Christopher Olivares fue convocado a la selección peruana para amistosos contra Corea del Sur y Japón

Christopher Olivares estuvo en la selecciones menores de Sub 17, 20 y 23.

El buen desempeño de Christopher Olivares en la Liga 1 hizo que se ganara la convocatoria a la selección peruana. Juan Reynoso decidió llamar al ‘Zancudito’ para los amistosos contra Corea del Sur y Japón de este viernes 16 de junio y 20 de junio en Asia, esto se dio después de la desconvocatoria de Andy Polo por lesión, así lo dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol a través de un comunicado.

Te puede interesar: Marcos López y el análisis sobre los amistosos de la selección peruana ante Corea del Sur y Japón

El extremo de Deportivo Municipal tendrá la oportunidad de debutar con la ‘blanquirroja’ absoluta ya que solo defendió la camiseta nacional en selecciones menores de la Sub 17, 20 y 23. Incluso fue parte del equipo peruano que sacó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014.

El jugador hizo todos los méritos para ahora pertenecer a la delegación que viajará a Asia para enfrentar los dos encuentros previo a las Eliminatorias Sudamericanas que arranca en setiembre. Olivares tiene 15 partidos jugados esta temporada con los ‘ediles’, celebró seis goles, entre ellos un doblete frente Unión Comercio. Y cuenta con tres asistencias, números que motiva a cualquiera.

Te puede interesar: Selección peruana: ¿Carlos Zambrano será considerado para los amistosos con Corea del Sur y Japón?

“La Bicolor cumple con informar la convocatoria del futbolista de Deportivo Municipal, Christopher Olivares, para los amistosos ante Corea del Sur y Japón”, publicó la FPF en sus redes sociales.

Dato: Los convocados de Universitario de Deportes, Álex Valera y José Carvallo, viajarán este viernes 9 de junio hacia el país asiático. A ellos se le sumará Olivares, será el último grupo que llegará a Seúl.

Christopher Olivares fue convocado de emergencia a la selección peruana para amistosos ante Corea del Sur y Japón.

Bajas en la selección peruana

Lamentablemente la ‘blanquirroja’ tuvo que desconvocar a dos jugadores porque sufrieron lesiones a pocos días de enfrentar a Corea del Sur y Japón: Luis Advíncula y Andy Polo. El ‘Rayo’ fue el primer seleccionado que fue dado de baja porque se dobló la rodilla en el último encuentro de Boca Juniors frente Colo Colo por la Copa Libertadores. El defensa siguió jugando por 20 minutos a pesar del dolor porque el equipo ‘xeneize’ ya había agotado todos sus cambios.

Te puede interesar: Selección Peruana: Andy Polo es el segundo desconvocado para los amistosos contra Corea del Sur y Japón

El cuadro argentino sacó el parte médico donde se conoció que Advíncula presenta una lesión grado II en el ligamento lateral externo. Resultado que tranquilizó a muchos porque se pensó que se trataría de rotura de ligamento.

Por su parte, ‘Polito’ no pudo terminar el choque con Independiente Santa Fe debido a que sintió un dolor en el pubis y tuvo que ser cambiado por Hugo Ancajima. Esa dolencia no es de ahora, es algo que estaba arrastrando varios partidos atrás es por eso que Juan Reynoso no quiso arriesgarlo y decidió que se quede en Lima trabajando en su recuperación.

Carlos Zambrano también encendió las alarmas en San Luis y es que terminó golpeado de la rodilla en el cotejo con Atlético Mineiro. Su participación en los encuentros de práctica estaba en duda y todo dependía de la resonancia que se le iba a realizar para conocer la gravedad de la lesión, sin embargo arrojó que solo se trataba de una inflamación. Eso no puso en riesgo su participación en los amistosos y ya se encuentra en Seúl.

Seleccionados viajaron a Seúl para enfrentar a Corea del Sur y Japón | Movistar Deportes

Así le fue a Juan Reynoso al mando de la selección peruana

24/09/2022: México 1-0 Perú

27/09/2022: El Salvador 1-4 Perú

16/11/2022: Perú 1-0 Paraguay

19/11/2022: Perú 1-0 Bolivia

25/03/2023: Alemania 2-0 Perú

28/03/2023: Marruecos 0-0 Perú

Calendario de la selección peruana en las Eliminatorias

Septiembre 2023

- Fecha 1: Paraguay vs. Perú

- Fecha 2: Perú vs. Brasil

Octubre 2023

- Fecha 3: Chile vs. Perú

- Fecha 4: Perú vs. Argentina

Noviembre 2023

- Fecha 5: Bolivia vs. Perú

- Fecha 6: Perú vs. Venezuela