A qué hora juegan Perú vs Corea del Sur EN VIVO: amistoso en Busan por fecha FIFA

Perú y Corea del Sur se enfrentarán en el estadio Asiad Busan Stadium.

Perú sostendrá su primer amistoso de la gira por Asia este viernes 16 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en el Asiad Busan Stadium. Los dirigidos por Juan Reynoso intentarán volver a la senda del triunfo, tras los malos resultados obtenidos en la fecha FIFA de marzo, en los que perdieron 2-0 con Alemania, empataron 0-0 con Marruecos, y no fueron capaces de rematar al arco. En esta ocasión, el rival es igual de exigente, pues viene de alcanzar los octavos de final del Mundial Qatar 2022, derrotando a Portugal y eliminando a Uruguay en fase de grupos.

Será el séptimo partido en la era del ‘Cabezón’, quien suma tres victorias, dos empates y dos derrotas. Este enfrentamiento, sumado al que sostendrán el próximo martes 20 ante Japón, será de los últimos que sostendrá la ‘bicolor’ antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Cabe mencionar que la primera jornada doble de clasificatorias será en septiembre contra Paraguay en Asunción y Brasil en Lima.

La selección peruana viene entrenando en el Goyang Stadium (FPF).

Horario del Perú vs Corea del Sur

El partido entre Perú y Corea del Sur se disputará a las 20:00 horas locales. Teniendo en cuenta que la diferencia horaria entre ambos países es de 14 horas, se puede concluir que el partido se llevará a cabo a las 6:00 horas peruanas. Por este motivo, miles de hinchas de la ‘bicolor’ deberán levantarse temprano para alentar a los dirigidos por Juan Reynoso.

Recordemos que, el siguiente cotejo ante Japón se realizará las 4:55 horas peruanas. En un inicio dicho encuentro estaba programado para las 6:00 horas, pero hace unas semanas se anunció su reprogramación.

Las bajas de Perú y Corea del Sur

Para este enfrentamiento, la ‘bicolor’ llega con varias bajas como las de Luis Advíncula y Andy Polo, quienes se lesionaron jugando torneos internacionales con sus clubes la semana previa. Del mismo modo, Gianluca Lapadula, quien viene de un gran desgaste físico tras disputar los ‘play off’ de ascenso con Cagliari, se sumará recién para el siguiente duelo con Japón del 20 de junio. Otra ausencia es la de Carlos Zambrano, suspendido por su expulsión ante los marroquís.

Otros jugadores importantes que no están lesionados, pero no fueron convocados por Reynoso son André Carrillo y Renato Tapia. El primero no fue incluido en la lista debido a que necesitaba tiempo de descanso tras afrontar tres competiciones con Al Hilal, mientras que el segundo por un pedido personal.

Corea del Sur también tiene la baja sensible de Kim Min-jae, defensor del Napoli que no fue convocado debido a que se encuentra realizando el servicio militar. Además, su máxima figura, Heung Min Son, estará en la banca, pues se recupera de una operación por una hernia y no se sabe si le darán ingreso.

El delantero Gianluca Lapadula se perderá el partido amistoso ante Corea del Sur. (Getty)

¿Cómo quedó el último Perú vs Corea del Sur?

La última vez que Perú y Corea del Sur se vieron las caras fue el 14 de agosto del 2013 durante un amistoso disputado en la era Sergio Markarián. El resultado fue un empate 0-0 en el estadio Suwon World Cup.

Aquella vez Perú alineó con Raúl Fernández, Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Yoshimar Yotún, Edwin Retamoso, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Reimond Manco. En la segunda parte ingresaron Carlos Lobatón, Jesús Álvarez, Paolo Hurtado, Jefferson Farfán y Édison Flores.

Perú empató 0-0 con Corea Del Sur en amistoso de 2013.

Horarios de Perú vs Corea del Sur en el mundo

- Perú/ 06:00 horas

- Corea del Sur/ 20:00 horas

- México/ 05:00 horas

- Colombia/ 06:00 horas

- Ecuador/ 06:00 horas

- Bolivia/ 07:00 horas

- Venezuela/ 07:00 horas

- Paraguay/ 07:00 horas

- Argentina/ 08:00 horas

- Uruguay/ 08:00 horas

- Chile/ 08:00 horas

- Brasil/ 08:00 horas

- España/ 13:00 horas