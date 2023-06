Golpe al crimen: Policía capturó a grupo de extorsionadores en flagrancia en La Victoria

La PNP logró la captura de cuatro presuntos extorsionadores en La Victoria

En flagrancia. Después de un intenso tiroteo, miembros de la Policía Nacional (PNP) lograron desmantelar una banda delictiva peligrosa que aparentemente se dedicaba a extorsionar a colectiveros en la avenida México, ubicada en el distrito de La Victoria en Lima.

Según informó Manuel Vidarte Pérrigo, jefe de la División de Emergencia de la PNP, fueron en total dos varones y dos mujeres las personas que fueron detenidas; Joseph Paco Villarreal, Jorge Luis Ayala Gallegos, Alejandrina Arteaga Gago y Stephani Pomar Alva.

Los individuos fueron sorprendidos en el acto delictivo: se encontraban extorsionando y amenazando a varios pasajeros. El personal de inteligencia de la Región Policial Lima, en colaboración con el Pelotón Cobra de la División de Emergencia de la misma región policial, intervino en la situación, lo cual resultó en un incidente menor, detalló Vidarte Pérrigo.

Agregó que un quinto bandido resultó herido en el intercambio de disparos y aprovechó el caos para lograr escapar, aunque momentos después se logró su captura

“Aquí se han intervenido a cuatro sujetos, dos varones y dos damas. Se incauta un revolver a ellos, y un quinto sujeto se da a la fuga en un auto”, añadió.

El quinto miembro de este grupo identificado por la PNP sufrió una herida de bala a la altura del tórax por lo que decidió buscar atención médica en el Hospital de Emergencias Grau, donde finalmente fue sometido a una intervención quirúrgica. El sujeto quedó en custodia policial.

Delincuente acudió al nosocomio para ser atendido tras recibir un impacto de bala.

Los arrestados han sido entregados a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo los procedimientos legales pertinentes.

Mafias sangrientas de la extorsión acaparan el Perú

Nuestro país se encuentra viviendo una situación verdaderamente preocupante. Las extorsiones han ido en aumento en los últimos meses y pareciera haberse extendido en todos los rincones del país. La situación mantiene atemorizados a los ciudadanos quienes no hayan calma para laborar en su día a día. Estas oscuras agrupaciones no reconocen fronteras ni límites, infunden amenazas, perpetran asesinatos y exigen sumas millonarias de dinero no solo a empresarios y figuras destacadas, sino también a vendedores ambulantes, emprendedores y estudiantes.

Tren de Aragua apeló a la extorsión para ponerse en contacto con trabajador del Congreso

El cobro de cupos, los préstamos del ‘gota a gota’ son solo algunas de las modalidades con los que operan estas bandas criminales conformadas por peruanos y extranjeros. La situación es de temer.

Los informes diarios de la Policía Nacional reportan una creciente cantidad de emprendedores y empresarios que son víctimas de extorsión. Solo en el año 2022, se han presentado más de 8 mil denuncias por casos de extorsión, lo cual representa un incremento del 62% en comparación con el año anterior, 2021.

Lima concentró la mayoría de las denuncias por extorsión, seguido de la Libertad, Piura, Lambayeque, Áncash, Ica y Arequipa.

Según el Ministerio Público, durante el primer mes del año 2023 se registraron un total de 1.398 denuncias por extorsión, lo que equivale a un promedio de 45 casos por día.

No obstante, estas estadísticas podrían no representar fielmente la situación actual, ya que al igual que otros delitos, no todos los casos de extorsión son reportados a las autoridades, ya sea debido al miedo o a la falta de confianza en el sistema.

“Hay organizaciones criminales extranjeras, donde predominan la delincuencia venezolana y colombiana. Hay también bandas mixtas entre peruanos y extranjeros que exigen pago de cupos de seguridad. Son pagos semanales de 50 soles a los que son sometidos sus víctimas como pequeños comerciantes, transportistas y mototaxistas”, explicó César Ortiz Anderson, analista en seguridad y presidente de la Asociación Pro-Seguridad Ciudadana (Aprosec).

El coronel PNP Jorge Carpio, a cargo de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, mencionó que la falta de denuncias debido al temor a represalias y la escasez de testigos dispuestos a brindar información representan grandes desafíos para las investigaciones. Carpio hizo hincapié en la importancia de que las personas afectadas por este tipo de delito acudan a presentar su denuncia, instando a la ciudadanía a hacerlo de manera decisiva.