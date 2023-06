Fonseca llegará por primera vez a Chiclayo para ofrecer concierto

Fonseca llega a Chiclayo. Instagram.

Por primera vez llega el cantante Fonseca a Chiclayo para el deleite de todos fanáticos del norte del Perú que lo esperan hace mucho años para cantar sus mejores éxitos.

Juan Fernando Fonseca se presentará este 8 de septiembre en la explanada Perú en Chiclayo, ubicación en prolongación Bolognesi, como parte de su gira ‘Viajante Tour 2023′.

El intérprete de ‘El Arroyito’ quien ha sido nominado 17 veces al Latin Grammy y ha ganado 7 gramófonos se encuentra ilusionado en llegar pro primera vez a nuestra ‘Ciudad de la amistad’.

El colombiano cantará varios de sus éxitos, entre ellos; ‘Eres mi sueño’, ‘Te mando Flores’, ‘Vine a buscarte’, ‘Si tú me quieres’, ‘Prometo’, ‘Simple corazones’ y ‘Si te acuerdas de mí’.

Precios

Las entradas para el concierto de Fonseca se pueden adquirir mediante Teleticket.com.pe.

Preventa - con 15% de Descuento desde el 12 de junio al 26 de junio.

Box (10 personas): S/. 3.000

Platinum: S/. 170

Vip: S/. 127.50

Preferencial: S/. 85

Regular

Box (10 personas) : S/. 3.000

Platinum: S/. 200

Vip: S/. 150

Preferencial: S/. 100

Fonseca llega a Chiclayo, precios de entradas. Instagram.

Recomendaciones

- Podrán ingresar a partir de los 6 años de edad acompañados de un adulto responsable y debidamente identificados, cada uno con su entrada.

- Deberán presentar su ticket o e-ticket para el ingreso. Todos los boletos serán escaneados al ingreso por medio de dispositivos digitales. En caso de que el ticket esté roto, en mal estado o con indicios de falsificación, la producción u organizador podrán no autorizar la entrada al recinto.

- Todos los asistentes deberán respetar las indicaciones y señalizaciones del evento. Recordar que siempre se deberá cumplir con los protocolos establecidos para el cuidado de todos los asistentes.

Recomendaciones para concierto de Fonseca. Instagram.

Fonseca confiesa que le gustaría cantar con el Grupo 5

Fonseca se encuentra en su mejor momento en su carrera musical y durante una entrevista a un medio peruano ha revelado que le gustaría cantar junto a la agrupación peruana ‘Grupo 5′ y tomarlo en cuenta para un próximo proyecto.

Confesó que entre los cantantes y agrupaciones peruanas, le gustaría trabajar en una producción musical con la agrupación monsefuana, que lidera Christian Yaipén.

“Sí, me gustaría cantar con el ‘Grupo 5′... los admiro mucho y claro que me gustaría hacer algo con ellos”, afirmó el artista internacional al diario Perú 21.

Además, Fonseca comentó que le gustaría trabajar junto a Gian Marco, a quien admira y le gustaría hacer un tema junto al cantautor nacional.

En la misma entrevista, el intérprete de ‘Te mando flores’ contó que conoció al compositor peruano, cuando lo convocó para cantar un concierto en beneficio de los damnificados del terrible terremoto en Ica.

“Tuve la oportunidad de estar allá en un concierto, nos invitó Gian Marco cuando hubo ese terrible terremoto y él hizo el concierto en el Estadio Nacional.”, afirmó.

Asimismo, reveló que precisamente fue en esa ocasión que conoció a su ídolo Juan Luis Guerra por primera vez y detalló que había compartido escenario varios veces, pero que aún no tenía la oportunidad de grabar juntos.

“Me acuerdo con mucho cariño de ese día, no solo por conocer a Juan Luis, sino por ver el compromiso del pueblo peruano, solidarizándose con esta situación. La magia de ese día fue muy particular. Ver cómo me recibió la gente fue muy bonito. Además, soy un aficionado a los cebiches, ahí se encuentran los mejores del mundo”, dijo al medio local.