“Me dijeron que el dinero estaba siendo utilizado para cubrir los gastos de campaña de Magaly Ruiz”: extrabajador del Congreso

Extrabajador del Congreso habla del caso se supuesto cobro de cupos por parte de legisladora. RPP

Carlos Marina Puscan, extrabajador del Congreso de la República y presuntamente despedido arbitrariamente por denunciar el recorte de su sueldo, detalló que los “aportes” que se les pedía era para cubrir los gastos realizados en la campaña de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Magaly Ruiz.

“En una de las reuniones, a inicios de julio [del año pasado], me dice el mismo asesor [principal de la congresista Ruiz], el señor Jhonny Romero Nima, en un cuarto cerrado, que el dinero [que se me pedía como aporte de mi sueldo] está siendo utilizado con fines personales para cubrir los gastos de campaña de la congresista Magaly Ruiz”, reveló en diálogo con RPP este lunes.

El caso

Marina Puscan relató que empezó a trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, pero estuvo condicionado a un pago mensual de S/1.500. Contó que, este monto, se pedía para “crear una caja chica”, en un contexto donde esta comisión hacía labor social para niños en vulnerabilidad.

“En el papel aparecía como mi sueldo S/2.200 soles, aproximadamente, más el bono de refrigerio que está valorizado en cerca de S/2.000 soles, es decir, recibía neto del Congreso algo de S/4.200″, detalló.

La congresista Magaly Ruiz ha sido acusada de recortar sueldos.

Este monto de aporte, equivalente a más de la tercera parte de su salario, era cobrado por Jhonny Romero Nima, asesor principal de la congresista Ruiz, en los días siguientes al abono de las remuneraciones. Asimismo, existía un esquema para el pago preestablecido.

“[Romero Nima] se acercaba a los días de pago, un día después o dos días después, para reiterarnos que el pago se haga en un sobre cerrado, lacrado y dentro de una oficina o un ambiente con llave, a donde a nosotros nos impedían ingresar con equipos electrónicos, equipos o lapiceros o papeles, incluso, con los lentes que yo utilizo de manera permanente”, explicó Marina Puscan.

Dos meses después de empezar a realizar estos aportes, un día, Marina Puscan solicitó la disposición de esta “caja chica”, pues iban a realizar una visita al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el marco de una campaña benéfica (entrega de frazadas, alimentos, etcétera). Sin embargo, le dijeron que “no hay caja chica”.

“Yo solicito [en marzo del año pasado] la caja chica a los asesores de la comisión para que, con ese dinero, se hagan las compras de los implementos que se requerían. Y me dicen: ‘señor, no hay caja chica’. Les pregunté: ‘entonces, ¿a dónde está yendo mi dinero que estoy aportando? Son S/1.500 por mes, son S/3.000 [que he dado]’. Y me dicen: ‘ese dinero está siendo utilizado para otros fines’”, contó. Luego de insistir en los siguientes meses y con algunas sospechas, fue que le dijeron que el destino de dicho fondo fue cubrir los gastos de la campaña de la congresista Magaly Ruiz.

Carlos Marina Puscan añadió que, en cuanto ocurrió este hecho, intentó hablar con la congresista Ruiz. A esto se sumaba que, Marina Puscan, en su posición de encargado de prensa de la comisión, era el nexo con los medios de comunicación, quienes también mostraban suspicacias por casos similares.

“[En su despacho, ¿la congresista Magaly hacía lo mismo con otros empleados?] Aparentemente, sí. Yo le decía: ‘congresista, está pasando esto, los medios tienen suspicacias de que se está haciendo un cobro a sus trabajadores’. Y ella me decía siempre: ‘no, eso no está pasando’. Siempre me lo negaba”, mencionó.

Coaccionado

Marina Puscan indicó que, en otro momento a inicios de julio del 2022, le reclamó al asesor Jhonny Romero Nima. Él negó que se esté recortando sueldos y que lo que ocurría era una “contribución voluntaria”.

Un nuevo escándalo en el Congreso se ha dado a conocer. | Andina

“Y yo le decía: ‘pero si es voluntaria, entonces, ¿para qué me obligas a pagar? Yo no deseo pagar porque ese dinero [de la caja chica] no lo estoy viendo’. Entonces, me dijo: ‘bueno, en cualquier momento, nosotros podemos renovar el personal si ustedes no acceden a seguir haciendo este tema’. Le dije que perfecto y que, si me está condicionando el trabajo, me negaba tajantemente [a seguir contribuyendo]”, añadió.

En paralelo a esta conversación, Marina Puscan ingresó a un período de licencia por salud por 21 días. Sin embargo, a su regreso, le indicaron que había “cesado”. Trato de consultarle a la congresista, pero ella no le dio respuesta alguna.

“Hasta hoy sigo esperando la razón [por la cual me cesaron]. ¿Por qué se me ha cesado si yo estaba, inclusive, laborando mientras estaba con descanso médico? (...) Solicité a la congresista que me explicara [esta situación], pero nunca me dio cara, no me contestó las llamadas”, señaló.

Finalmente, Marina Puscan presentó, a inicios de febrero de este año, su denuncia por despido arbitrario ante Oficialía Mayor del Congreso. El caso se encuentra, actualmente, en la Comisión de Ética, mesa de trabajo de la cual la congresista Magaly Ruiz ha sido retirada.