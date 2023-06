Concierto de Olga Tañón en Lima de este 17 de junio se canceló por tercera vez

Olga Tañón no se presentará en Lima este 17 de junio. (Instagram)

Por tercera vez, el concierto de Olga Tañón en Lima se canceló. ‘La mujer de fuego’ se mostraba muy feliz de reencontrarse con sus fans peruanos este sábado 17 de junio para cantar y bailar en un súper show como parte de su gira ‘Tour Simetría 2023′, pero esto no sucedió. A pocas horas del inicio de su espectáculo, la empresa representante de la cantante emitió un comunicado explicando los motivos.

Como se recuerda, la puertorriqueña llegó a nuestro país el jueves en medio de la alegría de sus fieles seguidores, quienes la recibieron con flores en los exteriores del Aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, la artista internacional se tomó varios minutos para firmar autógrafos, tomarse fotos y hablar con los medios de comunicación sobre su esperado show.

Cuando se creía que ya todo estaba listo para disfrutar del show de Olga Tañón en la Explanada del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima, se dio a conocer que todo se había cancelado.

“El evento Olga Tañón “Simetria Tour Peru” programado para esta noche no podrá llevarse a cabo por incumplimientos legales específicamente con los pagos de las entidades Apdayc y Sunat de parte de la empresa Market Red SAC dirigida por el Sr. Pablo Miranda de origen Peruano. Además de incumplimientos de pagos a la Artista, proveedores en el Perú y empresas de montaje”, explicó Opción 1 Entertainment, LLC empresa representante de la Artista Olga.

Olga Tañón lamenta la cancelación de su concierto

“Es muy difícil expresar el grado de mi desilusión por esta situación. Es inaceptable que esta empresa no culminara su responsabilidad legal para poder realizar esta presentación. Aún más dolor tengo por los miles y miles de personas que compraron sus boletos para asistir, pero no puedo violar leyes establecidas en este país. Le solicitó al Sr. Pablo Miranda que de forma inmediata devuelva el dinero a cada persona que compraron dichos boletos”, señala la estrella mundial.

Asimismo, se informó que Olga Tañón y su equipo de trabajo tomarán acciones legales contra los responsables que no cumplieron con los pagos debidos para su show.

Cancelación en dos ocasiones

Como se recuerda, que el show de la cantante internacional estaba previsto en primera instancia para el pasado sábado 19 de noviembre de 2022 en el Arena 1; sin embargo, la empresa organizadora y la cuatro veces ganadora del Grammy Latino decidieron reprogramar el show para el siguiente año.

“El promotor tomó la decisión de posponer, no fuimos nosotros, teníamos todo listo. Él tuvo problemas con los tiempos de los documentos, cuando nosotros recibimos todos los documentos tenemos que viajar a Miami a hacer un proceso en el consulado, pero eso no sucedió en los tiempos que se tenía que hacer. Por eso él sugirió posponerlo y le dimos opciones inmediatas. No es justo para las personas, aquí no se dio una explicación cuando la gente tiene derecho a saber”, expresó en un video el esposo de la cantante, Billy.

Postergan el concierto de Olga Tañon para enero del 2023. (Difusión)

La segunda fecha se anunció para el sábado 28 de enero del 2023 en el Plaza Arena en Surco, pero volvió a ser reprogramada por un tema seguridad, debido por las protestas que se realizaron en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Esta tercera fecha era la más esperada del año por todos sus seguidores, ya que por fin podían ver a la cantante boricua en el escenario interpretando sus grandes éxitos como ‘Muchacho malo’, ‘Es mentiroso’ y ‘La Gran Fiesta’; sin embargo, no pasó así.