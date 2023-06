Recomiendan peritaje psiquiátrico a Pedro Castillo tras declaraciones de sus abogados

Hernando Guerra García señaló que declaraciones de Pedro Castillo lindan con la mitomanía (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

El equipo legal del expresidente Pedro Castillo sorprendió al señalar que su patrocinado quebró el orden constitucional al estar bajo amenaza de muerte. Las declaraciones motivaron al integrante de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, a iniciar peritajes contra el exmandatario quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo junto al líder histórico de su agrupación político.

“Creo que cada vez las declaraciones tanto de Castillo como de sus abogados colindan con la mitomanía”, dijo el político que antes de llegar al Congreso era empresario. A pesar de falta de conocimientos y experiencia en el área de la salud mental no tuvo reparos en recomendar un “peritaje psiquiátrico al señor Castillo”. Guerra García también indicó que Keiko Fujimori es la mejor candidata a la presidencia del Perú.

Las críticas al equipo legal de Pedro Castillo surgen luego de que estos afirmaran que el expresidente dio un golpe de Estado porque la vida de él y su familia corrían peligro. “Fue arrinconado, emboscados y con amenazas de muerte hacia su persona”, indicó el abogado Eduardo Pachas en conferencia de prensa. Se trata de una nueva versión de los hechos difundida a seis meses de haberse intentado quebrar el orden constitucional.

Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso el pasado 7 de diciembre

Dicha versión ha sido criticada incluso por Benji Espinoza, abogado que acompañó a Castillo en diversos procesos cuando aún se encontraba en el poder. Sobre los hechos que el equipo legal debe presentar al juez o fiscal, el abogado indicó que debe ser consistente, coherente, creíble, razonable y verosímil a la luz de la evidencia disponible. Sin embargo, no sería el caso de la más reciente teoría de los abogados del expresidente de la República.

Benji Espinoza, quien ha sido parte de la defensa legal de Pedro Castillo durante su gobierno y criticado por su férrea protección del exmandatario, no cree que la versión de los hechos presentada hace unos días sea creíble. “A mí me parece que esa teoría que se ha deslizado con relación a una amenaza de muerte no es verosímil”, dijo al medio citado. Este indicó que cada abogado prepara sus propias estrategias.

Cuestiona vacancia

La disputa sobre la destitución de Pedro Castillo sigue siendo un tema en debate, especialmente para aquellos que desean anularla y permitir que el ex presidente regrese a su cargo. Aníbal Torres, ex primer ministro, compartió en Twitter la respuesta del Congreso a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con los eventos ocurridos en el Parlamento el 7 de diciembre de 2022.

Aníbal Torres fue premier de Pedro Castillo hasta poco antes del golpe de Estado

La agenda programada para ese día incluía el debate sobre la moción de vacancia contra Pedro Castillo en la tarde. Sin embargo, durante la mañana, el ex presidente llevó a cabo un autogolpe de Estado que resultó en su destitución rápida del cargo. Según la respuesta del Congreso, la mañana en cuestión no se discutió ni se sometió a votación la Moción de Orden del Día 4904, sino que se debatió y aprobó un proyecto de resolución del Congreso.

El abrumador número de votos a favor llevó a la declaración de incapacidad moral permanente del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. “En consecuencia, se declaró la vacancia de la presidencia, aplicando el régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú”. Aníbal Torres interpretó las declaraciones del Congreso como una muestra de un proceder incorrecto por parte de la representación nacional.