien”. A esta denuncia también se ha sumado Cecilia Vásquez, quien también solicitó garantías para su vida y la de su familia luego de revelar de su caso.

¿Intimidación?

Carlos Marina Puscan cuenta que en una entrevista que le hacen al exasesor de la congresista, este reveló su estado de salud que lo mantuvo en reserva a su familia para evitar una preocupación. Por ello, interpuso una denuncia por presuntos actos contra el derecho a mi intimidad.

“Han tomado represalias contra mi persona [...] el señor Jhonny Romero hizo público un diagnóstico médico mío, ha dicho que tengo una enfermedad X, y obviamente lo hizo en señal abierta. Ha sido un golpe realmente horrible que he recibido. Mi familia se ha visto afectada, he sido víctimas de discriminación, es un tema muy doloroso”, manifestó.

Además, señalan que su denuncia no procedió y le han informado que fue “archivada”. A pesar de ello, decidió mantenerse firme en sus acusaciones.

Extrabajador de Magaly Ruiz habló del blindaje y ratifica su denuncia por ‘mocha sueldo’: “Hay rabo de paja”. Foto: Composición Infobae

Un nuevo personaje

Hasta el momento, dos personas sostienen estas acusaciones contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) —hoy con licencia de su partido—. Sin embargo, una conversación que muestra el extrabajador con su compañera se lee que hablan de una presunta entrega de dinero.

— Compañera de trabajo: Se supone que desde el primer sueldo deberíamos darle al Jhony.

— Carlos Marina Puscan: Pero ese no es el primer, es el medio.

—Compañera de trabajo: Yo sabía y ellos sabían que desde el 18 de marzo estamos en lo correcto.

Minutos más adelante Marina menciona: “¿Cuál es la finalidad del pago?”, a lo que le responde con otra interrogante: “¿Apoyar a la congresista? No se me ocurre otra cosa, qué te dijo a ti Jaime. A mí me dijo la condición”.

Un nuevo personaje es Jaime Sánchez Parra, quien fue la persona que lo recluta a solicitud de la congresista. Y es quien le habría informado también de estos pagos; es decir, tendría conocimiento del tema.

Chat fue presentado ante la Comisión de Ética, pero no fueron suficientes para sancionar a la congresista por 120 días.

Sánchez Parra le habría manifestado que no solo estaba siendo contrato por su trabajo, sino también por sus acciones de ayuda social que hacía.

“Él [Jaime] me dice que hay un condicionamiento para entrar a la comisión, es que des S/1.500 para que nosotros hagamos esas campañas, pero un respaldo parlamentario”, agregó.

Aseguró que aceptó porque realizaba este tipo de acciones con frecuencia. No obstante, luego le habrían exigido que continúe entregando este dinero. “Cuando a mí me dicen si tú no sigues dando los S/1.500 te puedo sacar, entonces me genera sospechas”, añade.

El caso de la legisladora Magaly Ruíz ha terminado con una amonestación que fue pedida por su colega Nelcy Heidinger, quien hace poco se sumó en reemplazo de Freddy Díaz Monago. El partido de César Acuña parece respaldar a su integrante, pese a que su propio líder rechazó estas acusaciones.

El extrabajador se siente “decepcionado”, porque no sintió el apoyo de la institución. Al igual que Marina, existen otros e incluso con audios de una misma parlamentaria, quien no se descarta que pueda tener este mismo camino. Ahora solo el caso está en la Fiscalía de la Nación, donde asevera que no parará para que encuentre justicia.