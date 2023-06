Feliz día del padre: las mejores frases para dedicarle a papá en su día

Esta celebración es una oportunidad para reconocer su compromiso y sacrificio, así como para expresarles cuánto los amamos y valoramos.

Este domingo, 28 de junio, un gran número de países se unen para celebrar el Día del Padre, una fecha especial para que las familias festejen una serie de actividades para homenajear a esa persona que cobra un importante rol en la vida de los hijos, hijas y familiar que son parte de su núcleo.

Aunque la festividad señala al padre como protagonista de este evento internacional, es importante destacar la presencia de otras figuras masculinas que cumplen con este papel sin pedir nada a cambio, como es el caso de los abuelos, tíos, hermanos, padrinos y cuñados que cumplen con este perfil paternal.

¿Cuándo es el Día del Padre en Perú?

Se celebra el tercer domingo de junio de todos los años. Este año se celebrará el domingo 18 de junio.

Las viodellamadas, mensajes por WhatsApp, llamadas y otros medios son usados para celebrar esta fecha con ese ser querido. Aquí encontrarás una lista de frases y palabras que puedes usar para una emotiva dedicatoria para celebrar a papá.

Palabras por el Día del Padre

Estas oraciones las puedes usar y personalizar a tu manera para que cobre un sentido más cercano. Además, una buena opción es sumar una fotografía o video que complemente el mensaje.

- “Tengo tanta suerte de tenerte como mi padre. Estoy seguro de que nadie más me habría apoyado por tanto tiempo. ¡Feliz Día del Padre!”

- “Eres la primera persona en la que pienso cuando tengo una pregunta sobre algo o cuando necesito buenos consejos. Gracias por estar siempre ahí para mí, papá”.

- “Feliz Día del Padre al hombre que, pese a los años, me siegue tratando como su princesa. Te amo de aquí hasta el infinito”.

- “Gracias por estar ahí todos los días, ofreciéndome el amor y la guía que necesitaba para encontrar mi camino en la vida”.

- “Me has dado estabilidad en mi vida, amor y aceptación que necesitaba. Dios me dio un gran regalo cuando te convirtió en mi padre”.

- “Seamos honestos... ¡No tendrías este día especial si no fuera por mí! ¡Feliz día, te amo!”

- “No importa la edad que tenga, papá, siempre seré esa misma niña que te ama con todo su corazón. ¡Feliz Día del Padre!”

- “Cada año aprendo a apreciar más los valores que me transmitiste. Te amo”.

- “Todas las lecciones que me has enseñado a lo largo de los años se han sumado a la maravillosa vida que estoy viviendo ahora”.

- “Papá, has estado presente en mis altibajos, pero siempre me hiciste sentir que podía contra todo. Feliz Día del Padre”.

- “Querido papá, gracias por ser mi superhéroe que siempre me rescata de todo. Te quiero mucho y te deseo un feliz Día del Padre”.

Frases bonitas por el Día del Padre

- “Sé cómo ser un gran padre gracias a ti. Estoy muy agradecido por ti, papá”.

- “Pensando en ti en este Día del Padre y esperando que sepas que aunque nos separen kilómetros, siempre estás en mi corazón”.

- “Papá, nuestra familia es mucho más fuerte porque te tenemos a ti. Mi vida es más rica y bendecida porque estás a nuestro lado”.

- “Aunque pasen meses, a veces años, sin hablar, siempre sé que estás ahí. Feliz Día del Padre, te extraño”.

- “El mejor maestro que he tenido es el hombre que me crió. Me has enseñado mucho. ¡Gracias con todo mi corazón! ¡Feliz Día del Padre!”

- “Quiero que sepas que todo lo que hiciste por mí marcó la diferencia en lo que resulté ser”.

- “Eres mi mejor amigo, mi guía y mi maestro, todo al mismo tiempo y estoy muy agradecido. Te deseo lo mejor hoy y siempre”.

- “Si pudiera volver a mi niñez y hacerlo todo de nuevo, lo haría porque tuve al mejor papá del mundo”.

- “Haces mucho por todos en tu vida, especialmente por nosotros. Gracias”.

- “No se trata de lo que hiciste por nosotros, sino de cómo lo hiciste: con amor, paciencia y amabilidad”.

Esta canción se convirtió en un himno del Día del Padre por su emotiva letra que conmueve a los oyentes.

Canciones para dedicar por el Día del Padre

Estos temas cobran protagonismo en las celebraciones del Día del Padre. La letra de cada una posee un significado especial que puedes transmitir a tu papá.

Alejandro Sanz - Ese que me dio la vida.

Ismael Serrano - Papá cuéntame otra vez.

Gloria Estefan - Tu fotografía.

Enrique Iglesias - Quizás.

José Luis Perales - A mi padre.

Oscar D’León - Padre e hijo.

Maná - El reloj cucú.

Piero Franco - Mi Viejo.

Alejandro Fernández - Cuando yo quería ser grande.

Topo Gigio - Yo quiero ser como mi papá.

IMÁGENES POR EL DÍA DEL PADRE

Mira estas hermosas imágenes que puedes dedicar a papá por el Día del Padre en Perú.

Imágenes por el Día del Padre / Fuente: Pinterest.