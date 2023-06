Madre de Yahaira Plasencia se desmayó y salsera explotó contra ‘Amor y Fuego’ por grabar el incidente

Madre de Yahaira Plasencia, Gloria Quintanilla, sufrió descompensación tras las acusaciones de Nicole Akari. Amor y Fuego / Willax TV

Gloria Quintanilla, la madre de Yahaira Plasencia, sufrió una descompensación tras las reveladoras declaraciones de Nicole Akari en ‘Amor y Fuego’. Sucede que la asesora de imagen acusó a la señora de intentar ‘sabotear’ su participación en el programa ‘Hablemos Belleza’.

Este martes 13 de junio, Nicole Akari aseguró que Yahaira Plasencia le debe más de 5 mil dólares por todos los outfits que le preparó en el pasado. Además, indicó que la cantante de salsa está molesta porque ‘América Hoy’ filtró una llamada privada, donde ella se refería a la deuda.

Según la experta en moda, Gloria Quintanilla no soportó que se hablara mal de su hija en televisión, por lo que llamó a Deisy Córdova, productora del programa ‘Hablemos de belleza’ y dueña del spa ‘Motivos’, para que la saque del espacio televisivo.

“Señora, usted a mí en ese momento se me fue al piso. La he escuchado y usted siempre me echó flores cada que yo trabajaba con su hija. Siempre me decía que yo era lo máximo y yo la admiraba por su cariño que tiene para con los animales. Se me cayó al piso automáticamente”, resaltó Akari.

Mamá de Yahaira Plasencia sufrió descompensación

Este miércoles 14 de junio, ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes del preciso instante en el que Gloria Quintanilla, madre de Yahaira Plasencia, era atendida por los paramédicos en el salón de belleza ‘Motivos’. Al parecer, la señora se desmayó luego de oír las graves acusaciones de Nicole Akari en ‘Amor y Fuego’.

Al percatarse de las cámaras de Willax TV fuera del centro estético, Yahaira Plasencia explotó contra los reporteros y les pidió que se retiraran del lugar.

“Mi mamá está delicada. Está con la presión alta, así que te pido que te retires ya... Sabes que se pudo morir ahora”, dijo la artista muy molesta.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre la denuncia de Nicole Akari?

Mediante una llamada telefónica difundida por ‘América Hoy’, se dio a conocer que Yahaira Plasencia le debe una fuerte suma de dinero a Nicole Akari y que, además, jamás le devolvió los aretes de diamantes que la experta en moda le prestó en el pasado.

“Me regalaron unos aretes ¡hermosos! Eran unos diamantes en forma de alas de ángel, una belleza. Ella (Yahaira) se iba a JB, me acuerdo, vino a la casa con la hermana yo la arreglé, ella ve el arete: ‘ay, qué lindos, préstamelos’. Le dije ‘Yahaira, ni siquiera yo los he usado’, ‘ay, no amiga, préstamelos’. Como se iba a ese canal, yo le dije que se los ponga y a la salida me los dé. Nunca regresó a mi casa, nunca me devolvió el arete”, sostuvo Nicole Akari en el programa de América TV.

Explicó también que la ex de Jefferson Farfán no le llegó a devolver los pendientes y se hizo la desentendida cuando Akari le pidió que se los pagara. “Yo le dije ‘te paso la foto de cuánto costaron’ y cómpralos, desgraciadamente a la hora de la hora se traumó cuando vio el precio ‘no’, me dijo ‘yo no te voy a pagar eso’. Nunca me los devolvió”.

Ante ello, la producción del programa se comunicó con Giancarlo Castillo, mananger de Yahaira Plasencia, para que la salsera se defendiera de las acusaciones.

“Te voy a ser completamente sincero, ahorita Yahaira viene de cantar con el grupo Niche, estamos en la promoción de un disco y no me gustaría desenfocarme en temas que no suman a la carrera de Yahaira. Ella no va a dar declaraciones referentes a eso”, comentó el portavoz.

El representante de Yahaira Plasencia aclaró también que no tienen ningún problema con ‘América Hoy’, pero que prefieren mantenerse en silencio para no agrandar el escándalo: “Nosotros tenemos muy buena relación con el programa, pero ahorita preferimos evitar este tipo de temas, espero me puedas entender”.