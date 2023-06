Belén García, la flamante secretaria general del Apra que busca reimpulsar a su partido y defender el legado del expresidente Alan García

La secretaria General del APRA, Belen García, conversó con Infobae sobre el partido. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

El 24 de marzo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) volvía a ser un partido. Tras cumplir una serie de requisitos como tener más de 50 mil afiliados y 73 comités provinciales ubicados en 23 departamentos del Perú, establecidas en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, la agrupación fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 en México, recuperaba su inscripción legal tras haberla perdido en el 2021.

Te puede interesar: Acusación constitucional contra Luciana León fue aprobada hoy en el Pleno del Congreso: ¿De qué se le acusa a la excongresista?

En esta nueva etapa, hay un nuevo rostro que lleva la batuta en la Casa del Pueblo. Su nombre es Belén García Mendoza, quien es la flamante secretaria general del partido de la estrella. Poseedora de un título en Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, esta destacada militante de Ica nacida el 15 de octubre de 1977 afronta el desafío de revitalizar a su formación y convertirlo en un actor político influyente en la agenda nacional una vez más.

“Como aprista, he pasado por los diferentes fueros o estamentos que tiene el partido”, recordó García en entrevista exclusiva con Infobae Perú. En efecto, su vinculación con el Apra viene de tradición familiar.

Te puede interesar: Dina Boluarte “puede guardar silencio”: Fiscal justificó que la presidenta no responda las preguntas de la Procuradoría por muertes en las protestas

Su abuelo Dante García Landeo fue uno de los fundadores del partido de la estrella en su región de origen. Luego, su padre, Eddy García Loayza, asumió la posta y llegó a convertirse en secretario departamental en 1986. Su madre, Nelda Mendoza de García, también se involucró con la política.

Belen García, la flamante nueva secretaria general del Partido Aprista Peruano, en diálogo con Infobae Perú. Foto: Carlo Fernández/Infobae Perú.

Además, uno de sus cinco hermanos, Edith García Mendoza, fue secretaria general aprista en Ica y uno de sus tíos, Percy García Loayza, estuvo preso en el penal de El Frontón durante los años en los que el partido era brutalmente perseguido por el régimen de José Luis Bustamante y Rivero.

Te puede interesar: Comisión de Fiscalización citó para este miércoles a Sada Goray, Mauricio Fernandini y Salatiel Marrufo por caso Marka Group

Con estos antecedentes familiares, el primer contacto de Belen García con el aprismo fue en un CADE en 1987 cuando su progenitor la llevó para conocer a quien sería uno de sus maestros dentro de su formación ideológica: el fallecido expresidente Alan García Pérez.

A los 8 años se unió a los Chicos Apristas Peruanos (CHAP); a los 14 pasó a la Juventud Aprista Peruana; para terminar finalmente en el Comando Universitario Aprista (CUP) cuando inició sus estudios universitarios. Según Infogob, se afilió como militante el 30 de diciembre del 2004.

Desde entonces, Belén García se abrió paso desde Ica. Intentó sin éxito ser regidora provincial en las elecciones municipales y regionales del 2006 y 2010, así como tampoco logró una curul en los comicios generales del 2016. A pesar de las derrotas electorales, llegó a ser la secretaria regional de Ica y subsecretaria general del Apra el 6 de diciembre del 2019 hasta cuando se perdió el registro ante el ROP.

Belén García junto al escritorio donde Víctor Raúl Haya de la Torre despachaba y atendía al pueblo. Foto: Carlo Fernández/Infobae Perú

Retos

Con la legalidad repuesta, García adelanta que su gestión estará marcada por la meritocracia y con una mayor apertura hacia los cuadros jóvenes de las provincias con el fin de que accedan a cargos de relevancia dentro del Apra.

“En el Comité Ejecutivo Nacional, como secretaria general nacional que presido, tenemos una línea, en primer lugar, de meritocracia. Creo en la inclusión de los compañeros de las provincias y las regiones del país, a la cual nos debemos nosotros como dirigentes nacionales. Tenemos diversos cuadros muy preparados dentro de nuestra organización partidaria, los cuales van a tener la oportunidad de ocupar cargos no solo dentro de nuestro estamento orgánico, sino de nuestro estamento social que existe para ocupar cargos de congresistas, consejeros y alcaldes”, manifestó.

Agregó que la línea de la secretaría general también se caracterizará por ser transparente y estar apegada a la ley orgánica de los partidos políticos.

“Es importante, en adelante, poder planificar nuestras propuestas de solución sobre todo para el país. Internamente, poder organizarnos respecto a nuestras demás bases regionales y provinciales, puesto que aún algunas no se encuentran constituidas. Estamos en esa tarea y continuar con nuestra inscripción porque muchos compañeros no pudieron inscribirse en la primera etapa de afiliación. También queremos fortalecer nuestra organización partidaria; y realizar un trabajo institucional y orgánico dentro de las facultades que me confiere este cargo”, se explaya García.

El Aula Magna con el fondo de los dos líderes históricos del aprismo: Víctor Raúl Haya de la Torre (centro) y Armando Villanueva del Campo (izquierda). Foto: Carlo Fernández/Infobae Perú.

Sin embargo, un aspecto clave que García deberá trabajar será recuperar la confianza de una parte de la población.

“Al Apra se le satanizó durante mucho tiempo, pero eso fue parte de un contubernio que existió por parte de la izquierda y la derecha extrema. Con el pasar de los años, hemos podido apreciar que muchas de las denuncias que decían, referían y que culpaban al Apra, hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar ninguna de ellas. Todo esto fue parte de este conglomerado y acuerdo que tuvo una parte de la política sucia, digamos, del país para que el partido no pueda postular en 2021. Acuérdate que hemos tenido un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que perteneció a Patria Roja y que, en un doble voto, no permitió que continuáramos y ser una opción para el país”, señaló.

La secretaria general del Apra confesó que ha recibido reclamos de personas que piden que su partido esté dentro de una gestión gubernamental para reeditar lo que hicieron en el segundo gobierno del expresidente Alan García al que considera que fue una “excelente gestión” con 152 mil obras.

El legado de Alan García

Precisamente, Belén García fue una de las discípulas del exmandatrio cuando comenzó a formar nuevos líderes juveniles, allá por el 2001. Por lo tanto, destacó la transcendencia política de quien fuera dos veces presidente del Perú.

“Nuestro líder y fundador es Víctor Raúl Haya de la Torre. Dentro del partido hay compañeros muy resaltantes que han dejado mucha historia. Uno de ellos es nuestro presidente Alan García que nos llevó dos veces al Apra, en su representación, a gobernar el país”, sostuvo.

Belen García, secretaria general del Apra, le contó a Infobae sobre el legado y recuerdo dejado por el expresidente Alan García Pérez. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

La secretaria general del Apra enfatizó que todas las acusaciones que se dieron contra García Pérez, como el caso de los “narcoindultos” y el caso Odebrecht también se buscó satanizar al partido político.

“Hace unos días, escuchamos en una entrevista al señor Miguel Facundo Chinguel, quien afirmó que, a cambio de obtener su libertad, le solicitaron que implicara a Alan García como la persona involucrada o con conocimiento. Como mencioné antes, con el paso del tiempo, la verdad se va abriendo camino. En el caso de Odebrecht, donde se afirmaba que el expresidente había recibido dinero y estaba implicado, hasta el día de hoy no existe ninguna prueba contundente. A medida que pase más tiempo, se irá llegando a la verdad, y hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia en contra del Apra y de Alan García, que descanse en paz”, aseguró a Infobae Perú.

Belén García defendió que el líder del partido de la estrella se haya quitado la vida antes de que la Fiscalía lo detuviera el 17 de abril del 2019.

“Los críticos que lo llamaron cobarde, muchos de los cuales he visto recientemente tuiteando y expresando frases como: ‘se extraña a Alan García por su capacidad de estadista y las obras que realizó por el país’. Creo que su decisión fue valiente y demuestra que no permitió que la conspiración existente contra el Apra y el expresidente fuera más allá de lo que pretendían, como verlo arrestado. Lo que hizo fue un acto de dignidad hacia el país, de orgullo para sus compañeros y de desprecio hacia sus enemigos. Fue un acto de valentía, tal como expresó en su carta final al despedirse de todos. Nunca iba a permitir que lo humillaran. Hoy en día, el país lo extraña mucho”, sentenció.

Alan García, exlíder del partido aprista.

Denuncias y conflictos

El inicio de la nueva secretaria general del Apra tampoco ha estado libre de cuestionamientos. El semanario Hildebrandt en sus Trece publicó un reportaje sobre algunos hechos que la sindican como una persona que desea acumular poder.

Al respecto, Belén García aclaró una acusación que está relacionada a que llegó a la dirigencia nacional gracias al excongresista Elías Rodríguez, quien fue expulsado del partido por formar un movimiento.

“El señor Elías Rodríguez ya no es militante del partido, ya que ha formado su propio movimiento regional, como es de conocimiento público, y recientemente fue candidato al Gobierno regional de La Libertad. Yo fui elegida como subsecretaria general en un Congreso nacional en 2019. Tanto yo como el Comité Ejecutivo Nacional al que pertenezco, así como la Comisión Política junto con los compañeros Mauricio Mulder y César Trelles Lara, fuimos elegidos. Sin embargo, después de eso, una vez asumido el cargo de secretaria general, hemos trabajado constantemente, manteniendo nuestra lealtad al aprismo y la fraternidad que debe existir dentro del partido”, enfatizó.

De otro lado, otro crítica que se le hace a García es que en el acta de reinscripción de su agrupación aparece su nombre como fundadora y no la del líder histórico Víctor Raúl Haya de la Torre.

Belen García, secretaria general del APRA, en una entrevista exclusiva con Infobae, responde a denuncias en su contra y conflictos con dirigentes de su partido. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

“Debido a la pérdida de nuestra inscripción, la ley de partidos políticos nos exigía formar e inscribir un nuevo partido. Aunque teníamos como precedente al Partido Aprista Peruano, fundado el 20 de septiembre de 1930, decidimos reservar el nombre durante un año. Después de eso, llevamos a cabo una asamblea para elegir a todos los directivos. Según la ley, los fundadores deben ser incluidos. Los fundadores no solo incluyen a mí, sino también a todos los dirigentes, como Mauricio Mulder y César Trelles Lara. Todos los dirigentes del partido, que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política, aparecemos como fundadores”, explicó.

Adicionalmente, se le ha cuestionado la influencia de José Pimentel, quien fuera personero legal del Apra hasta hace poco, dentro de su entorno.

“Rechazo esa afirmación porque el estatuto debe ajustarse en comparación con el que teníamos anteriormente, de acuerdo con la nueva ley de partidos políticos. Incluso, hemos recibido observaciones y se nos ha otorgado un plazo para corregirlas (...). El estatuto es elaborado por el personero del partido junto con un grupo de abogados, en coordinación con la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional. Pero durante una reunión de la Comisión Política, se decidió que José Pimentel ya no sería el personero del partido. Es un asunto interno que se resolverá”, opinó.

Finalmente, la dirigente también respondió a irregularidades que se habrían dado en la clínica dental del partido.

Mauricio Mulder, militante aprista.

“Es completamente falso (sobre un presunto desembolso de 130 mil soles para unos gastos). Hubo algunos gastos, que representaron el 15% de la cantidad mencionada, y estos no están respaldados por documentación. Estos gastos fueron utilizados para el proceso de inscripción del partido. La afirmación es falsa, y debo negarla. Estuve a cargo del proceso de inscripción y se realizaron diversos gastos. En relación a este tema, hubo algunas cuestiones internas que, como líder del partido, pude notar, y se llevaron a cabo cambios en el equipo directivo de la clínica dental. Actualmente, estamos trabajando para lograr transparencia en este asunto. En una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, se decidió encargar a la presidenta del Tribunal de Ética que se ocupe de aclarar esta cuestión específica relacionada con la clínica dental, y se dará a conocer en los próximos días”, detalló.

Estas acusaciones contra Belén García vendrían de viejos dirigentes apristas que no estarían conformes con que ella sea la nueva secretaria general.

“Mantengo una relación muy cordial con los compañeros Mauricio Mulder y Jorge del Castillo y Meche Cabanillas, quien fue una de las primeras ministras apristas en el primer gobierno de Alan García. Tenemos una relación basada en la cordialidad, la fraternidad y el respeto mutuo. Reconozco su trayectoria y siempre mantengo un diálogo con ellos. Valoro el trabajo que han realizado en el partido. De hecho, coincidimos frecuentemente con el compañero Mauricio y la compañera Meche en diversos eventos organizados dentro del partido”, responde.

La dirigente recalca que cada aprista tiene su espacio: “El compañero Mauricio Mulder forma parte de la Comisión Política y se encarga de los asuntos políticos. Mi función como secretaria general institucional, de acuerdo con el estatuto, implica supervisar el desarrollo institucional y organizativo del partido en todas las bases del país. Como secretaria general, represento a todos los militantes del partido”.

La Casa del Pueblo se encuentra ubicada en la avenida Alfonso Ugarte.

Martín Vizcarra

Cuando el expresidente Alan García seguía en vida, los apristas denunciaban que sufría una persecución política por parte del gobierno de Martín Vizcarra y del Ministerio Público que lo investigaba por sus presuntos nexos con la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Así, Belén tiene en la memoria lo ocurrido aquel fatídico 17 de abril del 2019.

“No solo lo acusamos. Creo que las pruebas son concluyentes. Hemos presenciado que afuera de la casa del exjefe de Estado se pudo intervenir un vehículo que estaba interceptando sus conversaciones. Recuerdo que el 17 de abril de 2019, cuando Alan García tomó la decisión de quitarse la vida, las cámaras de televisión de un medio de comunicación ya estaban presentes, y una reconocida periodista había tuiteado que ya lo habían detenido antes de que eso sucediera. Creo que todo esto formaba parte de la conspiración contra nuestro líder en ese momento con el objetivo de evitar que el Apra pudiera seguir siendo parte de nuestra vida institucional”, refirió.

La secretaria general del Apra considera que Vizcarra fue parte del plan persecutorio contra García. También calificó al gobierno del inhabilitado exmandatario como “lamentable” por las muertes que dejó por el pésimo manejo de la pandemia del covid-19.

“Durante el gobierno del señor Vizcarra, se esperaba un impulso de inversiones necesario para el país. Sin embargo, nos encontramos con un gobierno improvisado y ministros incapaces. En lugar de un gobierno que convocara a nivel nacional y promoviera la unidad, uno que se preocupara por las pequeñas y medianas empresas, presenciamos lo contrario. Además, el sistema de salud caótico, que será recordado por la gestión del señor Vizcarra, dejó en evidencia la falta de avances hasta el día de hoy”, mencionó.

Belen García, secretaria general del Apra, habló con Infobae sobre el ex presidente Martín Vizcarra, uno de los rivales políticos del partido. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

“Él (Martín Vizcarra) se ensañó con con Alan García”, enfatizó. Belén espera que la justicia peruana haga su trabajo y procese al exjefe de Estado por los delitos que habría cometido cuando fue gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

Dina Boluarte y nuevas elecciones

A pesar que no tenía la inscripción, el Apra fue uno de los que más participaba en las marchas durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Con la salida del expresidente, Dina Boluarte tuvo que sucederlo constitucionalmente.

La gestión de la exministra de Desarrollo e Inclusión Social cumplió medio año hace unos días. La actual mandataria enumeró una serie de “logros”, pero para nada hizo una autocrítica por los errores cometidos en estos meses. Incluso, ha dicho que se quedará hasta el 2026 a pesar de que impulsó el adelanto de las elecciones.

Desde la Casa del Pueblo, señalan su posición sobre la viabilidad de Boluarte al frente del país.

“El gobierno actual hizo de la represión y el uso indebido de la fuerza su carta de presentación, lo cual, como todos sabemos, resultó en numerosas muertes. Hasta el día de hoy, no se ha realizado una autocrítica sobre estos hechos. Creo que dicha represión se llevó a cabo únicamente para mantener el poder durante la sucesión constitucional de la señora (Dina) Boluarte. Además, hubo una falta de estrategia para promover el diálogo. En ese momento (enero), considero que el Perú necesitaba convocar a nuevas elecciones. Ha faltado la capacidad del Ejecutivo para desprenderse de su posición y actuar en beneficio del país”, expresó.

Belen García, secretaria general del APRA, cuestiona al gobierno de Dina Boluarte y plantea que hayan nuevas elecciones generales. Video / Edición: Carlo Fernández Castillo / Infobae.

La dirigente aprista agregó que la presidenta no supo “manejar la situación” de las movilizaciones sociales que dejaron más de 50 muertos y han sido mencionados en informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No ha habido la autocrítica suficiente para tomar conciencia y aceptar que realmente hubieron, en la incapacidad, excesos”, acotó.

Cuestionó que Boluarte Zegarra le haya echado la culpa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú del registro de víctimas sin que haya asumido su responsabilidad política. Por ello, percibe que la mandataria “no tiene ninguna dirección”.

“No se han realizado obras de trascendencia, como la construcción de carreteras, la mejora del suministro de agua y la pavimentación de calles, que son demandas importantes de la población. Algunos argumentan que solo han pasado seis meses y es un tiempo muy corto para evaluar la gestión de la señora Boluarte, pero debemos recordar que ella ha estado ejerciendo el poder junto a Pedro Castillo desde julio de 2021. Ha sido vicepresidenta electa y ministra. Por lo tanto, no estamos hablando de un gobierno de apenas seis meses” recalcó.

La secretaria general del Apra enfatizó el Ejecutivo hace gala de su incapacidad y falta de diálogo para atender las necesidades de la gente. Puso como ejemplo lo ocurrido con la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien renunció por su deficiente labor para atender la crisis sanitaria del dengue en el norte del país. A su juicio, refirió que debe existir un cambio total del gabinete ministerial que incluya al premier Alberto Otárola.

Belén García criticó la gestión de Dina Boluarte.

“Lamentablemente, en esta fase en la que ella (Dina Boluarte) dirige directamente el país, nos está trayendo un caos económico y moral que estamos viendo también por las denuncias que están apareciendo en su contra. Estos seis meses han sido un fracaso”, mencionó.

Belén García criticó la alianza que la primera autoridad del Perú tiene con el Congreso de la República, donde hay políticos que buscan garantizar sus intereses y tratan de debilitar instituciones como la Defensoría del Pueblo con la reciente designación de personajes cuestionados como Josué Gutiérrez, quien era cercano al expresidente Castillo.