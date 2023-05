Fonseca le gustaría cantar con la agrupación de cumbia Grupo 5: “Los admiro mucho”.

Fonseca se encuentra en su mejor momento en su carrera musical y durante una entrevista a un medio peruano ha revelado que le gustaría cantar junto a la agrupación peruana ‘Grupo 5′ y tomarlo en cuenta para un próximo proyecto.

Te puede interesar: Juan Luis Guerra y Fonseca “le cantan al amor” en un mundo que ha olvidado el romanticismo

El cantante colombiano se encuentra muy emocionado porque acaba de lanzar el tema ‘Si tú, me quieres’ con Juan Luis Guerra, un artista a quien ha admirado toda su vida y ha podido concretar una colaboración el mes de abril.

Pero confesó que entre los cantantes y agrupaciones peruanas, le gustaría trabajar en una producción musical con la agrupación monsefuana, que lidera Christian Yaipén.

“Sí, me gustaría cantar con el ‘Grupo 5′... los admiro mucho y claro que me gustaría hacer algo con ellos”, afirmó el artista internacional al diario Perú 21.

Además, Fonseca comentó que le gustaría trabajar junto a Gian Marco, a quien admira y le gustaría hacer un tema junto al cantautor nacional.

Te puede interesar: Abogado de Rodrigo González apeló sentencia y seguirá el caso contra Katty Cachay: “Faltan dos instancias”

En la misma entrevista, el intérprete de ‘El Arroyito’ contó que conoció al compositor peruano, cuando lo convocó para cantar un concierto en beneficio de los damnificados del terrible terremoto en Ica.

“Tuve la oportunidad de estar allá en un concierto, nos invitó Gian Marco cuando hubo ese terrible terremoto y él hizo el concierto en el Estadio Nacional.”, afirmó.

Asimismo, reveló que precisamente fue en esa ocasión que conoció a su ídolo Juan Luis Guerra por primera vez y detalló que había compartido escenario varios veces, pero que aún no tenía la oportunidad de grabar juntos.

Te puede interesar: Greissy Ortega asegura que Milena Zárate odia a su esposo y revela la razón

“Me acuerdo con mucho cariño de ese día, no solo por conocer a Juan Luis, sino por ver el compromiso del pueblo peruano, solidarizándose con esta situación. La magia de ese día fue muy particular. Ver cómo me recibió la gente fue muy bonito. Además, soy un aficionado a los cebiches, ahí se encuentran los mejores del mundo”, dijo al medio local.

Por otro lado, comentó que le gustaría ser jurado de una de las competencias de canto que se realiza en nuestro país. “Si alguna día me hicieran la invitación, sería feliz de poder formar parte de ese u otro proyecto”, puntualizó.

El cantante colombiano confesó que su colaboración con Juan Luis Guerra era un reto personal y profesional que tenía (Foto: Cortesía Sony Music Latin)

Todo lo que le ha dado su tema ‘Te mando Flores’

Juan Fernando Fonseca de Bogotá comentó que su tema más emblemático, ‘Te mando Flores’, que lanzó como parte de su disco ‘Corazón’ en el 2005, es la que le abrió las puertas a la industria internacional. Además de hacerlo ganador de un premio Grammy Latino a ‘Mejor tema tropical’.

“‘Te mando flores’ se la escribí a mi esposa. Esa es una canción a la que yo le agradezco demasiadas cosas... Me cambió la vida, pero que hasta el día de hoy me sigue abriendo muchas puertas. Por más que la haya cantado en el escenario más de mil veces, nunca me cansaré de cantarla porque genera cosas muy bonitas en el público”, aseguró.

Colaboración con Juan Luis Guerra

Fonseca pudo concretar uno de sus más anhelados sueños, al grabar un tema llamado ‘Si, tú me quieres’, junto a Juan Luis Guerra. El colombiano contó que el dominicano aceptó de inmediato grabar el sencillo tropical y le encantó la letra de la canción.

“Es un sueño cumplido. Juan Luis ha sido una influencia gigante. Su música me ha acompañado en momentos personales muy importantes. Cantar con él era algo que yo soñaba desde siempre... Ha sido muy generoso conmigo. Sabía que había que encontrar la canción precisa para hacer esta colaboración”, relató en un inicio.

“Después de que terminamos de escribirla y cuando por primera vez la oí, en guitarra y voz, supe que esta podía ser la canción para hacerle la invitación. Se la envié y lo más bonito es que la respuesta vino muy rápido y diciéndome: “Me encanta la canción, quiero ser parte de ella”, terminó.