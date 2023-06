Leyendas del tenis peruano analizaron participación de Lucciana Pérez en Roland Garros Junior 2023

Lucciana Pérez se consagró subcampeona de Roland Garros Junior 2023. (Foto: Difusión)

Sin duda alguna, las últimas semanas han sido históricas para el tenis nacional. Primero, Juan Pablo Varillas alcanzó la cuarta ronda de Roland Garros y se enfrentó a Novak Djokovic en un partido de muchas emociones. Y ahora, Lucciana Pérez volvió a dejar el nombre del Perú en alto tras llegar a la final del torneo parisino, pero en la categoría junior.

Pese a no llevarse el título a casa, la joven de 18 años realizó una gran presentación a lo largo de la competencia. Incluso, se convirtió en la primera tenista peruana en clasificar a la final de un Grand Slam. Además, superó lo hecho por Laura Arraya en 1981 cuando llegó hasta las semifinales.

Para ‘Lulú’, ha sido todo un proceso poder ubicarse entre las mejores del mundo. Ella es consciente que para ganar, debe trabajar diversos aspectos, entre ellos, la parte física y mental. El recorrido para llegar a donde está, no ha sido nada fácil, es por esto que, desde Infobae Perú quisimos conocer un poco más sobre su historia y decidimos contactarnos con dos especialistas del deporte en mención: los hermanos Arraya.

Laura Arraya: ex tenista y entrenadora selección peruana

Laura Arraya, extenista profesional, ahora se dedica a entrenar a la selección peruana de tenis. (Foto: Difusión)

- ¿Qué opinas sobre la destacada participación de Lucciana Pérez en el Roland Garros Junior 2023?

El haber llegado a la final de este torneo, que es tan importante, es histórico para el Perú. Todos los partidos que ha tenido que jugar han sido bastante duros, pero la garra que la caracteriza la ayudó a demostrar que está a la altura de jugar este tipo de competencias, sobre todo en Europa.

- ¿Cómo crees que ha logrado estar entre las mejores del mundo?

Lucciana viene trabajando duro desde hace muchos años. Desde su primer entrenador, Percy Nelsy, que la supo guiar y a la vez, hizo que mejorara técnicamente. Ella ahora está con Américo Venero, que es nuestro excapitán de Copa Davis y bastante amigo mío, conversamos muy seguido. Lo de ella ha sido muy progresivo pero de muy buena forma. Es una chica que realmente se entrena muchísimo y aparte le gusta hacerlo. Físicamente trabaja al 100% porque sabe que no es tan alta como las demás competidoras. Por ejemplo, esta vez se enfrentó a dos rusas que eran bastante altas para su edad. Si estás bien físicamente, sabes que tenísticamente también lo estarás porque estás en la posibilidad de aguantar partidos largos.

- ¿Crees que haberla convocado a la selección peruana fue clave para su crecimiento deportivo?

La convoqué porque vi que estaba pasando por un muy buen momento. A pesar de que tenía a otras chicas que estaban mejor en el ranking, decidí que ella tenía que ser la número 2 para jugar en la convocatoria de la Fed Cup y si no hubiera sido por todos los partidos que ganó ella, hubiéramos tenido que bajar al otro grupo. Siempre he estado muy atenta a sus entrenamientos, competencias y logros. Fue parte del equipo que representó al Perú en la Copa Billie Jean King, pero ahí recién estaba comenzando. En cambio, cuando fuimos a Cucuta hace unos meses, me sorprendió porque ganó todos sus partidos y a chicas que estaban mejor rankeadas que ella.

Lucciana Pérez vistiendo la camiseta de la selección peruana de tenis. (Foto: Difusión)

- ¿Qué es lo que se viene para ella?

Yo creo que esta experiencia para ella fue algo que le sumó mucho, pero ahora deberá tomarse las cosas con calma. No por haber llegado a la final de este torneo, significa que ya va a ser profesional porque todavía le quedan otras competencias de su categoría como Wimbledon y en agosto el US Open. Ella deberá sentarse a analizar y ver si está en la capacidad de insertarse en el tenis profesional, ya que cambiar de junior a pro es un cambio bastante duro.

- ¿La decisión de dedicarse al tenis profesional ya está tomada?

El año pasado, como todavía no le estaba yendo tan bien y ella sabía que quería meterse entre las mejores del mundo en junior, sé que en algún momento tuvo conversaciones con su familia y con su entrenador para poder ir a una universidad en Estados Unidos porque con el tenis que tiene puede conseguir una buena beca. Uno siempre tiene el sueño de llegar al profesionalismo porque es maravilloso, pero solo cuando ya estás entre los mejores del mundo. En el caso de ella, lo más probable es que decida jugar algunos torneos pro y ahí ver cómo le va, pero va a tener que empezar en lo más abajo.

- ¿Qué torneos le quedan por disputar en su categoría?

A corto plazo, va a jugar algunos torneos antes de Wimbledon, que es dentro de un mes en cancha de grass. Después, seguro probará algunos torneos profesionales porque luego de estar en Inglaterra, retornará a Perú y va a tratar de ver si hay competencias por la región. Ella misma se dará cuenta si está en la capacidad de meterse entre las mejores del mundo, porque no todo es ilusión, también es clave ver la realidad. Luego participará del US Open en agosto y posterior a ello, dejará de jugar los torneos juveniles y a fin de año, decidirá si ir a la universidad o probar un poco como profesional.

- ¿Cuáles son las probabilidades de que pertenezca al top 50 en los próximos años?

El año pasado terminó con un buen ranking juvenil y esto le dio la posibilidad de estar en varios torneos de buen nivel. Lucciana podrá elegir en qué competiciones participar de manera directa y esto sería un plus para ella. En agosto hay uno en Arequipa y me imagino que será invitada a participar. Decir que a futuro pueda estar entre las 50 mejores del mundo es una ilusión, pero hace muchísimos años que no tenemos a nadie dentro del top 100. No es fácil, es una carrera muy costosa, así que también tienes que tener los medios para poder dedicarte a esto.

Pablo Arraya: ex tenista peruano

Pablo Arraya, ex tenista profesional, se refirió a la participación de Lucciana Pérez en Roland Garros Junior. (Foto: Difusión)

- ¿Qué opinas sobre lo hecho por Lucciana Pérez en el Roland Garros Junior 2023?

La participación de Lucciana en Roland Garros ha sido admirable, ya que el tenis de mujeres podría volver a estar en los ojos del mundo gracias a su nivel. Tanto Laura como yo, estamos convencidos de que el haber sido convocada a la selección peruana le dio la confianza para dar el siguiente paso.

- ¿Cómo fue el camino de Lucciana para llegar en óptimas condiciones al torneo?

Lucciana jugó varios torneos juveniles en Sudamérica y los ganó. Luego, tuvo un excelente desempeño en la Copa Billie Jean King, en donde venció a cinco chicas que venían de jugar profesional. También estuvo participando de torneos en Italia, sin embargo, tuvo que retirarse de uno de ellos para poder llegar en óptimas condiciones al Roland Garros.

- ¿Pudo llegar a cumplir su objetivo? ¿Estaba en sus planes clasificar a la final?

Definitivamente, superó sus propios objetivos. Creo que no pensaba llegar tan lejos, pero de lo que sí estoy seguro es que ella desde hace mucho tiempo quiere ser tenista profesional y estos logros le servirán para poder canalizar sus sueños.

La tenista peruana consiguió clasificar a la semifinal de Roland Garros Junior tras vencer a la rusa Alevtina Ibragimova por 2 sets a 0. (StarPlus)

- ¿Crees que cuando juegue profesionalmente pueda llegar a estar entre las mejores del mundo?

Ella va a jugar los próximos Grand Slam juveniles, y de irle bien, buscará seguir sumando auspiciadores. Además, como la Federación Internacional de Tenis (ITF) la auspicia, tiene que participar de todos los torneos que organicen. Su gran meta es llegar a profesional y estando entre las 20 mejores jugadoras juveniles, tiene un 45% de posibilidades de ubicarse entre las 100 mejores del mundo. La posibilidades para que alguien esté entre las 20 mejores del mundo, habiendo ocupado los primeros lugares en junior es de 15%”.