¿Habrá temporada de anchoveta por el Fenómeno El Niño? La Sociedad Nacional de Pesquería aclara el tema

La anchoveta peruana se transforma y se exporta en harina y aceite de pescado, ingredientes marinos que son la base de la acuicultura en el mundo, los cuales deberían contribuir a la reactivación económica del Perú.

El inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta del presente año en la zona centro norte del país está sujeta a los resultados de las próximas actividades de investigación científicas que se realicen por recomendación del IMARPE, como parte del monitoreo de las condiciones oceanográficas y biológicas del recurso anchoveta, así lo anunció la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Sin embargo, dicha institución no descartó que abran una breve temporada.

Te puede interesar: Impacto del fenómeno El Niño en el mar peruano: ¿Cuáles son las especies marinas que estarán disponibles?

Recordemos que han pasado más de 70 días de observación y evaluación de la biomasa de anchoveta, que se iniciaron en el mes de febrero con el zarpe del crucero de investigación del IMARPE, el mismo que coincidió con el ciclón Yaku y la llegada del niño costero, periodo en que las condiciones oceanográficas pasaron de neutras a cálidas.

También se realizó la Operación Eureka, aprobado por el Ministerio de Producción, que confirmó que la anchoveta se encontraba principalmente cerca de la costa y se había profundizado a más de los 100 metros; por lo cual, el IMARPE, recomendó continuar observando e investigando su comportamiento.

“Nuestro compromiso es cuidar el recurso”, dijo la presidenta de la SNP, Cayetana Aljovín.

Esperan luz verde para iniciar la primera temporada de pesca

Desde el inicio de la pesca exploratoria, la flota industrial ha demostrado un comportamiento responsable, tomando medidas inmediatas para proteger el recurso juvenil. Ante la alta presencia de ejemplares jóvenes, las empresas afiliadas a la SNP decidieron suspender la actividad pesquera en espera de mejores condiciones oceanográficas. Este jueves, la titular del gremio dejó abierta la posibilidad de abrir la temporada de manera corta.

“Yo creo que vamos a poder pescar un mes o mes medio, pero se va a poder pescar, porque ahí está la anchoveta y está crecida. Eso es lo que todos estimamos, que sí vamos a poder tener todavía una primera temporada, corta, muy corta, seguramente, y luego ya una segunda temporada en noviembre”, expresó a La República, Cayetana Aljovín, quien informó que durante los tres días de pesca exploratoria, se capturó apenas 40 mil toneladas métricas, lo cual representa tan solo el 0,6% de la biomasa parcial estimada.

“Nosotros creemos que va a haber temporada de pesca, o sea, no nos hemos puesto en ese escenario (de que no haya temporada), y el ministro no nos ha llamado y no nos ha convocado para ninguna reunión. Entendemos que justamente él está pensando en hacer esa investigación y que haya la temporada, y con eso los trabajadores también se van a ver beneficiados”, agregó al mencionado medio.

Te puede interesar: La furia del Niño Global: qué tan fuertes serán las lluvias en Perú, ¿peores que con el ciclón Yaku?

Por otro lado, sostuvo a la prensa que las empresas de la pesca industrial son los principales interesados en promover y defender un adecuado manejo, respetando las vedas, cuotas y fiscalizaciones que establecen las autoridades. Siempre en consideración de los miles de trabajadores que dependen de esta actividad, de los ingresos que recibe el fisco por aportes e impuestos y de las divisas que entran al país, a través de las exportaciones.

Produce canceló primera temporada de pesca industrial

Raúl Pérez Reyes es el nuevo ministro de la Producción. Foto: Andina

Recordemos que la semana pasada, el Ministerio de la Producción canceló la primera temporada de la pesca de anchoveta. Esto a causa de la alta incidencia de ejemplares juveniles, que alcanzaría a más del 80% de ellos. El titular de Produce, dejó en claro que luego de la pesca exploratoria desarrollada entre el 3 y el 7 de junio de este año, el Imarpe concluyó que no existen condiciones biológicas para el desarrollo de actividades extractivas.

Te puede interesar: Fenómeno El Niño: Invertirán S/4 mil millones para afrontarlo

“Las condiciones de mar no están dadas para el inicio de la temporada de pesca. Un tema importante para el ministerio es la preservación del recurso pesquero. Si saliéramos en este momento... Lo que haríamos es depredar el recurso y claramente afectar la evolución de esta pesquería en los siguientes años. Por eso es que creemos que lo más responsable es no iniciar la temporada”, expresó a la prensa, el ministro de Producción, Raúl Pérez-Reyes.

<br/>