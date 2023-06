Nano Guerra aclaró si Keiko Fujimori sufrió cáncer

Le consultaron por qué aseguró que la hija de Alberto Fujimori sufrió cáncer si en realidad el tumor que le detectaron no era maligno. (Al Estilo de Juliana)

El congresista y vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando ‘Nano’ Guerra García, fue consultado sobre la declaración que hizo en Exitosa Noticias, cuando recién se supo que Keiko Fujimori debía someterse a una intervención quirúrgica.

Recordemos que, en abril de 2023, a la lideresa del partido naranja le extrajeron un tumor en la tiroides.

Sobre esto, el parlamentario ‘Nano’ Guerra comentó que la hija de Alberto Fujimori había sufrido un cáncer.

Más de un mes después de esta declaración, la periodista Juliana Oxenford le pidió que aclare si Keiko Fujimori había sufrido esta enfermedad.

Ante esto, el congresista no supo responder. Aseguró que tuvo un proceso muy complicado y que su diagnóstico específico fue la presencia de un tumor.

Sin embargo, Oxenford leyó el diagnóstico de la política. Allí se asegura que no se observó neoplasia maligna.

El parlamentario aseguró que existen muchos tipos de cáncer para luego comentar que él no es médico y que, por lo tanto, no sabe si se trataba de un cáncer.

“No, no, nuevamente estás equivocada. Te voy a regalar un libro que se llama “El emperador de todos los males”. (...) No, yo no lo sé, yo no soy médico y creo que tú tampoco, lo preguntaremos. Lo que quise decir es que hay neoplasias benignas y hay cánceres que no necesariamente te matan”, respondió en entrevista con ‘Al Estilo de Juliana’.

Quiere que Keiko Fujimori postule de nuevo

Nano Guerra García presentó nuevo texto sustitutorio del adelante de elecciones 2023

En otro momento de la entrevista, el congresista opinó que Keiko Fujimori debería postular por cuarta vez a la presidencia del Perú, luego de que fuera derrotada en las urnas durante la segunda vuelta en la que se disputó el Poder Ejecutivo con Pedro Castillo.

Para el parlamentario, la carrera política es de largo aliento y la hija de Alberto Fujimori debería seguir intentando ser la mandataria. Como ejemplo, citó a Manuel López Obrador, presidente de México que postuló cuatro veces, y a Salvador Allende, quien postuló 6 veces.

No descartó que la hija de Alberto Fujimori deba representar una vez más los intereses de la derecha en las elecciones generales que deben realizarse en 2026.

“Creo que la derecha debe confluir, debemos de buscar quizás ir unitariamente. Pero no se consigue la unidad primero señalando que, de todos los candidatos, tú no. Así no se consigue la unidad, ni de izquierda ni de derecha. Si tú me dices ‘dame un líder que pueda tener un arrastre’, hemos visto a Keiko Fujimori, las familias fujimoristas, abuelo, papá e hijo, por lo que hizo Alberto Fujimori”, aseguró.

El congresista ‘Nano’ Guerra García insistió en que se cometió un fraude electoral que robó votos a favor de Keiko Fujimori en las últimas elecciones, a pesar de que tal señalamiento fue desmentido por varias entidades.

En esa línea, opinó que el partido naranja aprendió de sus errores durante esa campaña electoral.

“De las derrotas se aprende y Fuerza Popular también. Nosotros lo dijimos en campaña. Nos equivocamos. Nos equivocamos cuando tuvimos gran mayoría en el Congreso, en el gobierno de PPK. Uno no puede ser soberbio, tenemos que demostrarle al ciudadano que aprendimos”, aseguró.