Olga Tañón cancela por tercera vez su concierto en Lima: ¿cuáles fueron los motivos y qué acciones tomará la cantante?

El equipo de Olga Tañón tomará acciones legales con los responsables de la cancelación del concierto. (Instagram)

Este sábado 17 de junio se iba a llevar a cabo el tan esperado concierto de Olga Tañón en Lima. La artista internacional llegó a nuestro país con mucha ilusión de presentarse frente a sus miles de seguidores peruanos, quienes la han estado esperando desde el 2022 luego de que incluyó al Perú como parte de su gira mundial y retorno a los escenarios.

Sin embargo, a pocas horas del inicio del show, se dio a conocer que la cantante puertorriqueña no se iba a presentar en la explanada del Parque de la Exposición. La compositora utilizó sus redes sociales para informar que su único espectáculo en la capital no iba más y explicó las fuertes razones, tanto de ella como de su equipo de trabajo, para no cantar en vivo.

A través de las plataformas digitales, la empresa representante de Olga Tañón emitió un contundente comunicado, revelando la falta de pago a las entidades Apdayc y Sunat por parte de una empresa nacional. Según señalaron, la compañía que se haría cargo de los documentos y trámites necesarios para la correcta presentación de la compositora en tierras peruanas, no cumplió con lo pactado.

“El evento Olga Tañón “Simetria Tour Peru” programado para esta noche no podrá llevarse a cabo por incumplimientos legales específicamente con los pagos de las entidades Apdayc y Sunat de parte de la empresa Market Red SAC dirigida por el Sr. Pablo Miranda de origen Peruano. Además de incumplimientos de pagos a la Artista, proveedores en el Perú y empresas de montaje”, se lee.

Asimismo, se detalló que la misma Olga Tañón y su staff gestionaron “la llegada de la artista y su equipo al Perú, finalizaron el montaje de tarima, luces, sonido y facilidades necesarias para cumplir con un evento de altura que fue respaldado por un público que apoyó a la artista con la compra de boletos para lograr una asistencia total”.

Olga Tañón no se presentará en Lima este 17 de junio. (Instagram)

¿Qué acciones tomará Olga Tañón?

Opción 1 Entertainment y LLC, empresa representante de Olga Tañón, revelaron que la cantante y su equipo de producción tuvieron que pagar el impuesto exigido por SUNAT para poder salir del Perú. Asimismo, indicaron que la artista internacional “cubrió económicamente los gastos imprevistos de su equipo, impuestos, etc; así como también pagará a cada uno como si se hubiese realizado dicha presentación”.

Finalmente, aseguraron que tomarán acciones legales en contra de Market Red SAC y el Sr. Pablo Miranda.

“Es muy difícil expresar el grado de mi desilusión por esta situación. Es inaceptable que esta empresa no culminara su responsabilidad legal para poder realizar esta presentación. Aún más dolor tengo por los miles y miles de personas que compraron sus boletos para asistir, pero no puedo violar leyes establecidas en este país. Le solicitó al Sr. Pablo Miranda que de forma inmediata devuelva el dinero a cada persona que compraron dichos boletos”, expresó la cantautora.

Comunicado oficial de Olga Tañón. (Instagram)

La llegada de Olga Tañón a Perú

Olga Tañón llegó a nuestra capital el último 15 de junio y tras su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue recibida por múltiples de personas que ya la estaban esperando por varias horas. La compositora se tomó varios minutos para interactuar con sus fieles seguidores y compartir emocionantes momentos que quedarán en la memoria de todos.

La cuatro veces ganadora del Grammy Latino y 31 veces ganadora de Premios Lo Nuestro no dudó en acercarse al grupo de fanáticos que se encontraban en los exteriores del aeródromo para saludarlos y agradecerles por la gran acogida. Asimismo, firmó algunos autógrafos, se tomó varias fotos, recibió un ramo de flores y hasta fue entrevistada por algunos medios de comunicación que cubrieron todo el suceso.