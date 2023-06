Laura Bozzo sufrió un accidente y así quedó su rostro: “Tuve una crisis de ansiedad”

Laura Bozzo tuvo un accidente y su rostro muestra las secuelas. | Twitter @laurabozzo

La reconocida presentadora de televisión, Laura Bozzo, generó sorpresa entre sus seguidores al compartir una fotografía en la que exhibe un visible moretón. Este resultado se dio después de haberse golpeado debido a una descompensación generada por la depresión que padece.

Te puede interesar: Milena Warthon después de Viña del Mar: cómo sobrelleva a los ‘haters’ y qué espera en su carrera musical

Así lo explicó en sus redes sociales, donde quiso aclarar por qué no ha grabado nuevos capítulos de su espacio televisivo ‘Que pase Laura’ que se emite por la televisora mexicana Imagen Televisión.

“Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida”, escribió la popular ‘abogada de los pobres’”, escribió Laura Bozzo en Twitter.

Twitter de Laura Bozzo

Respaldo y críticas

De inmediato sus seguidores la respaldaron e incluso le compartieron números telefónicos de ayuda psicológica. Ante dicho apoyo, Laura contestó: “Mil gracias tengo a mi siquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero a veces me dan crisis, es horrible, bendiciones”.

Te puede interesar: Andrés Hurtado sorprende al hablar de sus hijas: “Quería que concursen en el Miss Perú, pero me salieron feítas”

También hubo quiénes pusieron en duda sus declaraciones. Así lo hizo su seguidor llamado Carlos Alberto, quien le escribió: “Mentira universal: esos golpes en la cara son porque me caí. Srta. Laura debe de cuidarse mejor”. A lo que la abogada refutó: “No tengo por qué mentir vivo sola y sí me bajó la presión, me caí de rodillas y la cara contra el piso. Había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico. Punto”.

Twitter de Laura Bozzo

El seguidor Alfredo Carrillo le pidió que se retire de la televisión para que sea feliz y al mismo tiempo haga felices a millones de personas más. Pero, Bozzo no que quedó callada y una vez más dio su opinión: “Jamás moriré haciendo lo que amo que esto no tiene nada que ver no estoy cansada odio las vacaciones sufro de depresión punto”.

Te puede interesar: Transformers: un peruano es el mayor coleccionista de Latinoamérica y tiene su propio museo

Otra seguidora llamada Erika comentó que Laura trata de llenar sus vacíos en el lugar incorrecto y por eso le recomendó buscar a Dios en su corazón: “Él te va a ayudar, no te desanimes”, le dijo. Y la peruana precisó: “Siempre estoy de la mano de mi señor Jesús, pero la depresión es la peor enfermedad en el mundo”.

“‘Ánimos Laura! Te queremos desde Perú'; ‘Fuerza desde la Argentina’;’ Que papá lindo te cuide a cada día. ¡Abrazos mil’; ‘Recupérate pronto te envío un fuerte abrazo desde Colombia’; ‘Laura ánimo! ¡Eres inspiración para mí! Te admiro mucho’”, fueron algunos de los comentarios que generó su publicación y que ella agradeció.

Laura Bozzo cumple su sueño de ser DJ

La conductora de televisión, Laura Bozzo acostumbra sorprender a sus fanáticos con sus extravagantes decisiones. Primero causó furor al ingresar al reality ‘La casa de los famosos’, donde fue una de las finalistas y dejó memorables memes que fueron viralizados en redes sociales.

Y hace dos meses, apareció en un afamado antro de la Ciudad de México convertida en DJ. Era un sueño que había tenido toda su vida y que quiso cumplir.

(Instagram/@laurabozzo_of/@babyclubmexico)

“Feliz de estar acá, la verdad, esta es la primera vez. Hacía muchos años que yo quería hacer algo como esto (...) Estoy cumpliendo un sueño”, escribió Laura en sus redes sociales.

Laura Bozzo logró hacer realidad su gran anhelo en Baby Club, un lugar popular entre los jóvenes de la comunidad LGBTI+. Se conoce que muchos hicieron cola para verla en acción.

“Esto está que revienta, mira por ahí la cantidad de gente que hay en la calle, muy sorprendida del amor, de la gente, del cariño, de la gente y definitivamente La Casa de los Famosos me cambió la vida 180°. Yo pude llegar a un público joven que hoy me consideran un ícono de ellos, como la mamá, la tía, la abuela”, contó la figura de la televisión.