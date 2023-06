Usuarios arremeten contra Carlos Alcántara por no aceptar críticas: “Se volvió Giuseppe Richetti”

Carlos Alcántara acepta que las críticas lo dañaron. Asegura que muchos lo quieren tumbar porque tiene éxito. La Lengua

La reciente entrevista que concedió Carlos Alcántara a Jesús Alzamora en su canal de YouTube, levantó polvo en las redes sociales. Los usuarios de esta plataforma no tomaron a bien que el actor indicara que quieren tumbarlo porque tiene éxito. Asimismo, señalaron que el artista debería aceptar las críticas hacia su película, y que jamás lo compararon con Steven Spielberg y Quentin Tarantino.

Te puede interesar: Qué le molestó a Carlos Alcántara para estallar contra influencers de cine que lo criticaron

En la entrevista, Carlos Alcántara aseguró que siempre le hablaron de las consecuencias del éxito, pero no quiso creerlo. Asimismo, señaló que nunca intentó ser Spielberg, que solo cuenta historias y eso no tiene nada de malo.

“A mí me dijo alguien eso (sobre el éxito), yo no le creí. ‘Tú estás arriba, ahora te toca que te tumben’. Eso es lo que suele pasar en países como el nuestro, un tipo de gente no soporta que tengas éxito. (...) Dicen: ‘a este hay que tumbarlo’. “, dijo Carlos Alcántara, intentado defender su papel como director.

Te puede interesar: Carlos Alcántara insulta a quienes lo critican como director de cine y aclara que no es comediante: “Soy actor”

Como se recuerda, el artista fue duramente juzgado por su incursión como director en ‘Asu Mare: Los Amigos’. Más aún cuando dijo que se guió de tutoriales para realizar la cinta. Ante ello, Carlos Alcántara se defendió y resaltó que nadie puede crear una cinta de esa manera, y que solo se ha buscado desprestigiarlo.

“Tú crees que yo voy a pretender hacer una película como Spielberg, como Tarantino. Hay que ser huev*n para pensar que este humilde servidor va a querer algo así. No me compares. No te burles, ni te ríes, porque no voy a hacer nunca”, indicó Carlos Alcántara, quien aceptó que sí le dañaron las críticas.

Carlos Alcántara aclara que es actor, no solo cómico. Asimismo, recordó que ha participado en más de 20 películas. La Lengua

Reacción de los usuarios

La entrevista logró la reacción de los usuarios de Twitter. Muchos coincidieron en que el actor debió aceptar las críticas a su película, pues recién está empezando como director. Para ellos, la mejor idea no fue despotricar contra sus detractores durante la entrevista.

Te puede interesar: K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en Perú

“Carlos Alcantara se volvió Giuseppe Richetti, ósea un atorrantaso de aquellos. La realidad superó la ficción”, escribió un usuario, en relación a su personaje de Asu Mare.

“Carlos Alcántara estuvo acostumbrado a los elogios que ahora no acepta ni una crítica en su aburrida”, acotó otro.

Otro seguidor indicó que Carlos Alcántara debe estar preparado para las críticas, sean buenas o malas.

“No he visto hasta ahora la nueva película de Asu Mare, sé que no es buena. En mi opinión Carlos Alcántara debió estar preparado para recibir todo tipo de críticas de los cinéfilos peruanos, buenas y malas, sobretodo las malas y manejarlo de una mejor manera”, dijo.

“Por qué Cachín cree que la gente lo compara con Tarantino o Spilberg, que se haga cargo de las cosas que dijo y ya”, señaló otro tuitero.

“Me sorprende la capacidad de inventarse hate de Carlos Alcantara. Hasta ahora sigo buscando quién ha comparado Asu Mare con Parasite o a él con directores de alto nombre. Creo que está justifcando sus lagunas mentales. Ah, y por cierto, qué cómodo Jesús Alzamora”, escribió otro cibernauta.

Carlos Alcántara es criticado por entrevista con Jesús Alzamora.

La defensa de Carlos Alcántara

En una entrevista con América Espectáculos, Carlos Alcántara señaló que las críticas sobre su película no le afectan. Al contrario, las acepta para seguir creciendo, lo que le fastidia es que se burlen de él.

“Te guste o no es relativo,. pero de ahí que buisques más, este no ha visto cine, no sabe nada. Eso no lo acepto. Que te burles como si yo empezara ayer, eso no lo acepto”, indicó el actor peruano, en relación a los influencer que se han referido a la película.